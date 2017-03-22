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Благовещенец запечатлел на видео виновницу ДТП в микрорайоне

Благовещенец запечатлел на видео виновницу ДТП в микрорайоне

Обновлено: 11:21

В соцсетях появилось еще одно видео, на котором запечатлены последствия ДТП в районе Воронкова – Василенко. Помимо разбитых машин, в кадр попала и сама виновница аварии, которая разбила два автомобиля и скрылась с места происшествия. На видео видно, как женщина на «ипсуме» остановилась в одном из дворов, вышла из разбитой машины и пошла прочь.

До этого Амур.инфо публиковало два видео – одно снято на видеорегистратор и на нем запечатлен сам момент аварии, второе снято из окна многоэтажки на телефон, на этих кадрах видно, как устроившая ДТП Toyota Ipsum проезжает по газону, а затем скрывается во дворах.

Как сообщалось ранее, ДТП случилось 26 марта на перекрестке Воронкова – Василенко. Участниками аварии стали три машины – Nissan Tiida, Toyota Vitz и Toyota Ipsum. Последний автомобиль и устроил аварию. Он врезался во впереди идущий транспорт и скрылся с места происшествия в соседних дворах.

Тем временем, по информации Амурской госавтоинспекции, женщину-водителя «ипсума» задержали в тот же день по горячим следам. Женщина 1974 года рождения оказалась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту ДТП ведется разбирательство.

Также в ГИБДД сообщили, что в ДТП пострадали водитель Toyota Ipsum 1991 года рождения и ребенок-пассажир 2009 года рождения из автомобиля Nissan Tiida.

Просмотров всего: 3242

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    че она проспалась хоть или ушла в запой7

  • ШпиеН

    ШпиеН
    2 часа назад

    Странная женщина,разбила и свалила как мышь.

  • Patison

    Patison
    2 часа назад

    вот это понедельник будет у дамы :))

  • Микляй

    Микляй
    2 часа назад

    Криворукий оператор

  • FoxPlaza

    FoxPlaza
    2 часа назад

    Что же могло направить ее на такой поступок? Вообще не понятно....

  • Ю3к

    Ю3к
    2 часа назад

    FoxPlaza

    Что же могло направить ее на такой поступок? Вообще не понятно....



    Алкоголь, что же еще!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Ю3к

    FoxPlaza

    Что же могло направить ее на такой поступок? Вообще не понятно....



    Алкоголь, что же еще!



    да не только алкоголь, что ж у Вас алкоголь в каждой бочке, как затычка?! Конечно не отрицаю, что может быть и алкоголь, но еще масса вариантов...

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Психанула, наверное. Или мужу отомстила так неумно.

  • @leeex

    @leeex
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    да не только алкоголь, что ж у Вас алкоголь в каждой бочке, как затычка?! Конечно не отрицаю, что может быть и алкоголь, но еще масса вариантов...



    Какие например: душевная травма? весенняя хандра?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    [blockquote=@leeex]

    жизньжизниьжизнь

    да не только алкоголь, что ж у Вас алкоголь в каждой бочке, как затычка?! Конечно не отрицаю, что может быть и алкоголь, но еще масса вариантов...



    Какие например: душевная травма? весенняя хандра?

    У нас куча случаев, когда девушки покидают место ДТП будучи трезвыми, просто мозг так реагирует на случившуюся ситуацию...Может начудила, а страховки нет...в панике выдала вот такой финт, прав нет, распил, машина не зарегистрирована и т.д. Да в конце концов даже и с документами все в порядке- от произошедшего одно место сузилось так, что иголка не проскочит, вот и свалила... Алкоголь конечно тоже не исключаю, но зачем же так узко то мыслить постоянно?! Скоро всё и все узнают, была ли она пьяна или еще что-то...Но теперь ответит вдвойне за ДТП

  • zheka_z

    zheka_z
    32 минуты назад

    АИ,а что за рулем Ипсума было 2человека.Один 1974г пьяный,а второй1991г-пострадавший.Ляп-ляп.

  • zheka_z

    zheka_z
    29 минут назад

    ?,кто пянее всех,из всех.

  • STERN

    STERN
    24 минуты назад

    Бухая в "г-но".

  • zheka_z

    zheka_z
    7 минут назад

    пьянее

  • loca-loca

    loca-loca
    3 минуты назад

    Ни хо хо так накосячить!!!обидно ,что невиновные машинки пострадали из за нее..

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