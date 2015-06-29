Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:20 139

Митинги против коррупции прокатились по всей России: сотни задержанных

Митинги против коррупции прокатились по всей России: сотни задержанных
Фото: novayagazeta.ru

В воскресенье, 26 марта, во многих российских городах состоялись так называемые митинги против коррупции. По данным Meduza, в общей сложности в них приняли участие более 60 тысяч человек. Где-то акции были согласованы, а где-то местные власти отказались идти на уступки. Митинги обернулись задержаниями сотен людей.

По данным РИА Новости, только в Москве число задержанных превысило 800 человек. В их числе оказался и оппозиционер Алексей Навальный. Сторонники Навального попытались его отбить у полиции, но оппозиционер призвал собравшихся этого не делать, а продолжить шествие по Тверской улице.

Не остались в стороне и дальневосточные города. По информации VL.ru, во Владивостоке митинг был несанкционированным, в нем приняли участие 1 500 человек. Около 30 человек в итоге забрали в отделение полиции, на 26 из них были составлены административные протоколы.

В Хабаровске 26 марта состоялись сразу два митинга и одно шествие. Как сообщает DVhab.ru, в их числе несогласованный митинг против коррупции и за отставку Дмитрия Медведева, митинг-автопробег НОДа, а также выступление активистов «Молодой Гвардии» против Алексея Навального. Митинг сторонников Навального собрал здесь более двух тысяч человек. Не менее 12 горожан задержала полиция.

В Южно-Сахалинске в пикете против коррупции приняли участие около 150 человек, сообщает ИА Sakh.com. Были задержаны около 10 человек, в том числе организатор Дмитрий Иванов.

В Благовещенске митинга против коррупции не проводилось. Как сообщалось ранее, мероприятие не было согласовано с городскими властями, и этого оказалось достаточно. Тем не менее сторонники Навального в областной столице призвали горожан в социальных сетях прогуляться по набережной. Как прошла прогулка, пока не сообщается. Но очевидцы утверждают, что видели группу гуляющих людей.

Один из жителей Благовещенска, который собирался участвовать в митинге в областной столице, сообщил в Instagram, что 26 марта на его мобильный телефон кто-то звонил без остановки. «Меня дидосят в день митинга», – написал он.

Участвовавшие в митингах россияне требовали начать расследование фактов коррупции высших должностных лиц России. В частности, протестующие имели в виду премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости и яхтами. Недвижимость якобы принадлежит Медведеву через подставные фонды и доверенных лиц.

Просмотров всего: 3683

#митинги

распечатать

Комментарии
Показать все (140) Обсудить на форуме
  • Leg

    Leg
    2 часа назад

    По первому каналу информации ни какой не было, хотя москва была на ушах! Вот он яркий показатель неподкупности центрального сми!

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Ну уберут Медведева, а воспитанные им корруционеры и взращенная коррупция продолжат жить... Улюкаева вот-вот помилуют,Сердюков ходит как ничего не было,только сын его выставил на продажу собственную дачу и угодья за 380 млн руб,ранее принадлежавшую Минобороны... Так что ,Димону бояться нечего... Только долго ли народ согласится быть в роли быдла? Не хочется войн и революций,но когда законы не работают,или являются обязательными только для простого люда,когда придумывают новые налоги,когда растет число бедных,есть ли тогда другогой выход ?

  • White Wolf

    White Wolf
    2 часа назад

    Нацгвардия в действии!

  • DeadPool28

    DeadPool28
    2 часа назад

    АИ, ну хоть так озвучили не довольство людей против воров России!

    Начало положено, ждем официального ответа властей.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Медведев глава едро, а едро главенствует в написании пасквильных законов.

    Вот почему просто вынуждает это выйти с протестом на улицу против коррупции.

    Люди пытаются протестовать против коррупции, а власть все сводит на личность Навального

  • DeadPool28

    DeadPool28
    2 часа назад

    Цунай 44 секунды назад

    В Благовещенске задержали 153 человека

    так АИ пишет не было митинга, в Благе! ВРЕТ?

