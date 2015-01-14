Благовещенцы провели шествие, протестуя против коррупции (видео)

Фото: vk.com/navalny28

В воскресенье, 26 марта, благовещенцы все же поддержали митинги против коррупции, прокатившиеся по всей стране. Горожане, преимущественно молодежь, прошагали по центральным улицам города. Завершилось их шествие на площади имени Ленина.

Мероприятие его участники назвали прогулкой. Примерно в 13:30 молодые люди отправились с площади имени Ленина гулять по Благовещенску. Они прошлись по улицам Ленина, Театральной, Амурской, 50-летия Октября и снова вернулись на площадь.

В шествии приняли участие десятки человек. Горожан сопровождали полицейские. «Никаких провокаций со стороны органов правопорядка не было. Все прошло замечательно, ну и слава богу», – сказал один из участников по завершении.

В другое время 26 марта на площади имени Ленина собралась еще одна группа активистов. В этом случае не обошлось без конфликтов. Одного из активистов полицейские проводили в машину без опознавательных знаков, чем вызвали недовольство других горожан. Те просто не поняли, почему произошло задержание.

Официальный комментарий УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» опубликует позже.

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#митинги

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