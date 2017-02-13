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В Благовещенске на территории парка Дружбы сотрудник мыл свою машину

В Благовещенске на территории парка Дружбы сотрудник мыл свою машину

В редакцию ИА «Амур.инфо» читатель из Благовещенска прислал фотографию, на которой запечатлен свежевымытый автомобиль «Жигули». Вокруг потеки воды, рядом стоит ведро. Проблема в том, что мытье автомобиля проводилось на территории парка Дружбы – в месте семейного отдыха многих жителей Благовещенска.

Автор фотографии сообщил, что сделал снимок в субботу, 25 марта, около 11 часов. Он добавил, что в машине сидел молодой человек, но неизвестно было: является ли он владельцем автомобиля и он ли его мыл.

Директор Общественно-культурного центра, в ведении которого находится парк Дружбы, Надежда Багрова поблагодарила бдительного горожанина за предоставленную фотографию. Факт мытья машины на территории парка подтвердился.

«Благодаря снимку нам быстро удалось всё выяснить, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Надежда Ивановна. – Это оказалась машина нашего нового сотрудника. И он действительно мыл свою машину на территории парка, причем в свое рабочее время. К сожалению, представление о культуре поведения у разных людей разное: кто-то считает допустимым мыть машину в парке. Но мы с этой ситуацией разобрались, с сотрудником уже провели беседу, поставили ему на вид. Думаю, подобная ситуация больше не повторится».

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#отдых #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    33 минуты назад

    Интелегент наверное.

  • OT

    OT
    1 минута назад

    Ну а автомобиль-то, - это как сапог бомжа помытый на виду на прохожем месте.

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