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Gelo

    Ну уберут Медведева, а воспитанные им корруционеры и взращенная коррупция продолжат жить... Улюкаева вот-вот помилуют,Сердюков ходит как ничего не было,только сын его выставил на продажу собственную дачу и угодья за 380 млн руб,ранее принадлежавшую Минобороны... Так что ,Димону бояться нечего... Только долго ли народ согласится быть в роли быдла? Не хочется войн и революций,но когда законы не работают,или являются обязательными только для простого люда,когда придумывают новые налоги,когда растет число бедных,есть ли тогда другогой выход ?



    Народ - управляем. Сколько надо власти, столько она и будет держать народ за быдло. Если часть элиты решит, что нужна революция, революция будет. Вопрос для простого человека только в том, чтобы до последнего, избегать участия в этой революции.

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    блага как обычно в опе отсиделась)

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Интересна причина отказа мэрии в проведении митинга. Соблюдена ли статья 29 главного закона государства?

  • Vityaz’

    Vityaz’
    2 часа назад

    Молодцы ребята , правда я не совсем понял что они там делали , но сэлфи получились хорошие .

    Давайте просто собираться и жить ? , для чего такие споры ? с кем спорить ? .

    Там давно нет ни кого .

  • 55

    55
    2 часа назад

    Митинг не о чём. Такое ощущение, что у людей дурость в голове, либо нарики собрались за компанию. Ну какое может быть расследование подчиненного против начальника. В данной ситуации просто не хрен голосовать за коррупционеров.

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Больше было похоже на сходку обиженных неформалов. Кучка подростков которая не знала, что вообще делать

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    А чего не написали, что задержали не несколько сотен, а несколько тысяч людей? Или даже "миллионов"?

    Повыходило 100-200 либерастов в каждом более-менее крупном городе. Задержали пьяных полицейские - сразу "задержание сотен людей!!11". А может это просто мимокрокодилы были?

    Искусственно раздуваемая оппозиция много хуже нашей, не совсем идеальной, власти.

  • sabotazh

    sabotazh
    2 часа назад

    Кстати, кто 26 был возле универмага? Там вроде как весь день должно было что-то происходить вместо митинга. Я проезжал там было пусто. Кто-нибудь может понести ответственность за то, что заявку подал, а ничего не провел?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    55

    Митинг не о чём. Такое ощущение, что у людей дурость в голове, либо нарики собрались за компанию. Ну какое может быть расследование подчиненного против начальника. В данной ситуации просто не хрен голосовать за коррупционеров.



    Ошибаетесь.

    Вы заговорили о митинге и это главное, а о чем - это не вопрос.

    Потому власть и пишет пасквили о запретах на митинги.

    Коррупция от власти сама провоцирует митинги и это неписаный закон. Ведьжизнь законами не пропишешь, а лишь обозначить можно некие рамки. Прописать можно только идеологию жизни, а ее власть и не способна прописать и все пытается в "скрепы" всех как селедку в бочки утрамбовать

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Клаус ХайдаА чего не написали, что задержали не несколько сотен, а несколько тысяч людей? Или даже "миллионов"?

    Повыходило 100-200 либерастов в каждом более-менее крупном городе. Задержали пьяных полицейские - сразу "задержание сотен людей!!11". А может это просто мимокрокодилы были?

    Искусственно раздуваемая оппозиция много хуже нашей, не совсем идеальной, власти.


    Значит ли,из Вашего опуса, что обворованные властью люди и есть либерасты?

    Тогда те,кто их обворовал,выходит педерасты? Смотрите, батенька,посадят Вас...

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    У задержанного чувака на главной фотке такое довольное лицо)))))))

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Br35

    У задержанного чувака на главной фотке такое довольное лицо)))))))



    Осталось только полицейских за ботинок покусать и готов новый "мученик" и "борец с режимом"

  • Vityaz’

    Vityaz’
    2 часа назад

    Молодые ребята говорите ? , круто , вот , молодежь уже другая , мамы и папы уже не способны ни на что .

    Чиновник на то и чиновник что бы подчиняться закону , и кроме закона ему управы нет , в этом смысле ребята поспешили чуток , но зато на будущее будет подсказка .

    Начальник , как водитель, вылез из за руля и всё , пешеход , вот об этом должностные лица уже забыли , бедные они , как им трудно в жизни .

