Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:20 15

Благовещенцы провели шествие, протестуя против коррупции (видео)

Благовещенцы провели шествие, протестуя против коррупции (видео)
Фото: vk.com/navalny28

В воскресенье, 26 марта, благовещенцы все же поддержали митинги против коррупции, прокатившиеся по всей стране. Горожане, преимущественно молодежь, прошагали по центральным улицам города. Завершилось их шествие на площади имени Ленина.

Мероприятие его участники назвали прогулкой. Примерно в 13:30 молодые люди отправились с площади имени Ленина гулять по Благовещенску. Они прошлись по улицам Ленина, Театральной, Амурской, 50-летия Октября и снова вернулись на площадь.

В шествии приняли участие десятки человек. Горожан сопровождали полицейские. «Никаких провокаций со стороны органов правопорядка не было. Все прошло замечательно, ну и слава богу», – сказал один из участников по завершении.

В другое время 26 марта на площади имени Ленина собралась еще одна группа активистов. В этом случае не обошлось без конфликтов. Одного из активистов полицейские проводили в машину без опознавательных знаков, чем вызвали недовольство других горожан. Те просто не поняли, почему произошло задержание.

Официальный комментарий УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» опубликует позже.

Просмотров всего: 2061

#митинги

распечатать

Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    судя по фоткам - какая-то сходка неформалов

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Про наше шествие даже видео в сети есть. Позорище.

    https://youtu.be/Eg4cPOIvVLc

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    О, ботва подтянулась. Ща весело будет)))

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    А как же лозунги : Кто не скачет - тот Димон!? И прочие атрибуты майданутых и иже с ними

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    А организаторы че не вышли? Студентов толкнули, а сами за баррикады отсидеться...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Боты подтянулись, сейчас по очереди апать новость будут!

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    1 час назад

    Ruslan Karmanov

    Ну чего, время ранней пост-аналитики?

    Инфантилизация "либеральных идей" достигла максимума - и это логичный процесс; потому что идеи эти, в текущей подаче, абсолютно глупы.

    Всё превратилось в секту, где надо веровать и агитировать, распространять и не рефлексировать (т.е. не обдумывать произошедшее и не делать выводы).

    Любой, начинающий задумываться "а что я делаю-то" - враг белоленточной либеральной идеи. Естественный и натуральный. Любой жизненный опыт, любая ответственность - также враги; они хором задают кучу неудобных вопросов, на которые ответить откровенно нечего, а в реальной жизни неприятный вопрос не сотрёшь, а задающего - не забанишь.

    Вырисовывается чёткий профиль лиц и мест, где всё это сработает:

    - Интернет

    - Максимальная инфантильность

    Там можно набрать миллион лайков и просмотров, а за любой вопрос "а что по сути-то, давайте разберёмся" - тупо банить, или сводить всё в ржаку-гыгыку

    -А где конкретные доказательства злоупотреблений Медведева?

    - Вот тебе картинка с жирным попом, вот тебе картинка с Медведевым, где к нему дорисован утиный клюв, а что ты не ржёшь-то, ржака же, ггг?

    Гамельнский крысолов с двумя судимостями дунул в волосатую дудку и пришли дети - но какие-то все убогие, кто плешивый, кто тормоз. Выбор инструмента всё ж решает.

    Парадокс интернет-коммьюнити в том, что стремление к его максимальному расширению автоматически обозначает снижение "входной планки". Чтобы стать понятнее и проще и прикольнее - надо спускаться на те ступеньки, до которых нетрудно подниматься аудитории.

    Поэтому стартующие с "элитарных" сообщества вместе с ростом скатываются к сиськам, котикам и гифкам "мужик едет на велосипеде и тут упал".

    Тогда миллионы. Посмотрите на развлекательные сайты - они ж клоны друг друга по контенту, абсолютные. Гармоничным следствием из этого движения "расширения", как и положено в термодинамике, является "охлаждение". IQ аудитории - константа, а просмотров у ролика всё больше.

