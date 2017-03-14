Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость
Сегодня, 12:02 1

В Благовещенске в столовой ДВОКУ произошел пожар (видео)

В Благовещенске в столовой ДВОКУ произошел пожар (видео)

В воскресенье, 26 марта, на территории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске вспыхнул пожар. Горела столовая. Инцидент удалось снять на видео очевидцам.

Как видно на кадрах, в одном из помещений училища наблюдается задымление, происходит эвакуация людей. «Через правый выход выходим!» – командует кто-то за кадром. «Угореть можно!» – говорят те, кто эвакуируется.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в ДВОКУ, здание столовой было отдано в оперативное обслуживание сторонней организации. 26 марта в бытовом помещении произошло возгорание. Помещение столовой оказалось задымлено, всех курсантов эвакуировали.

В результате пожара люди не пострадали, частично сгорела чья-то куртка. Часть стен помещения покрылась копотью. Теперь его будут приводить в порядок.

По информации ИА «Амур.инфо», к тушению привлекались семь пожарных автомобилей, группа спасателей, в общей сложности 37 человек.

Просмотров всего: 525

#пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    17 минут назад

    Семь пожарок на одну куртку? Нехило!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В Благовещенске на территории парка Дружбы сотрудник мыл свою машину
В России и мире

Учёные: 2017 год отметится небывалыми природными катаклизмами
В России и мире

Танк провалился под лёд на учениях в Швеции
В России и мире

В Париже убит мужчина, ранивший ножницами полицейского