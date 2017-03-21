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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: французский язык и 20-летие поисково-спасательного отряда

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: французский язык и 20-летие поисково-спасательного отряда

Утром 28 марта в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает эксперт в области преподавания французского языка Международного центра педагогических исследований города Севр (Франция) Александр Фаби, а также заведующая кафедрой романо-германских и восточных языков БГПУ Татьяна Новицкая.

Тема беседы: почему стоит изучать французский язык. Интервьюер – Михаил Митрофанов. Ведущие утреннего эфира – Татьяна Удалова. Олег Никитин.

Днем в студию придет начальник поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ Борис Чугунов. Тема беседы: отряду 20 лет – это много или мало. Ведущие – Олег Никитин, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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