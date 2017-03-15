Танк провалился под лёд на учениях в Швеции

Фото: life.ru

Танк вооружённых сил Швеции провалился под лёд во время учений. ЧП случилось вечером в воскресенье, 26 марта, неподалёку от города Буден на севере страны. Об этом сообщил шведский телеканал SVT, передаёт ТАСС.

В результате инцидента четверо военнослужащих получили переохлаждение, один находится без сознания, ещё один числится пропавшим без вести, его ищут спасатели.

Сотрудники экстренных служб и военные принимают меры по подъёму боевой машины на берег.

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