    Люди ! превратитесь в : Папу !. Маму ! . Бабушку!, сына , дочь .......

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    55

    Ну какое может быть расследование подчиненного против начальника. В данной ситуации просто не хрен голосовать за коррупционеров.



    Ответ государственному зомби ) Одна из многочисленных акций протеста против президента Южной Кореи Пак Кын Хе в декабре собрала около 1,5 миллионов участников по всей стране. И это в стране, где формулировки о госбезопасности не имеют четких рамок (это помогает власти преследовать тех, кто критикует действия правительства). Итог акций всем известен. Так что, на фоне общих прав и свобод нет начальников и подчиненных (ну разве что в головах тех, чьи мозги ежедневно промываются отфильтрованными новостями).

  • Vityaz’

    Vityaz’
    2 часа назад

    Br35

    У задержанного чувака на главной фотке такое довольное лицо)))))))



    Молодца паря , такое сэлфи ! не заболел бы ...

  • Демотиватор

    Демотиватор
    2 часа назад

    Знаток28

    Больше было похоже на сходку обиженных неформалов. Кучка подростков которая не знала, что вообще делать



    Че там в администрации подгузники то поменяли с утра?

  • Blg-boy

    Blg-boy
    2 часа назад

    Начало положенно и это факт !!! молодцы те кто высказывает свою гражданскую позицию и не молчит... Вставай Россия хватит жить под палкой Путиноводов и Медведов,ведь уже все права у людей отобрали, жируют только ставленники этой нелегитимной власти....

  • romaks

    romaks
    2 часа назад

    Организаторы митинга, в проведении которого власти отказали - не пришли. Потому просто прогулялись по городу рассказывая прохожим из-за чего около 50 человек идут вместе.

    за нами шли полицейские в форме и в штатском (из Управления МВД России по Амурской области), активно фотографировали и снимали на видео, в т.ч. и с квадрокоптера.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 часа назад

    sabotazh

    Кстати, кто 26 был возле универмага? Там вроде как весь день должно было что-то происходить вместо митинга. Я проезжал там было пусто. Кто-нибудь может понести ответственность за то, что заявку подал, а ничего не провел?



    В Новостях говорили про мастер-классы от Ровесников. День доброты и всё такое..

  • vadis

    vadis
    2 часа назад

    Ни Вести24, ни Первый - ноль эмоций. Как будто- не было ничего. Зато конкурс рыжих в благе - это важно.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    так называемые митинги против коррупции.



    почему "так называемые"?

  • Vityaz’

    Vityaz’
    1 час назад

    vadis

    Ни Вести24, ни Первый - ноль эмоций. Как будто- не было ничего. Зато конкурс рыжих в благе - это важно.



    ну и не страшно , чиновники ведь не в телевизоре живут

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Это что? Все, кто пишет язвительные комменты по поводу митинга, за коррупцию? Так получается?

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Лёд тронулся господа! На дворе 1917...т.е. 2017...Но главное 17 год!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Респект Амуринфо!!!центральные СМИ молчат/ власть не имеет право молчать!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Кажись досиделись очковтиратели!!!

  • Vityaz’

    Vityaz’
    1 час назад

    Страна перебесится , и поймет что ни чего этого ей не надо ! , иначе дойти может до революции .

    Чиновники тоже люди и просто отрабатывают свою зарплату , если превышают чего ? так на место надо ставить в частном порядке .

    Кто вам виноват что вы не воспитываете своих близких , ведь любой чиновник это человек выбранный вами ! .

    А такие митинги это просто факт устрашения , показ своего бездействия и просто неграмотный поступок !!! .

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Раскачивают лодку, в которой сидят. Заказуха чистой воды. "Госдеп США осудил массовые задержания на акциях оппозиции, которые прошли накануне в российских городах, сообщает CNN". Ну какое дело госдепу до нашей коррупции?! Любой понимает, что ничто не происходит просто так. При побуждении народа к митингам ищите: кому это выгодно. И вопросы отпадут сами собой. За словами "против коррупции" скрывается не что иное, как попытка дестабилизации общества. Имеешь инфу о коррупции, сообщи в прокуратуру и продолжай заниматься своим делом. А то всякая кухарка мнит себя способной управлять государством. Не давай сам и никто не возьмет. А то сначала суют в лапу а потом митингуют.

