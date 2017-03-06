Амурские власти хотят привлечь федеральное финансирование к строительству 55 объектов

Фото: amurobl.ru

Правительство Амурской области заявило 55 объектов к федеральному финансированию. В большинстве это объекты социальной сферы: школы и детские сады, поликлиники и больницы, объекты культуры и физической культуры. Список составлен в рамках проекта комплексного плана социально-экономического развития Амурской области.

В нем указаны «точки» экономического роста региона. Это созданные и создаваемые территории опережающего развития области «Белогорск», «Приамурская» и «Свободный». «Комплексный план учитывает основы государственной политики регионального развития Российской Федерации, определенные президентом РФ, содержит ряд мероприятий социально-экономического развития области, а также перечень приоритетных для области объектов», – прокомментировала министр экономического развития Светлана Балова.

Сохраняется приоритет на развитии сельского хозяйства посредством строительства тепличного комплекса, овощехранилища в Благовещенске, строительства животноводческих комплексов и так далее.

В рамках плана будут реализованы проекты развития транспортной инфраструктуры. Наиболее значимый для области проект – строительство моста через реку Амур. Кроме того, предполагается реконструкция автодорог Введеновка – Февральск – Экимчан», Зея – Тыгда, Благовещенск – Свободный, строительство путепроводов через транссибирскую железную дорогу и другие мероприятия. Будут выполнены работы по удлинению взлетно-посадочной полосы и реконструкции аэродромного комплекса «Игнатьево» в Благовещенске.

«В план включены мероприятия по комплексному социально-экономическому развитию г. Свободный. Он разработан по поручению президента Российской Федерации, данному на Восточном экономическом форуме в прошлом году», – пояснила министр экономического развития.

Уже получено предварительное одобрение мероприятий и заявленных объектов комплексного плана области до 2025 года федеральными министерствами и ведомствами.

Минвостокразвития России планирует утвердить данный документ нормативным правовым актом правительства Российской Федерации, что даст возможность привлекать федеральные средства государственных и федеральных целевых программ.

Проект комплексного плана социально-экономического развития Амурской области до 2025 года сформирован правительством области по поручению зампреда правительства РФ – полпреда президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба областного правительства.

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