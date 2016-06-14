В Свободном клещ укусил трехлетнего ребенка

Фото: medportal.ru

В Амурской области фиксируют первые случаи укусов людей клещами. Так, в Свободном паразит укусил трехлетнего ребенка. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Малышу был своевременно введен противоклещевой иммуноглобулин, проведены профилактические мероприятия. Ребенок не был привит, поскольку в соответствии с санитарными требованиями иммунизация начинается с 4 лет.

Для закупки вакцины против клещевого вирусного энцефалита из средств областного бюджета в 2017 году выделено 16,8 миллиона рублей. В настоящее время проводится ее закупка.

«Вакцина в первоочередном порядке будет направлена для иммунизации 100 % детского населения и 46 % для ревакцинации взрослого населения. В настоящий момент в медицинских организациях области имеется запас вакцины против клещевого вирусного энцефалита, в том числе для иммунизации детей, также создан запас противоклещевого иммуноглобулина для проведения экстренной серопрофилактики. В этом году иммунизации подлежит 57 739 человек, в том числе 23 330 детей. За два месяца уже привито боле двух тысяч амурчан», – комментирует главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения области Наталья Липская.

Бесплатная прививка положена детям и лицам из групп профессионального риска эндемичных территорий Приамурья: Архаринского, Бурейского, Зейского, Магдагачинского, Мазановского, Ромненского, Свободненского, Селемджинского, Сковородинского, Тындинского и Шимановского районов, городов Зея, Шимановск, Свободный и Тында.

Поставить прививку против клещевого вирусного энцефалита жителям неэндемичных территорий области можно в поликлиниках по месту прикрепления или в любой поликлинике по выбору пациента. Если человек прикреплен к данной медицинской организации, в которой проводится вакцинация, и имеет полис обязательного медицинского страхования, то оплата производится только за вакцинный препарат в размере 600 рублей.

«Если человека, не привитого против клещевого вирусного энцефалита, укусил клещ на неэндемичной территории, то он должен обратиться в травмпункт, если это житель Благовещенска, – поясняет Наталья Липская. – Если он проживает на другой территории, то в свою медицинскую организацию – к хирургу. Там клеща снимут, окажут медицинскую помощь и выпишут направление на исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита. Пациент за свои средства оплачивает стоимость исследования клеща в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии (для детей эта услуга проводится бесплатно). И только при наличии положительных результатов исследования, то есть, если обнаружен вирус, ему бесплатно вводится противоклещевой иммуноглобулин. Также бесплатно его вводят укушенным клещом лицам, проживающим в эндемичных районах Амурской области».

Просмотров всего: 1015

#дети #происшествия

распечатать