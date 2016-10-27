В Благовещенске дальнобойщики поддержали всероссийскую акцию против системы «Платон»

В понедельник, 27 марта, около 30 большегрузных автомобилей выстроились на обочине вдоль Новотроицкого шоссе на окраине Благовещенска. Таким образом водители присоединились к всероссийской акции протеста против системы «Платон».

С 27 марта Объединение перевозчиков России проводит забастовку против системы тарифов «Платон». При этом предполагается, что водители большегрузов примут участие в «пассивной» забастовке, выстроив колонны из автомобилей вдоль дорог. По словам организаторов, основная задача акции – это остановить грузопотоки и блокировать перевозки.

Вначале к протестующим в Благовещенске, а собралось около 100 человек, подъехали сотрудники ДПС и предупредили, чтобы водители не выходили на проезжую часть.

«Я работаю по всей стране. Состояние дорог у нас везде неудовлетворительное. Когда нам говорят, что на деньги "Платона" будут построены дороги, ничего этого нет. Это все неправда. Дороги не ремонтируются, толком ничего не делается. Деньги на те ремонты дорог, которые есть, идут с наших, как мы понимаем, налогов, с акциза на топливо. Деньги с "Платона" мы понимаем, что уходят на создание самой этой системы, например, на установление рамок», – рассказывает один из участников акции Валерий Богун.

Акция протеста уже сейчас проходит в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске. На обочинах дорог собираются большегрузы в западной части страны, например, в Санкт-Петербурге.

«Да просто довели всех до ручки! Я молодой дальнобойщик. Я работаю два года. Я официально работаю, плачу налоги, всем плачу. Но не дают зарабатывать», – возмущается Денис Цынбал.

«Если бы правительство не обнаглело до такой степени, что частному лицу дали развернуть группу вот этого "Платона", чтобы он собирал плату за федеральные дороги, которые были построены еще при коммунистах. Если бы они сделали это все через минтранс, может, и никаких стачек и не было бы. Все бы уже давно платили, как это сделали с акцизом, с повышением транспортного налога. Но они просто себя почувствовали до такой степени обнаглевшими, что разрешили частному лицу залезть к нам в карман», – Александр Черепанов.

«Вот эти дороги все построили мы, лично я. 42 года я за рулем строил эти дороги. Пришел какой-то дядя ООО "Рога и копыта", и я должен ему за что-то платить! Мы даже не можем понять, куда эти деньги идут. Мы даже не можем узнать, куда деваются деньги с транспортного налога, с акцизов», – вопрошает Виктор Козуб.

«Если у нас правовое государство, все службы должны работать на человека, а у нас получается наоборот, все службы только мешают работать. Дальнобойщики – это ребята суровые, которые никогда не плачутся за просто так. Раз они собрались, значит, произошло такое, что уже дальше терпеть некуда. И так три налога – ну куда? Транспортный налог, два акциза два раза поднимали на дизтопливо, и еще платные дороги сделали, ну куда? Если три шкуры с любого животного снять, оно не выживет, простите», – объясняет участник акции Александр Милюков.

К протестующим приехал представитель амурского Госавтонадзора.

«Я приехал, чтобы разъяснить, что ни о каких поборах речи не идет. Никто не стремиться зажать частный бизнес. В данном случае цель благая – восстановить дороги. Да, у нас есть участок федеральной автомобильной дороги А-360 "Лена", которая в данный момент находится в стадии реконструкции. Если взять нашу автомобильную дорогу федерального значения Р-297 "Подъезд к Благовещенску" и З-297 "Амур" – данные дороги отличные», – рассказал заместитель начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок управления Госавтонадзора по Амурской области Александр Чирвин.

Дальнобойщики намерены стоять до последнего. Их главная цель – отмена системы «Платон». По словам водителей, он не сдвинутся с места, пока эта система не будет отменена.

Позднее встало известно, что около 50 большегрузных машин вышли на забастовку против системы «Платон» в Чите на окраине города. Часть протестующих по требованию администрации Читы позже переместилась в сторону села Ивановка, сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру».

С 15 апреля вводится новый тариф для проезда грузовиков в рамках системы «Платон» — 1,91 рублей за 1 километр. Ранее предполагалось, что он увеличится до трех рублей шести копеек. Решение снизить тариф принял накануне премьер Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. По прогнозам Минтранса, сборы от «Платона» в 2017 году достигнут 23 миллиардов рублей.

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