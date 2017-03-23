27 марта – Всемирный день театра

Фото: Новгородские Ведомости

27 марта отмечают Всемирный день театра — интернациональный профессиональный праздник всех театральных работников. Этот день традиционно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Это профессиональный праздник работников театра: актёров, режиссёров-постановщиков, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетёров и гардеробщиков – поскольку, как писал великий русский театральный режиссёр и Константин Станиславский, «спектакль начинается с момента входа в здание театра». Эта цитата со временем трансформировалась в крылатую фразу «Театр начинается с вешалки», которая говорит о том, что в театральном цехе нет второстепенных ролей и профессий.

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115 лет назад родился Ираклий Тоидзе, художник-график, автор плаката «Родина-мать зовёт!». Ранние картины Тоидзе сыграли значительную роль в утверждении советской темы в грузинском бытовом жанре. Среди известных работ художника – картины «Лампочка Ильича», «Молодой Сталин читает поэму Ш. Руставели “Витязь в тигровой шкуре”» и другие. Большой эмоциональной и призывной силой обладают плакаты, созданные художником в годы Великой Отечественной войны («Под знаменем Ленина – вперёд на Запад!» (1941), «За Родину-мать!» (1943), «Освободим Европу от цепей фашистского рабства!» (1945). Всемирную известность получил его плакат «Родина-мать зовёт!» (1941).

Тоидзе неоднократно выступал и как книжный иллюстратор («Витязь в тигровой шкуре», «История Грузии», «Антология грузинской поэзии»).

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90 лет назад родился Мстислав Ростропович – знаменитый виолончелист, дирижёр, народный артист СССР. В 16 лет он стал студентом Московской консерватории по классу композиции. Его преподавателями были Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович. Исполнительский стиль Ростроповича запоминается сразу: он сочетает эмоциональную приподнятость с интеллектуальностью, исключительно развитым чувством формы. Став очень известным виолончелистом, он исполнял многие произведения впервые. Более ста произведений было написано специально для него.

В 1974 году за диссидентскую деятельность (поддержку Солженицына) Мстислава Ростроповича вместе с семьёй вынудили уехать из СССР. Спустя четыре года знаменитого музыканта и его жену, талантливую певицу Галину Вишневскую, Советский Союз в принудительном порядке лишил гражданства. С именем Ростроповича, который на протяжении 17 лет руководил Национальным симфоническим оркестром США, связано укоренение в Америке музыки великого русского композитора Шостаковича. Ростропович вернулся в Москву после 16 лет изгнания в 1991 году, в связи с событиями у Белого дома. Он был уже признанным во всем мире музыкантом. В 2003 году Мстислав Ростропович стал первым русским музыкантом и седьмым в мире, кому был вручен престижный Grammy «За экстраординарную карьеру музыканта, за жизнь в записях».

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75 лет сегодня исполняется Майклу Йорку – английскому киноактёру кавалеру ордена Британской империи. Йорк известен широкому зрителю по ролям в фильмах «Ромео и Джульетта», «Кабаре» и «Убийство в Восточном экспрессе», «Остин Пауэрс» и других.

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