Сажать стритрейсеров на 5 лет предлагают в Совфеде

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В Совете Федерации озвучили предложение об ужесточении наказания для любителей быстрой езды. Законопроект о введении уголовной ответственности для стритрейсеров внёс в Госдуму сенатор Вадим Тюльпанов. Документ предусматривает максимальное наказание для дорожных хулиганов в виде пяти лет лишения свободы, передаёт ИА Regnum.

По мнению автора инициативы, демонстративная езда, например, по паркам, а также гонки на скорости более 200 километров в час, неподчинение сотрудникам ДПС, провокации стритрейсеров и интернет-трансляции вышеперечисленных событий – всё это нельзя квалифицировать как обычное нарушение ПДД. По словам Тюльпанова всё это – не что иное как самое настоящее хулиганство. За подобные выходки необходимо вводить уголовную ответственность, подчёркивает сенатор.

Тюльпанов предлагает внести поправки в статью 213 УК РФ. Автор законопроекта считает, что серьёзное нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством должно караться точно так же как хулиганство с применением оружия или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Поправки в статью 213 УК России предполагают либо штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные и исправительные работы, либо тюремное заключение сроком до пяти лет.

Сенатор напомнил, что в последнее время участились случаи нарушения общественного порядка из-за стритрейсеров и другие виды провокационного хулиганства. Принятие законопроекта должно повысить безопасность граждан и общественного порядка от хулиганских действий, пояснил он.

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