    В комментариях уже "переходите на мою страницу, я там научно экспериментирую - в колу кидаю ментос" и "лайкни, тогда тебе сегодня даст одноклассница". Киса Воробьянинов страшно кричал, когда понял, что миллионы - они вот здесь, только их нельзя украсть. Крик Лёши, который понял, что миллионы лайков и просмотров есть, но с ними ничего не сделать, кроме разве что усыновить и покормить, настолько пронзителен, что его эхо будет ещё долгим. Приёмы, отработанные на 30ти летних "успешных CEO успешных стартапов, которые больше всего боятся что мать заставит в комнате убраться", сработали и на их братьях по разуму, которым в два раза меньше лет.

    Те так же пришли в точку, куда приказали или заманили какой-то конфеткой, так же подержали прикольный плакат (прикол, в инете фотки опубликуют и отметят на них, а то и по телику покажут в репортаже!), так же лайкнули, репостнули, зачекинились - и даже не пошли потом в Жан-Жак! (денег нет). Но сделав эти имитационные движения, и искренне, как старшеклассник на проститутке, стараясь "точно как видели на ютубе" исполнить "протест", дети быстро устали и разошлись.

    "Погодите, куда же вы?" - бессильно кричали им вслед организаторы, только-только порадовавшиеся на динамику роста поголовья; но дети не слушали, ведь уже вышли, уже постояли, уже фоткнулись и зачекинились - быстро домой, там тепло, мать покормит, инет не мобильный и удобно обсудить, репостнуть, и всё такое. И смех и грех.

    Чуток теперь для тех, кто рисует страшные перспективы римейка "Сволочи-2" и хунвейбинов. Этого хочется побояться, хочется поделать надрывные выводы про "проебали поколение, ну вот и всё - они теперь послушные куклы, и ничего не сделать, вот вам и ЕГЭ" и прочее - хочется, я вижу; так вот, всё это - глупость. По той простой причине, что те подростки, которые в 15 лет командовали подразделениями, или совершали блестящие операции в тылу врага - они были другими в плане мотивации.

    Они это делали, потому что они были идеологичны, мотивированны, и их детская жестокость и простота подхода были идеальны в тех ситуациях. Здесь же вышел скучающий и тоскливый, пресыщенный и вяло жующий. Вышел потому что это инет-прикол такой - про Димона. Ему ж это во всех игровых пабликах мусолили. Это ж типа Шурыгиной или мема с Карлом. ЕГЭ тут не при чём - тут кризис бесцельности. Да, их можно и несложно вывести. Да, поголовье крупное (относительно, а с поправкой на околонулевое число взрослых - вообще позор выходит).

    Но куда это всё потом? По идее, теперь надо найти лидеров среди вышедших, и адресно начать с ними работу - и это даже можно сделать. Я сужу по Гонконгу, где все "лидеры революции 2014 года" были младше 20 лет.

    Ну да, можно - но дальше-то что? Там весь митинг за полчаса рассосётся, если объявить скидочную акцию в Steam или "сенсация! видео с голой Тейлор Свифт, полтора гига, с мобильника не скачаешь!".

    Краткосрочность памяти, быстрые перепады настроения, дикое отвращение ко всему, что "напрягает" - пардон, а ведь Лехаим и его друзья с такой аудиторией - настоящей "не-совковой" - ещё не работали. Вкусно же ругать совков, используя тех, кто выучился при совке и может что-то помнить, аргументировать - а теперь вот тебе, Лёша, настоящие "дети цветов", у них память - как у гуппи, у них мечта - это пассивный заработок, чтобы на инет и дошик хватало, и играть. Постоянно играть, потому что подспудный страх перед реальностью - он решается уходом в упрощённую реальность игры, где всё красивенькое, упрощённое, и позитивное.

