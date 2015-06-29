Митинги против коррупции прокатились по всей России: сотни задержанных

Фото: novayagazeta.ru

В воскресенье, 26 марта, во многих российских городах состоялись так называемые митинги против коррупции. По данным Meduza, в общей сложности в них приняли участие более 60 тысяч человек. Где-то акции были согласованы, а где-то местные власти отказались идти на уступки. Митинги обернулись задержаниями сотен людей.

По данным РИА Новости, только в Москве число задержанных превысило 800 человек. В их числе оказался и оппозиционер Алексей Навальный. Сторонники Навального попытались его отбить у полиции, но оппозиционер призвал собравшихся этого не делать, а продолжить шествие по Тверской улице.

Не остались в стороне и дальневосточные города. По информации VL.ru, во Владивостоке митинг был несанкционированным, в нем приняли участие 1 500 человек. Около 30 человек в итоге забрали в отделение полиции, на 26 из них были составлены административные протоколы.

В Хабаровске 26 марта состоялись сразу два митинга и одно шествие. Как сообщает DVhab.ru, в их числе несогласованный митинг против коррупции и за отставку Дмитрия Медведева, митинг-автопробег НОДа, а также выступление активистов «Молодой Гвардии» против Алексея Навального. Митинг сторонников Навального собрал здесь более двух тысяч человек. Не менее 12 горожан задержала полиция.

В Южно-Сахалинске в пикете против коррупции приняли участие около 150 человек, сообщает ИА Sakh.com. Были задержаны около 10 человек, в том числе организатор Дмитрий Иванов.

В Благовещенске митинга против коррупции не проводилось. Как сообщалось ранее, мероприятие не было согласовано с городскими властями, и этого оказалось достаточно. Тем не менее сторонники Навального в областной столице призвали горожан в социальных сетях прогуляться по набережной. Как прошла прогулка, пока не сообщается. Но очевидцы утверждают, что видели группу гуляющих людей.

Один из жителей Благовещенска, который собирался участвовать в митинге в областной столице, сообщил в Instagram, что 26 марта на его мобильный телефон кто-то звонил без остановки. «Меня дидосят в день митинга», – написал он.

Участвовавшие в митингах россияне требовали начать расследование фактов коррупции высших должностных лиц России. В частности, протестующие имели в виду премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости и яхтами. Недвижимость якобы принадлежит Медведеву через подставные фонды и доверенных лиц.

Просмотров всего: 3683

#митинги

распечатать