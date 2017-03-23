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В Париже убит мужчина, ранивший ножницами полицейского

В Париже убит мужчина, ранивший ножницами полицейского
Фото: ria.ru

Парижские правоохранители были вынуждены убить мужчину, совершившего нападение на полицейского. По данным местной газеты Parisien, злоумышленник нанёс стражу порядка ранение ножницами, передаёт РИА Новости.

По предварительной информации, полиция прибыла по вызову о бытовом насилии. Правоохранители услышали громкие детские крики детей и приняли решение взломать дверь. Им навстречу выбежал разъярённый 50-летний мужчина азиатского происхождения с ножницами в руках. Не давая никому опомниться, он нанёс ранение одному из полицейских.

Один из коллег раненого стража порядка открыл огонь на поражение. Как указывается в отчёте, сотрудник полиции «выстрелил только один раз с целью самообороны». Выстрел оказался роковым: пуля попала в грудь хулигана, от полученного ранения он скончался на месте.

Как удалось выяснить чуть позже, об убитом было известно, что он страдает алкоголизмом и психическими срывами. Также, по данным комиссара, было известно о причастности мужчины к насилию в семье.

Судебная полиция начала расследование данного инцидента.

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