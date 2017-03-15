На «АмурЭкспоФоруме» планируют выяснить, нужны ли городу дог-боксы

Фото: day.org.ru

На предстоящем «АмурЭкспоФоруме» планируют представить новинки городского благоустройства. Международная выставка-форум пройдёт в третьей декаде мая. Организаторы откроют «зелёную» зону, которая будет посвящена Году экологии в России.

На выставке могут быть представлены: современные инновационные технологии, материалы и оборудование, применяемые при благоустройстве и содержании городских территорий; оборудование для благоустройства дворовых территорий; оборудование рекреационных зон (зон отдыха); программы и проекты по оздоровлению окружающей среды обустройством мест сбора мусора, его сортировки и утилизации; системы очистки, восстановления и охраны парковых зон.

«Уверены, что и жители Благовещенска, и администрация заинтересованы в чистой городской среде и в комплексном подходе к этому. Нам интересны новинки, инновационные решения. И мы готовы предоставить таким участникам льготы по размещению. Вместе мы сделаем наш город чище и цивилизованнее», – рассказала исполнительный директор выставки «АмурЭкспоФорум» Ксения Ковалёва.

Организаторы планируют ознакомиться с эко-проектами, которые будут представлены на Амурской инновационной выставке. Она пройдёт 29 марта в Амурской областной научной библиотеке. Среди них, например, есть проекты по созданию современной антивандальной площадки по сбору мусора – её предполагается вкапывать в землю, по рациональному использованию крыш городских домов, по производству экологически чистого дизельного топлива из рапсового масла и другие.

Также организаторам выставки интересны предложения по решению проблемы утилизации отходов после выгула собак. В крупных городах, например в Москве, Казани, Новосибирске установлены специальные урны, они называются дог-боксами. Каждый дог-бокс состоит из двух отсеков. Из верхнего можно брать биоразлагаемые пакетики, а в нижний выбрасывать их вместе с содержимым. Дог-боксы устанавливают в парках и по маршруту выгула четвероногих.

Для экспонентов традиционно выделят пять основных разделов: «ТурЭкспо», «БизнесЭкспо», «СтройЭкспо», «ТехЭкспо» и «ПродЭкспо».

«АмурЭкспоФорум-2017» пройдёт в Благовещенске на площадке Общественно-культурного центра. Оператор выставки – компания «Игра» – уже приняла 36 заявок от участников. Заявки принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», Благовещенск, улица Шимановского, 27, 3 этаж, кабинет 315, телефоны: 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.

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#животные

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