    На фото задержаный прямо светится от счастья. Будет чем отчитаться перед заказчиком.

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Кварц

    Раскачивают лодку, в которой сидят. Заказуха чистой воды. "Госдеп США осудил массовые задержания на акциях оппозиции, которые прошли накануне в российских городах, сообщает CNN". Ну какое дело госдепу до нашей коррупции?! Любой понимает, что ничто не происходит просто так. При побуждении народа к митингам ищите: кому это выгодно. И вопросы отпадут сами собой. За словами "против коррупции" скрывается не что иное, как попытка дестабилизации общества. Имеешь инфу о коррупции, сообщи в прокуратуру и продолжай заниматься своим делом. А то всякая кухарка мнит себя способной управлять государством.



    +++

  • Vityaz’

    Vityaz’
    1 час назад

    Есть в стране столько кулибиных , столько новых технологий что если хоть малость применить у нас в Амурской области то мы не только страну воспитаем а весь мир ! и заметьте не митингами а Делом !!!! .

    Что ? есть тут смелые ? или все только и могут показывать своё нижнее и не чистое ....

    Блага с деньгами , вот бы эти деньги в дело ?! .

    Вопрос коммерсантам - сколько с собой на тот свет они возьмут ?

    Вот , вот за это не только на митинг а на костер пойдешь , не себе ведь а людям .

    Не правда ли ?.

  • Vityaz’

    Vityaz’
    1 час назад

    кварцу мозга не хватило ++++

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    1 час назад

    Надо же, Амур.инфо рассказало про митинги!

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    1 час назад

    Щас вести на россии1. Сразу про сирию! Ни слова о митингах.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Кварц

    Раскачивают лодку, в которой сидят. Заказуха чистой воды. "Госдеп США осудил массовые задержания на акциях оппозиции, которые прошли накануне в российских городах, сообщает CNN". Ну какое дело госдепу до нашей коррупции?! Любой понимает, что ничто не происходит просто так. При побуждении народа к митингам ищите: кому это выгодно. И вопросы отпадут сами собой. За словами "против коррупции" скрывается не что иное, как попытка дестабилизации общества. Имеешь инфу о коррупции, сообщи в прокуратуру и продолжай заниматься своим делом. А то всякая кухарка мнит себя способной управлять государством. Не давай сам и никто не возьмет. А то сначала суют в лапу а потом митингуют.

    На фото задержаный прямо светится от счастья. Будет чем отчитаться перед заказчиком.



    Кто раскачивает?

    Инициирует раскачку власть в лице олигархата лоббирующего коррупцию и содержащего гаранта коррупции.

    Покуда есать олигархат и смещение с поста Медведева не гарантирует от коррупционности. и это все без ваших нравоучений подсознательно улавливают.

    Важно другое - это то, что массы мало по малу приходят в движение

  • ф

    ф
    1 час назад

    пока в России такие ОТ, каждый 2017 год ее будет трясти и раскачивать

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    ДеНьКа

    Щас вести на россии1. Сразу про сирию! Ни слова о митингах.



    А что может быть важней новостей про Сирию и Украину в стране, в которой 1/6 часть населения живут за порогом бедности!? Да ничего т.к. в остальном мы впереди планеты всей.



  • Кварц

    Кварц
    1 час назад



    ~~массы мало по малу приходят в движение



    Массы останутся теми же самыми и после переворота. Ну куда денутся плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники? Откуда нам всем набрать умных, честных и совестливых? Придет к власти очередная серость. Мало примеров? И будем очень долго ждать пока они наедятся.

  • Vityaz’

    Vityaz’
    1 час назад

    Кварц



    ~~массы мало по малу приходят в движение



    Массы останутся теми же самыми и после переворота. Ну куда денутся плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники? Откуда нам всем набрать умных, честных и совестливых? Придет к власти очередная серость. Мало примеров? И будем очень долго ждать пока они наедятся.



    так что кормить всю жизнь )) а жить когда ?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Кварц

    Массы останутся теми же самыми и после переворота. Ну куда денутся плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники? Откуда нам всем набрать умных, честных и совестливых?



