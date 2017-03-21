Трамп напомнил Меркель о 375-миллиардном долге ФРГ перед НАТО

Фото: Интерфакс

375 миллиардов долларов – такой счёт президент США Дональд Трамп предъявил канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе недавней встречи в Белом доме. По словам американского лидера, названную сумму Берлин задолжал НАТО за защиту ФРГ, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Times.

По сведениям издания, Трамп лично передал документ Меркель во время её визита в столицу США. Источники. Times в правительстве Германии подтвердили эту информацию, назвав факт выставления гигантского счёта «возмутительным».

«Замысел подобных требований в том, чтобы запугать другую страну, однако канцлер восприняла их спокойно и не будет отвечать на эти провокации», – рассказал один из немецких министров.

На совместной пресс-конференции после встречи Трамп подчеркнул приверженность Соединённых Штатов принципам НАТО и напомнил о своём требовании к союзникам увеличить оборонные расходы. Меркель же, в свою очередь, сказала, что Берлин, выполняя эти требования, намерен довести свои траты на нужды альянса до 2 % от ВВП.

Спустя сутки после переговоров американский президент написал в Twitter, что они прошли отлично, добавив при этом, что Германия должна США и НАТО «много денег». Минобороны ФРГ в свою очередь опровергло существование каких-либо долгов Берлина перед альянсом.

Просмотров всего: 58

#военные #политика #США #экономика

распечатать