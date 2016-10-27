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В Благовещенске дальнобойщики поддержали всероссийскую акцию против системы «Платон»

В Благовещенске дальнобойщики поддержали всероссийскую акцию против системы «Платон»

В понедельник, 27 марта, около 30 большегрузных автомобилей выстроились на обочине вдоль Новотроицкого шоссе на окраине Благовещенска. Таким образом водители присоединились к всероссийской акции протеста против системы «Платон».

С 27 марта Объединение перевозчиков России проводит забастовку против системы тарифов «Платон». При этом предполагается, что водители большегрузов примут участие в «пассивной» забастовке, выстроив колонны из автомобилей вдоль дорог. По словам организаторов, основная задача акции – это остановить грузопотоки и блокировать перевозки.

Вначале к протестующим в Благовещенске, а собралось около 100 человек, подъехали сотрудники ДПС и предупредили, чтобы водители не выходили на проезжую часть.

«Я работаю по всей стране. Состояние дорог у нас везде неудовлетворительное. Когда нам говорят, что на деньги "Платона" будут построены дороги, ничего этого нет. Это все неправда. Дороги не ремонтируются, толком ничего не делается. Деньги на те ремонты дорог, которые есть, идут с наших, как мы понимаем, налогов, с акциза на топливо. Деньги с "Платона" мы понимаем, что уходят на создание самой этой системы, например, на установление рамок», – рассказывает один из участников акции Валерий Богун.

Акция протеста уже сейчас проходит в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске. На обочинах дорог собираются большегрузы в западной части страны, например, в Санкт-Петербурге.

«Да просто довели всех до ручки! Я молодой дальнобойщик. Я работаю два года. Я официально работаю, плачу налоги, всем плачу. Но не дают зарабатывать», – возмущается Денис Цынбал.

«Если бы правительство не обнаглело до такой степени, что частному лицу дали развернуть группу вот этого "Платона", чтобы он собирал плату за федеральные дороги, которые были построены еще при коммунистах. Если бы они сделали это все через минтранс, может, и никаких стачек и не было бы. Все бы уже давно платили, как это сделали с акцизом, с повышением транспортного налога. Но они просто себя почувствовали до такой степени обнаглевшими, что разрешили частному лицу залезть к нам в карман», – Александр Черепанов.

«Вот эти дороги все построили мы, лично я. 42 года я за рулем строил эти дороги. Пришел какой-то дядя ООО "Рога и копыта", и я должен ему за что-то платить! Мы даже не можем понять, куда эти деньги идут. Мы даже не можем узнать, куда деваются деньги с транспортного налога, с акцизов», – вопрошает Виктор Козуб.

«Если у нас правовое государство, все службы должны работать на человека, а у нас получается наоборот, все службы только мешают работать. Дальнобойщики – это ребята суровые, которые никогда не плачутся за просто так. Раз они собрались, значит, произошло такое, что уже дальше терпеть некуда. И так три налога – ну куда? Транспортный налог, два акциза два раза поднимали на дизтопливо, и еще платные дороги сделали, ну куда? Если три шкуры с любого животного снять, оно не выживет, простите», – объясняет участник акции Александр Милюков.

К протестующим приехал представитель амурского Госавтонадзора.

«Я приехал, чтобы разъяснить, что ни о каких поборах речи не идет. Никто не стремиться зажать частный бизнес. В данном случае цель благая – восстановить дороги. Да, у нас есть участок федеральной автомобильной дороги А-360 "Лена", которая в данный момент находится в стадии реконструкции. Если взять нашу автомобильную дорогу федерального значения Р-297 "Подъезд к Благовещенску" и З-297 "Амур" – данные дороги отличные», – рассказал заместитель начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок управления Госавтонадзора по Амурской области Александр Чирвин.

Дальнобойщики намерены стоять до последнего. Их главная цель – отмена системы «Платон». По словам водителей, он не сдвинутся с места, пока эта система не будет отменена.

Позднее встало известно, что около 50 большегрузных машин вышли на забастовку против системы «Платон» в Чите на окраине города. Часть протестующих по требованию администрации Читы позже переместилась в сторону села Ивановка, сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру».

С 15 апреля вводится новый тариф для проезда грузовиков в рамках системы «Платон» — 1,91 рублей за 1 километр. Ранее предполагалось, что он увеличится до трех рублей шести копеек. Решение снизить тариф принял накануне премьер Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. По прогнозам Минтранса, сборы от «Платона» в 2017 году достигнут 23 миллиардов рублей.

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#митинги #транспорт

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Дахевич

    Дахевич
    2 часа назад

    будут платные дороги=> транспортные перевозки вырастут => вырастут цены на все

    И как еще с людей денег содрать?! да по больше по больше.....((((((((((

  • medium

    medium
    2 часа назад

    скоро за воздух платить будем.....начинаю копить сейчас, иначе с такими зарплатами денег не хватит надышаться воздухом и задохнусь

  • Яmals

    Яmals
    2 часа назад

    Культурно встали, культурно попротестовали, культурно разойдутся..... Власти культурно сделают вид, что ничего не видели, не слышали, не знают!!!

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Какой ущерб наносит дальнобойщики дорогам? Не задумывались? Только такие большегрузы и убивают эти дороги. Их износ вырос с ростом автопарка грузовых авто. Автомобилей с грузоподъемностью более 10т в России только за последние 15 лет увеличился в 4 раза. В 4 раза! А теперь посчитайте насколько быстро стали убиваться дороги. Это я думаю ни для кого не новость

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    СаняCh

    Какой ущерб наносит дальнобойщики дорогам? Не задумывались? Только такие большегрузы и убивают эти дороги. Их износ вырос с ростом автопарка грузовых авто. Автомобилей с грузоподъемностью более 10т в России только за последние 15 лет увеличился в 4 раза. В 4 раза! А теперь посчитайте насколько быстро стали убиваться дороги. Это я думаю ни для кого не новость



    Какой ущерб наносят тротуарам пешеходы? Не задумывались?

