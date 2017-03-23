На Амурскую область идет циклон: прогноз погоды на 28 марта

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В Амурской области во вторник, 28 марта, при переменной облачности местами выпадут осадки – ночью это будет в основном снег, днём возможен дождь со снегом или просто дождь. Ветер ночью выберет северо-западное направление и разгонится до 2-7 метров в секунду.

Днем ветер сохранит такую же скорость, лишь местами усиливаясь до 9-14 метров в секунду, но сменит направление на юго-западное, переходя по северу области на северо-восточное.

Температура в Приамурье ночью ожидается в пределах минус 4…9 градусов, местами понижаясь до минус 14…19. Днем термометры покажут 5…10 градусов выше нуля, местами по северу – от нуля до минус 5 градусов.

В Благовещенске ночью будет небольшая облачность, днем – переменная облачность. Осадков ни в ночное, ни в дневное время синоптики не прогнозируют. Западный ветер ночью разгонится до 3-8 метров в секунду, термометры покажут минус 3…5 градусов. Днем западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура за окном установится в пределах плюс 7…9 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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