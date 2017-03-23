Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 27 марта

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В Амурской области 27 марта ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 10 метров в секунду.

Температура воздуха по центральным и южным районам составит плюс 5…10 градусов. По северу – плюс 4…9 градусов, местами около нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус 3 градуса. Западный ветер дул со скоростью 4-6 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер усилится до 4-9 метров в секунду. Термометры покажут 6…8 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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