    Ваша недоработка. Необходим налог на пешеходов, особенно женщин на каблуках-шпильках - именно они убивают тротуары.

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    2 часа назад

    Не дают людям работать, зарабатывать и содержать свои семьи и с своих детей. Наше государство изъявило окончательно простой люд поставить на колени просить милостыню. Работы нет, возможность заработать и то отнимают.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Какой износ?? Федералку на шимановске сделали, на пол года хватило... может сначало надо строить по гостам, и кон ролировать строителей???

    Они и так платят, транспортный налог, акцизы с топлива, плюс сейчас платон, просто огромные деньги, куда они уходят??

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    СаняChКакой ущерб наносит дальнобойщики дорогам? Не задумывались? Только такие большегрузы и убивают эти дороги. Их износ вырос с ростом автопарка грузовых авто. Автомобилей с грузоподъемностью более 10т в России только за последние 15 лет увеличился в 4 раза. В 4 раза! А теперь посчитайте насколько быстро стали убиваться дороги. Это я думаю ни для кого не новость


    Низачот. Во сколько раз таких грузовиков больше в загнивающем США, чем в России? И чего-то там нет такого хаоса с дорогами, как у нас. Ах да, там всё гораздо хуже, чем в России, просто нам об этом не показывают. И вообще, как я могу так говорить, я ведь там не был.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    Никто не стремиться зажать частный бизнес. В данном случае цель благая – восстановить дороги.



    Такими благими намерениями дорога в ад выстелена.

    Есть же транспортный налог и акцизы, с которых должны дороги ремонтироваться. Куда эти деньги уходят? Воровать меньше не пробовали?

  • Crown0272

    Crown0272
    1 час назад

    Транспортный налог в год на фуру 30 тысяч, до Якутска и обратно смотаться 75 тысяч на солярку, там она по 50 руб. уже за литр. А еще из Якутска идут они пустые, т.к. грузиться нечем. Одно колесо 16 тысяч рублей. Зарплата водителю, суточные, амортизация. Ну куда тут еще за Платон платить? Издёвка.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Такими митингами и до переворота недалёко

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Старший в классе

    Такими митингами и до переворота недалёко



    Очко уже поджалось?

  • romaks

    romaks
    1 час назад

    правильно делают мужики - за свои права нужно бороться.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Дальнобойщики разбивают дороги своими большегрузами. Они не летают по воздуху. АУ!

    Поэтому плату вносить надо!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    56 минут назад

    anschutka
    Старший в классе

    Такими митингами и до переворота недалёко



    Очко уже поджалось?


    Дело то не в митинге, старшой, рыбка то гниет уже давно.

  • икс7

    икс7
    56 минут назад

    устали люди уже от бесконечных поборов, которых с каждым годом становится всё больше и больше

  • Blg-boy

    Blg-boy
    56 минут назад

    Правильно мужики делают со свою копейку стоят !!! Налог от Платона идёт Ротенбергу на 70 % остальное в дорожные фонды, не забывайте товарищи !!!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    56 минут назад

    Амурский воспитательДальнобойщики разбивают дороги своими большегрузами. Они не летают по воздуху. АУ!

    Поэтому плату вносить надо!


    Ну так пойди, возьми у них плату, адрес знаешь.

  • anschutka

    anschutka
    53 минуты назад

    Амурский воспитатель

    Дальнобойщики разбивают дороги своими большегрузами. Они не летают по воздуху. АУ!

    Поэтому плату вносить надо!



    А ее и вносят, только вот денег почему-то все время не хватает! Вот здесь немного про налоги http://knopki-bablo.net/finansovaya_gramotnost/nalog-na-dorogi.html

  • амурские волны

    амурские волны
    43 минуты назад

    Молодца! От всего сердца поддерживаю дальнобойщиков, которые не побоялись обьедениться в единую забастовку! Так держать! Молодцы! Давно слежу за их организационным центром. Большую работу проделали организаторы! Нет Платону доя Ротенбергов! Нет ворам дорожных подрядов и налогов! Отличные дороги в стране, и не только- процветание народа России.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    42 минуты назад

    Ну когда уже возьмемся за вилы и топоры и на Москву. На кол всю кремлевскую шваль садить. Ну когда уже? Устали ждать

  • Гыга

    Гыга
    9 минут назад

    MbIcли вcлyx

    СаняCh

    Какой ущерб наносит дальнобойщики дорогам? Не задумывались? Только такие большегрузы и убивают эти дороги. Их износ вырос с ростом автопарка грузовых авто. Автомобилей с грузоподъемностью более 10т в России только за последние 15 лет увеличился в 4 раза. В 4 раза! А теперь посчитайте насколько быстро стали убиваться дороги. Это я думаю ни для кого не новость



    Низачот. Во сколько раз таких грузовиков больше в загнивающем США, чем в России? И чего-то там нет такого хаоса с дорогами, как у нас. Ах да, там всё гораздо хуже, чем в России, просто нам об этом не показывают. И вообще, как я могу так говорить, я ведь там не был.



    Хошь покажу? Тот ролик, что хотел показать, удален с ютуба вместе с аккаунтом. Но вот ролик с той-же дорогой от того-же человека. Это штат Индиана. Индианаполис. Автогонки, все дела... И это город если чо. Не совсем центр, но и не окраина. У нас в Благе еще поискать надо такие дороги

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