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Павел Березовский забрался на крышу, чтобы проверить, как идёт капремонт

Павел Березовский забрался на крышу, чтобы проверить, как идёт капремонт
Фото: shimanovskadm.ru

В Шимановске по программе капитального ремонта сейчас идут работы на крышах трёх многоквартирных домов. Мэр города Павел Березовский осмотрел все три объекта, кое-где ему пришлось подняться и на крышу. Также глава оценил местные недострои.

В Шимановске ремонт кровли идёт в домах № 25 и 27 по улице Комсомольской и в доме № 10 по улице Крупской. Павел Березовский в рамках проверки забрался на крышу дома № 25. Там, наверху, он оценил, как идут работы, по его мнению, – основательно, сообщает пресс-служба администрации города.

«Я считаю, что здесь ремонтные работы уже завершаются, и через месяц дом можно уже сдавать. По всем трём домам идёт замена кровли. Она проблемная у нас – не меняли много лет. Дома несвежие, все старые», – сказал на крыше Павел Березовский.

«После осмотра хочу сказать, что ремонтные работы проводятся основательно. Это действительно можно назвать капитальным ремонтом. Люди на старте программы довольно негативно отнеслись к ней, и по сей день у нас народ неохотно оплачивает взносы за капитальный ремонт. Тем не менее мы видим, что работа по программе идёт. И что для нас особенно приятно, работы в Шимановске проводит свой, местный подрядчик», – отметил Павел Березовский.

Аукцион на актуальные ремонтные работы в городе выиграла СК СМУ-25. «Ремонты закончим до первого мая, важно завершить работы до прихода дождей», – поделился директор компании-подрядчика Владимир Юрченко.

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#строительство #Шимановск

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Комментарии
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  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    щас видно.... что работы ведутся с грубейшими нарушениями ТБ. очень эпично было бы. если бы парень, делающий раскрой жестяного листа на заднем фоне, поехал вниз. Инженеру по ТБ выговор впаять - где страховка при высотных работах?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    А я подумал, что он в синего кита играет. А тут вон чо

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    2 часа назад

    Три дома? Да, программа идёт, или вернее топчется. За это время ещё у 23 домов крыши сгниют.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Напрасно я недооценивал Пашу Березовского, а он то оказывается большой талант - талан шоумена. Полезли на крышу, ну прям шимановск камеди. Выступление Антона(Каштана)Сироты и Пашы(Бульдога)Березовского. Чес.слово забавные такие ребята!!! +1005000.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Павел Березовский забрался на крышу



    Ачо не спрыгнул? А медаль ему дадут? Чо, зря забирался что ли?

  • Victrix

    Victrix
    54 минуты назад

    Oldlord



    ~~Павел Березовский забрался на крышу



    Ачо не спрыгнул? А медаль ему дадут? Чо, зря забирался что ли?



    Когда он чего-то там искал в пучине вод ничего не дали. Ни звания, ни медали....

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