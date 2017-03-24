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Учёные: 2017 год отметится небывалыми природными катаклизмами

Учёные: 2017 год отметится небывалыми природными катаклизмами
Фото: укроп.org

В 2017 году изменения в привычном климате будут продолжаться и, возможно, примут катастрофический характер. С таким прогнозом выступили специалисты из Всемирной метеорологической организации, передаёт «Федеральное агентство новостей».

Метеорологи не уточнили, какие именно природные катаклизмы нам в этом году предстоит пережить, однако подчеркнули, что вероятность опасных явлений как никогда велика.

В ходе прошедшей встречи метеорологов в Швейцарии были представлены доклады, в которых собраны сведения по нарастающим климатическим изменениям на Земле. Все помнят ЧП 2016 года: шквальные ливни, обрушившиеся на Калифорнию впервые с начала века; небывалую засуху, охватившую обычно полноводные районы Бразилии; разрушительные пожары в Канаде, едва не уничтоживших несколько небольших городков; возобновляющиеся землетрясения в центральной Италии и так далее. Этот год, уверены специалисты, может принести катаклизмы куда как более разрушительные.

Чего именно ожидать в 2017 году – ураганов, масштабных наводнений или наоборот, засухи и крупных лесных пожаров – собравшиеся на встрече в Женеве учёные не уточнили.

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#наука #природа #происшествия

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