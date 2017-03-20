Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:28 1

Амурский каратист стал призером международного турнира в Японии

Амурский каратист стал призером международного турнира в Японии

Воспитанник Амурской региональной корпорации «Киокушинкай-кан» Никита Бубьяков занял второе место на открытом международном турнире по киокусинкай карате GrandPrix – 2017. Он выступал в весовой категории до 80 килограммов.

Международный турнир GrandPrix–2017 прошел 25–26 марта в Японии, департамент Тиба. Его поддержали несколько международных федераций карате, в частности, KWF, IFK и киокушин-кан.

После турнира спортсмены традиционно посетят международный лагерь Мицумине, где установлен памятник создателю стиля Киокусинкай карате Масутацу Ояма, сообщает АРК «Киокушинкай-кан».

Просмотров всего: 566

#спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Валерьянка

    Валерьянка
    3 часа назад

    На третьем месте тоже амурчанин, хотя сейчас живёт в Красноярске.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 15

Благовещенец Мгер Аджемян взял серебро Кубка мира по самбо
Спорт 2

На областном фестивале ГТО победу одержала команда Зеи
Спорт

Баскетболисты БГПУ вошли в 16 сильнейших команд российской Лиги Белова
Спорт

В Белогорье спортсмены со всей области выполняют нормативы ГТО (фото)