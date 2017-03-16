В 45 % проверенных российских медучреждениях нарушали права граждан

По данным газеты «Труд», в отчёте Росздравнадзора за 2016 год нашло отражение катастрофическое падение качества и безопасности отечественной медицины. Как следует из результатов всероссийской проверки качества, правил и норм оказания медицинской помощи за 2016 год (было осуществлено 8 362 проверки), количество штрафов и выявленных нарушений возросло на 35 %.

Нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья были выявлены в 44,7 % проверенных в прошлом году медучреждений.В большинстве случаев речь идёт о низкой доступности помощи и невозможности пациентами полностью или частично реализовать свое законное право на получение бесплатных медицинских услуг. Нередко помощь не оказывалась вовсе – в докладе Росздравнадзора говорится как минимум о 446 таких фактах.

Проверка стандартов оказания медицинской помощи показала, что они практически повсеместно нарушаются. В ходе 1 200 проверок выявили 2 600 нарушений, подавляющее большинство которых – «немотивированное неоказание обязательных при том или ином заболевании медицинских услуг».

Наиболее острый дефицит сегодня наблюдается среди участковых педиатров и терапевтов, при этом именно на этих специалистов приходится большая часть нагрузки. Врачи за отведённые на прием 10-15 минут не успевают вникнуть в суть жалоб пациента. В результате в 55 % случаев терапевт отправляет человека на консультацию к узкому специалисту, которых тоже всегда не хватает.

Член Общественной палаты, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов считает, что медицинские организации первичного звена укомплектованы не более чем на 60 %.

Как сообщает СМИ, статистические данные, которые можно найти в открытых источниках, говорят о том, что в последние два года расходы на здравоохранение в России не превышали 3,3 % ВВП, тогда как в Западной Европе нормой считается 8 %.

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