    Умных, честных и добросовестных никакойолигархат не выпестует т.е. сама нынешняя система не даст.

    А вот социальной направленности, а не капиталистической система выпестует таковых, но выживет олигархат. Это надо ныншним чубайам?

  • romaks

    romaks
    1 час назад

    Кварц

    Массы останутся теми же самыми и после переворота. Ну куда денутся плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники? Откуда нам всем набрать умных, честных и совестливых?



    ну какой переворот? Не нужен никакой переворот. В конституции описаны законные методы. А менять жизнь нужно, чтобы ушли в прошлое "плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники".

  • Vityaz’

    Vityaz’
    1 час назад

    Знаете к чему мы , Россияне , приучили себя ?.

    А вот так вот жить , жить и скулить , в разной степени , кто тут в одиночку , кто на митингах толпой .

    Что мешает просто собираться по делу ? что бы от таких собраний реально покачнулась планета ? .

    Ну толку то от того что плохишам сказали кто они такие ? , они это знают давно , улыбнуло это их и только .

    Что не так ?

  • OT

    OT
    1 час назад

    ф

    пока в России такие ОТ, каждый 2017 год ее будет трясти и раскачивать



    Не трясти, а прозревать.

    Глазам не верится,дак слух подключи, а слух не дополняет, то тогда с мозгами профилактику произведи

  • Vityaz’

    Vityaz’
    1 час назад

    OT

    Кварц

    Массы останутся теми же самыми и после переворота. Ну куда денутся плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники? Откуда нам всем набрать умных, честных и совестливых?



    Умных, честных и добросовестных никакойолигархат не выпестует т.е. сама нынешняя система не даст.

    А вот социальной направленности, а не капиталистической система выпестует таковых, но выживет олигархат. Это надо ныншним чубайам?



    Плохих врачей не бывает , бывают хорошие больные которые хотят болеть , им это нравится ! и по этому требуют качественного лечения , насмотрятся рекламы и вперед .

    Интересно а тот кто спорит о качестве медицинского обслуживания , на своем месте добросовестный ?! м? .

    Кесарю - Кесарево .

  • Демотиватор

    Демотиватор
    1 час назад

    Кварц

    Раскачивают лодку, в которой сидят. Заказуха чистой воды. "Госдеп США осудил массовые задержания на акциях оппозиции, которые прошли накануне в российских городах, сообщает CNN". Ну какое дело госдепу до нашей коррупции?! Любой понимает, что ничто не происходит просто так. При побуждении народа к митингам ищите: кому это выгодно. И вопросы отпадут сами собой. За словами "против коррупции" скрывается не что иное, как попытка дестабилизации общества. Имеешь инфу о коррупции, сообщи в прокуратуру и продолжай заниматься своим делом. А то всякая кухарка мнит себя способной управлять государством. Не давай сам и никто не возьмет. А то сначала суют в лапу а потом митингуют.

    На фото задержаный прямо светится от счастья. Будет чем отчитаться перед заказчиком.



    Из этой лодки какбэ продают все в заграницу, скоро жрать нечего будет....

  • Демотиватор

    Демотиватор
    1 час назад

    Vityaz’

    OT

    Кварц

    Массы останутся теми же самыми и после переворота. Ну куда денутся плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники? Откуда нам всем набрать умных, честных и совестливых?



    Умных, честных и добросовестных никакойолигархат не выпестует т.е. сама нынешняя система не даст.

    А вот социальной направленности, а не капиталистической система выпестует таковых, но выживет олигархат. Это надо ныншним чубайам?



    Плохих врачей не бывает , бывают хорошие больные которые хотят болеть , им это нравится ! и по этому требуют качественного лечения , насмотрятся рекламы и вперед .

    Интересно а тот кто спорит о качестве медицинского обслуживания , на своем месте добросовестный ?! м? .

    Кесарю - Кесарево .



