В Паттайе в бассейне утонула российская туристка

Фото: vse42.ru

В таиландской Паттайе утонула российская туристка. Трагедия случилась рано утром в воскресенье, 26 марта. 51-летняя гражданка РФ Светлана Зимина плавала в бассейне и внезапно начала тонуть, передаёт VSE42.Ru со ссылкой на Bangkokpost.

Поняв, что не может выбраться из воды, женщина начала громко звать на помощь. На крики прибежал охранник и вытащил туристку из воды. Однако было уже слишком поздно: прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть потерпевшей.

По данным местного издания, женщина приехала в Паттайю вместе с мужем. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что несчастный случай произошёл в бассейне гостиницы, в котором проживали супруги.

Как сообщало Амур.инфо, в марте этого года в Таиланде российский турист, пропавший во время ныряния с маской неподалёку от острова Пхукет, был найден живым в открытом море. Мужчина целые сутки держался за буй в ожидании помощи.

28 декабря в Таиланде погиб житель Благовещенска – 42-летний мужчина пошёл купаться и утонул.

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#отдых #происшествия

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