Благовещенец запечатлел на видео виновницу ДТП в микрорайоне

Обновлено: 11:21



В соцсетях появилось еще одно видео, на котором запечатлены последствия ДТП в районе Воронкова – Василенко. Помимо разбитых машин, в кадр попала и сама виновница аварии, которая разбила два автомобиля и скрылась с места происшествия. На видео видно, как женщина на «ипсуме» остановилась в одном из дворов, вышла из разбитой машины и пошла прочь.

До этого Амур.инфо публиковало два видео – одно снято на видеорегистратор и на нем запечатлен сам момент аварии, второе снято из окна многоэтажки на телефон, на этих кадрах видно, как устроившая ДТП Toyota Ipsum проезжает по газону, а затем скрывается во дворах.

Как сообщалось ранее, ДТП случилось 26 марта на перекрестке Воронкова – Василенко. Участниками аварии стали три машины – Nissan Tiida, Toyota Vitz и Toyota Ipsum. Последний автомобиль и устроил аварию. Он врезался во впереди идущий транспорт и скрылся с места происшествия в соседних дворах.

Тем временем, по информации Амурской госавтоинспекции, женщину-водителя «ипсума» задержали в тот же день по горячим следам. Женщина 1974 года рождения оказалась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту ДТП ведется разбирательство.

Также в ГИБДД сообщили, что в ДТП пострадали водитель Toyota Ipsum 1991 года рождения и ребенок-пассажир 2009 года рождения из автомобиля Nissan Tiida.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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