~~Тындинцы выразили недоверие городским властям

В воскресенье, 26 марта, 349 жителей Тынды вышли на митинг, направленный против злоупотреблений местной власти. Участники акции потребовали, чтобы контрольно-счетная палата Амурской области проверила деятельность городских властей на предмет эффективного и целевого расходования бюджетных средств.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2016 года городские власти предложили внести изменения в Устав Тынды: мэр Тынды, председатель и зампред городской думы должны получать доплаты к пенсии. После выхода на заслуженный отдых они должны получать дополнительно 75 % от размера их зарплаты. На публичных слушаниях 211 из 292 участников не захотели утверждать такую оплату.

На митинге участники коснулись и этого вопроса. В резолюции они потребовали привести Устав города в соответствие с законным волеизъявлением граждан. По словам горожан, бюджет следует избавить от излишних и неоправданных антинародных расходов.

Кроме того, в резолюции был поднят вопрос о быстровозводимом жилье в микрорайоне «Таежный». На митинге предложили прекратить это строительство, а освобожденные средства тратить на покупку вторичного жилья по программам расселения ветхого, аварийного и сейсмонеустойчивого фонда.

Еще в одном пункте участники митинга потребовали отправить руководство местного самоуправления на курсы повышения квалификации, чтобы это самое руководство усвоило положения Конституции РФ и действующего законодательства. Обучение должно помочь понять чиновникам, «что приличную бюджетную зарплату они получают за действия в интересах избравшего их населения, а не собственных интересов узкого круга привилегированных лиц.

В итоге участники митинга выразили недоверие мэру Тынды, его команде и руководству Тындинской городской Думы.

Резолюция приняли единогласно и теперь распространяют в соцсетях – там ее поддержало еще более сотни человек.

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