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Тындинцы выразили недоверие городским властям

Тындинцы выразили недоверие городским властям

В воскресенье, 26 марта, 349 жителей Тынды вышли на митинг, направленный против злоупотреблений местной власти. Участники акции потребовали, чтобы контрольно-счетная палата Амурской области проверила деятельность городских властей на предмет эффективного и целевого расходования бюджетных средств.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2016 года городские власти предложили внести изменения в Устав Тынды: мэр Тынды, председатель и зампред городской думы должны получать доплаты к пенсии. После выхода на заслуженный отдых они должны получать дополнительно 75 % от размера их зарплаты. На публичных слушаниях 211 из 292 участников не захотели утверждать такую оплату.

На митинге участники коснулись и этого вопроса. В резолюции они потребовали привести Устав города в соответствие с законным волеизъявлением граждан. По словам горожан, бюджет следует избавить от излишних и неоправданных антинародных расходов.

Кроме того, в резолюции был поднят вопрос о быстровозводимом жилье в микрорайоне «Таежный». На митинге предложили прекратить это строительство, а освобожденные средства тратить на покупку вторичного жилья по программам расселения ветхого, аварийного и сейсмонеустойчивого фонда.

Еще в одном пункте участники митинга потребовали отправить руководство местного самоуправления на курсы повышения квалификации, чтобы это самое руководство усвоило положения Конституции РФ и действующего законодательства. Обучение должно помочь понять чиновникам, «что приличную бюджетную зарплату они получают за действия в интересах избравшего их населения, а не собственных интересов узкого круга привилегированных лиц.

В итоге участники митинга выразили недоверие мэру Тынды, его команде и руководству Тындинской городской Думы.

Резолюция приняли единогласно и теперь распространяют в соцсетях – там ее поддержало еще более сотни человек.

Просмотров всего: 942

#митинги #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    КПРФ по 250 руб народ собирала, инфа 1000%

  • Patison

    Patison
    2 часа назад

    надо свои проблемы учится самому решать, а не ждать от кого-то. все еще в головах у людей не уложится, что халява кончилась и пора от титьки отрываться

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~отправить руководство местного самоуправления на курсы повышения квалификации. Чтобы это самое руководство усвоило положения Конституции РФ и действующего законодательства. Обучение должно помочь понять чиновникам, «что приличную бюджетную зарплату они получают за действия в интересах избравшего их населения, а не собственных интересов узкого круга привилегированных лиц.



    Понравилось! )



    ~~Тындинцы выразили недоверие городским властям



    А Васька слушает да ест! ©

    И подобное почти в каждом российском городе... (

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Знаток28 в Тынде у КПРФ нет денег. Не тролль зря.

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Цунай

    Знаток28 в Тынде у КПРФ нет денег. Не тролль зря.



    Ты работаешь в КПРФ видимо? Тогда спроси у Кобызова сколько на Тынде потратили

  • Ариадна

    Ариадна
    51 минута назад

    Знаток28

    Цунай

    Знаток28 в Тынде у КПРФ нет денег. Не тролль зря.



    Ты работаешь в КПРФ видимо? Тогда спроси у Кобызова сколько на Тынде потратили



    Знаток 28, явно ты уже спросил и что тебе он ответил?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    33 минуты назад

    знаток 28-бодрячковый троль? почем пост нонче?

  • OT

    OT
    32 минуты назад

    Знаток28

    Цунай

    Знаток28 в Тынде у КПРФ нет денег. Не тролль зря.



    Ты работаешь в КПРФ видимо? Тогда спроси у Кобызова сколько на Тынде потратили



    Как будто и правда знаток. Сначала разхжуй все, докажи и поднеси наблюдечке да с золотой каемочкой.

    А то как скотинам говном ляпнули. Так не ляпается дело.

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