    Вы не замечали, кстати, одного ключевого изменения в играх в последнее время? Они все уходят в казуальщину "нельзя проиграть". Тебя не могут "по полному" убить, не могут разрушить базу - могут только замедлить прогресс или бонусов не дать, но по любому, играя, у тебя только позитив, тебе его скармливают капельками. После этого в реальной жизни, где можно реально опоздать и вылететь с работы, можно реально не поступить в ВУЗ и не пройти собеседование, реально потерять деньги или купить ненужную вещь - очень некомфортно.

    Настолько, что ажтрисёт. Из этих-то рисуется команда Мишки Квакина? Да ладно, не смешите. Для пугания женских пабликов подойдёт, но вообще - нет. До сухого остатка ещё далеко, но общие контуры понятны. Регулярный вывод детей в формате "зацени прикол, мы опять с плакатом" невозможен чисто технически, им неинтересно будет.

    Конверсия лидов из игровых пабликов в практично пригодных партийных активистов будет на уровне "продажа телескопов во всплывающем окне на мексиканском кулинарном сайте". Лёшу Навального спонсоры будут сливать, потому что абсурдно платить такое бабло человеку, аудитория которого качественно совпадает с популярными видеоблогерами, а количественно - поменьше. Его жена петь не начала ещё? Концерты тут теперь анонсировать принято в новом формате, со вчерашнего дня.

  • Local

    Local
    1 час назад

    Володя Хоменко не ходит на митинги.

    Володя читает политаналитиков.

    Раз в полугодие их копипастит:

    Немного Володе надо для счастья.

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    52 минуты назад

    Local

    Володя Хоменко не ходит на митинги.

    Володя читает политаналитиков.

    Раз в полугодие их копипастит:

    Немного Володе надо для счастья.



    Не рефлексируй, распространяй. И да. Аноним хуже сам знаешь кого.

  • икс7

    икс7
    46 минут назад

    неожиданно много людей вышло у нас в городе, это при том что местные власти испугались и запретили людям выходить против коррупции

  • Local

    Local
    45 минут назад

    Владимир Хоменко

    Local

    Володя Хоменко не ходит на митинги.

    Володя читает политаналитиков.

    Раз в полугодие их копипастит:

    Немного Володе надо для счастья.



    Не рефлексируй, распространяй. И да. Аноним хуже сам знаешь кого.



    Вовочка. Спроси у Жени Ищенко как меня зовут. Что за тебя - извини, да ваще наплевать. Запомнил? Ретроградной амнезии не будет?

  • mag_28

    mag_28
    40 минут назад

    Мы с корешем вчера весь день ходили ходили по городу и набережной искали

    где опохмелиться.А ведь могли загреметь как политические.

    Дома надо сидеть,так полезнее для здоровья.

  • Демотиватор

    Демотиватор
    35 минут назад

    mag_28

    Мы с корешем вчера весь день ходили ходили по городу и набережной искали

    где опохмелиться.А ведь могли загреметь как политические.

    Дома надо сидеть,так полезнее для здоровья.



    А ты за капремонт и ОДН расчитался, чтоп дома сидеть, а то ведь выгонят из дома

    Прийдут и выгонят

  • mag_28

    mag_28
    25 минут назад

    Демотиватор

    mag_28

    Мы с корешем вчера весь день ходили ходили по городу и набережной искали

    где опохмелиться.А ведь могли загреметь как политические.

    Дома надо сидеть,так полезнее для здоровья.



    А ты за капремонт и ОДН расчитался, чтоп дома сидеть, а то ведь выгонят из дома

    Прийдут и выгонят



    Жена расчитывается я к ОДН не имею отношения.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    18 минут назад

    А потом эти мальчики и девочки будут пускать слюни и сопли.Когда родители найдут им "тепленькие места" В насквозь пропитанной коррупцией госслужбе. А им фигвам нарисуют.....

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурчане рассуждали, нужны ли митинги в России

сегодня, 17:29
Общество 22

В Благовещенске дальнобойщики поддержали всероссийскую акцию против системы «Платон»
Общество 18

Тындинцы выразили недоверие городским властям
Общество 291

Митинги против коррупции прокатились по всей России: сотни задержанных