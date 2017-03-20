Амурский каратист стал призером международного турнира в Японии

Воспитанник Амурской региональной корпорации «Киокушинкай-кан» Никита Бубьяков занял второе место на открытом международном турнире по киокусинкай карате GrandPrix – 2017. Он выступал в весовой категории до 80 килограммов.

Международный турнир GrandPrix–2017 прошел 25–26 марта в Японии, департамент Тиба. Его поддержали несколько международных федераций карате, в частности, KWF, IFK и киокушин-кан.

После турнира спортсмены традиционно посетят международный лагерь Мицумине, где установлен памятник создателю стиля Киокусинкай карате Масутацу Ояма, сообщает АРК «Киокушинкай-кан».

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