Амурчанин удивился тому, как проводят контролируемые отжиги

Амурчанин снял на видео, как вдоль трассы в Архаринском районе сотрудники лесхоза выжигают сухую траву. Мужчину возмутило, что отжиги проводят вблизи леса. Также непонятным для автора видео осталось то, почему отжиги, которые называются контролируемыми, проводятся без присутствия спецтехники, с помощью которой в экстренном случае можно было бы потушить огонь.

Видео, снятое 24 марта на трассе Новобурейск – Архара, мужчина выложил в Интернет. «Работники лесхоза жгли траву вблизи лесного массива, то есть просто весь лес мог сгореть. Пожарных машин рядом не находилось. Во время общения с одним из сотрудников выяснилось, что они работают по приказу губернатора, а то, что нет пожарной машины, ответил: "трава плохо горит". Мне непонятно, как пять человек справятся с огнем, если он вдруг выйдет из-под контроля», – сказал амурчанин.

Глава Архаринского района пояснил корреспонденту Амур.инфо, что спецтехника сотрудникам лесхоза не нужна, а деревья во время этих отжигов не пострадают.

«Ежедневно у нас формируются планы работ, отжиги проводятся каждый день в соответствии с постановлением губернатора вплоть до 1 апреля. Спецтехника сотрудникам лесхоза не нужна, у них есть ранцевые огнетушители. Что касается деревьев, то они не пострадают, потому что в лесах ещё везде снег лежит, деревья не смогут загореться», – сказал глава района Дмитрий Лукьянчук.

Такую же информацию сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ, добавив, что за все время проведения отжигов этой весной еще ни один из них не перерос в пожар. В том числе и в Архаринском районе.

Как сообщалось ранее, амурчане уже высказывали недовольство проведение отжигов. Так, 21 марта близ села Новотроицкое Благовещенского района пожарные проводили плановый отжиг сухой травы. Но рядовое событие вызвало возмущение у некоторых жителей села – люди выразили беспокойство, что в пламени пострадали более 50 сосен, которые сельчане высадили около 10 лет назад. По этой ситуации начала проверку природоохранная прокуратура.

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