    Ну там финансировать медицину надо, думается, а не оптимизировать и распродавать все

  • Демотиватор

    Демотиватор
    1 час назад

    А у нас финансируется щас только олигорхат

  • Демотиватор

    Демотиватор
    1 час назад

    Vityaz’

    Есть в стране столько кулибиных , столько новых технологий что если хоть малость применить у нас в Амурской области то мы не только страну воспитаем а весь мир ! и заметьте не митингами а Делом !!!! .

    Что ? есть тут смелые ? или все только и могут показывать своё нижнее и не чистое ....

    Блага с деньгами , вот бы эти деньги в дело ?! .

    Вопрос коммерсантам - сколько с собой на тот свет они возьмут ?

    Вот , вот за это не только на митинг а на костер пойдешь , не себе ведь а людям .

    Не правда ли ?.



    Нету Кулибиных уехали отсюда

    А кто виноват?

    Ворье у власти

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    1 час назад



    всем рты порвут!

  • sinica

    sinica
    1 час назад



    и самое главное всем весело..

  • Жора Кипительников

    Жора Кипительников
    1 час назад

    Навальный, это путинский проект по созданию иллюзии оппозиции и свободы. Как говорится лучший раб тот кто себя таковым не считает. Иначе он бы уже давно оказался в кампании Немцова, Политковской, Старовойтовой, генерала Петрова,Литвиненко и многих других менее известных деятелей

  • Демотиватор

    Демотиватор
    1 час назад

    Кстати специально так на митингах валятся, чтоп одного чела тащили как можно больше ментов

    Время выигрывается для других

  • Демотиватор

    Демотиватор
    59 минут назад

    Жора Кипительников

    Навальный, это путинский проект по созданию иллюзии оппозиции и свободы. Как говорится лучший раб тот кто себя таковым не считает. Иначе он бы уже давно оказался в кампании Немцова, Политковской, Старовойтовой, генерала Петрова,Литвиненко и многих других менее известных деятелей



    Иллюзии

    Ты с кухни своей выйди для начала

  • Vityaz’

    Vityaz’
    59 минут назад

    Демотиватор

    Vityaz’

    OT

    Кварц

    Массы останутся теми же самыми и после переворота. Ну куда денутся плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники? Откуда нам всем набрать умных, честных и совестливых?



    Умных, честных и добросовестных никакойолигархат не выпестует т.е. сама нынешняя система не даст.

    А вот социальной направленности, а не капиталистической система выпестует таковых, но выживет олигархат. Это надо ныншним чубайам?



    Плохих врачей не бывает , бывают хорошие больные которые хотят болеть , им это нравится ! и по этому требуют качественного лечения , насмотрятся рекламы и вперед .

    Интересно а тот кто спорит о качестве медицинского обслуживания , на своем месте добросовестный ?! м? .

    Кесарю - Кесарево .



    Ну там финансировать медицину надо, думается, а не оптимизировать и распродавать все



    Врач который лечит за деньги нарушает основную заповедь врачей , это уже не врач , сколько денег не вкладывай а способность к труду не разовьешь в человеке деньгами , это дар природы , ведь оплачивается именно способность человека к труду .

    Если человек не хочет людям помогать а желает получать деньги то сами понимаете как он будет работать .

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    58 минут назад

  • Vityaz’

    Vityaz’
    57 минут назад

    Демотиватор

    Vityaz’

    Есть в стране столько кулибиных , столько новых технологий что если хоть малость применить у нас в Амурской области то мы не только страну воспитаем а весь мир ! и заметьте не митингами а Делом !!!! .

    Что ? есть тут смелые ? или все только и могут показывать своё нижнее и не чистое ....

    Блага с деньгами , вот бы эти деньги в дело ?! .

    Вопрос коммерсантам - сколько с собой на тот свет они возьмут ?

    Вот , вот за это не только на митинг а на костер пойдешь , не себе ведь а людям .

    Не правда ли ?.



    Нету Кулибиных уехали отсюда

    А кто виноват?

    Ворье у власти



    Все на месте , а командиры швабр и метелок тут не при чём !

  • OT

    OT
    57 минут назад

    Vityaz’

    OT

    Кварц

    Массы останутся теми же самыми и после переворота. Ну куда денутся плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники? Откуда нам всем набрать умных, честных и совестливых?



    Умных, честных и добросовестных никакойолигархат не выпестует т.е. сама нынешняя система не даст.

