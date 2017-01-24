Юная амурчанка завоевала четыре медали на международном конкурсе восточного танца

Юная амурчанка Дарья Николаева приняла участие в международном конкурсе восточных танцев Dance Fest, который прошел в Москве 25 марта. В разных номинациях она завоевала три серебряные и одну золотую медаль. Находясь в столице, девочка успела поучаствовать и в фестивале индийских танцев Open Stage.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», воспитанница студии «Джаянти» Дарья Николаева в конце января стала абсолютным чемпионом Дальнего Востока среди детей в трёх танцевальных дисциплинах. Художественный руководитель девочки Наталия Казаева пояснила, что после этого выступления Дарья получила право участвовать в чемпионате России, минуя отборочный этап.

«Но, учитывая ее юный возраст и небольшой соревновательный опыт, мы решили поехать не на чемпионат, а на другой конкурс. Dance Fest имеет статус международного, хотя сейчас в нем участвуют практически одни россияне. Я принимала участие в нем в 2013 году, и тогда за счет украинских танцоров международный статус поддерживался. В этом году их не было».

Дарья Николаева везла на конкурс шесть танцев. Сразу два – в номинации «соло классика», также по танцу «соло табла», «индийский эстрадный», шоу. В фольклорной номинации был исполнен пакистанский танец бандари.

Сейчас юная танцовщица вернулась в Благовещенск и скоро начнет готовиться к отчетному концерту в студии «Джаянти», который состоится 15 апреля. На нем она будет выступать вместе с руководителем Наталией Казаевой.

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