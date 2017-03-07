Павел Березовский забрался на крышу, чтобы проверить, как идёт капремонт

Фото: shimanovskadm.ru

В Шимановске по программе капитального ремонта сейчас идут работы на крышах трёх многоквартирных домов. Мэр города Павел Березовский осмотрел все три объекта, кое-где ему пришлось подняться и на крышу. Также глава оценил местные недострои.

В Шимановске ремонт кровли идёт в домах № 25 и 27 по улице Комсомольской и в доме № 10 по улице Крупской. Павел Березовский в рамках проверки забрался на крышу дома № 25. Там, наверху, он оценил, как идут работы, по его мнению, – основательно, сообщает пресс-служба администрации города.

«Я считаю, что здесь ремонтные работы уже завершаются, и через месяц дом можно уже сдавать. По всем трём домам идёт замена кровли. Она проблемная у нас – не меняли много лет. Дома несвежие, все старые», – сказал на крыше Павел Березовский.

«После осмотра хочу сказать, что ремонтные работы проводятся основательно. Это действительно можно назвать капитальным ремонтом. Люди на старте программы довольно негативно отнеслись к ней, и по сей день у нас народ неохотно оплачивает взносы за капитальный ремонт. Тем не менее мы видим, что работа по программе идёт. И что для нас особенно приятно, работы в Шимановске проводит свой, местный подрядчик», – отметил Павел Березовский.

Аукцион на актуальные ремонтные работы в городе выиграла СК СМУ-25. «Ремонты закончим до первого мая, важно завершить работы до прихода дождей», – поделился директор компании-подрядчика Владимир Юрченко.

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#строительство #Шимановск

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