В Благовещенске в столовой ДВОКУ произошел пожар (видео)

В воскресенье, 26 марта, на территории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске вспыхнул пожар. Горела столовая. Инцидент удалось снять на видео очевидцам.

Как видно на кадрах, в одном из помещений училища наблюдается задымление, происходит эвакуация людей. «Через правый выход выходим!» – командует кто-то за кадром. «Угореть можно!» – говорят те, кто эвакуируется.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в ДВОКУ, здание столовой было отдано в оперативное обслуживание сторонней организации. 26 марта в бытовом помещении произошло возгорание. Помещение столовой оказалось задымлено, всех курсантов эвакуировали.

В результате пожара люди не пострадали, частично сгорела чья-то куртка. Часть стен помещения покрылась копотью. Теперь его будут приводить в порядок.

По информации ИА «Амур.инфо», к тушению привлекались семь пожарных автомобилей, группа спасателей, в общей сложности 37 человек.

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