    А вот социальной направленности, а не капиталистической система выпестует таковых, но выживет олигархат. Это надо ныншним чубайам?



    Плохих врачей не бывает , бывают хорошие больные которые хотят болеть , им это нравится ! и по этому требуют качественного лечения , насмотрятся рекламы и вперед .

    Интересно а тот кто спорит о качестве медицинского обслуживания , на своем месте добросовестный ?! м? .

    Кесарю - Кесарево .



    Вот именно. При нынешней системе кто любит свое дело?

    Все "любят" деньги, а любящему деньги нафига добросовестность?

    К наживе только нажива, а не добросовестность формируется

    Нет уж идеологии на базе которой формируются уважительность к пациентам,а не к деньгам

  • дикаядикость

    дикаядикость
    56 минут назад

    Сколько же у нас совков, олигархат, раскачивают лодку, кухарка и прочий бред. Вы правда не понимаете что происходит, на улицы вышла молодежь, которая знать не знает о ваших умозаключениях советской эпохи, вы привыкли видеть вертикаль, если вышли - значит заплатили, видимо по 300 рублей, еще позавчера говорили что ничего не будет и никто не придет, а теперь обсуждаете свершившийся факт.

    Вы остались в прошлом, пришло новое, молодое поколение, которое здесь то и не читает ваши бредни, ориентиры у молодежи другие, мышление другое, уровень общения и координации другие. Нет тут никаких госдепов и заказов, чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.

  • sinica

    sinica
    56 минут назад

    Крокодиловая сумочка



    а на заднем плане мужики стоят- тихо и мирно, как будто ничего не происходит.. показуха..а ведь ничего и не происходит..

  • Кварц

    Кварц
    55 минут назад

    Демотиватор

    Кварц

    Раскачивают лодку, в которой сидят. Заказуха чистой воды.



    Из этой лодки какбэ продают все в заграницу, скоро жрать нечего будет....



    Ну да. Изголодались в нуль. Пустые полки в пустых магазинах. Народ в очередях за бесплатной похлебкой. Мечта Госдепа, который опять не удержался от своих комментов.

    Вы уже забыли Джен Псаки, официального представителя Госдепа США? Это она путает Иран с Ираком. Забыли её "умные" перлы про которые сочиняют анекдоты типа: «Пророссийские террористы одерживают победу потому, что их поддерживает Россия!» И эти люди диктуют всему миру, как кому надо жить.

    Назовите хоть одну страну, которая стала счастливой и процветающей, благодаря революционному перевороту. И я уеду туда на ПМЖ :D



  • Демотиватор

    Демотиватор
    54 минуты назад

    Vityaz’

    Демотиватор

    Vityaz’

    Есть в стране столько кулибиных , столько новых технологий что если хоть малость применить у нас в Амурской области то мы не только страну воспитаем а весь мир ! и заметьте не митингами а Делом !!!! .

    Что ? есть тут смелые ? или все только и могут показывать своё нижнее и не чистое ....

    Блага с деньгами , вот бы эти деньги в дело ?! .

    Вопрос коммерсантам - сколько с собой на тот свет они возьмут ?

    Вот , вот за это не только на митинг а на костер пойдешь , не себе ведь а людям .

    Не правда ли ?.



    Нету Кулибиных уехали отсюда

    А кто виноват?

    Ворье у власти



    Все на месте , а командиры швабр и метелок тут не при чём !



    На каком месте?

    Это ворье что ли

    которое ворует, так это не Кулибины, вас обманули.

  • sinica

    sinica
    53 минуты назад

    дикаядикость

    чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    и в какой стране хочет жить молодежь? просветите..если не в нашей, то че вы здесь делаете?

  • Демотиватор

    Демотиватор
    52 минуты назад

    Кварц

    Демотиватор

    Кварц

    Раскачивают лодку, в которой сидят. Заказуха чистой воды.



    Из этой лодки какбэ продают все в заграницу, скоро жрать нечего будет....



    Ну да. Изголодались в нуль. Пустые полки в пустых магазинах. Народ в очередях за бесплатной похлебкой. Мечта Госдепа, который опять не удержался от своих комментов.

    Вы уже забыли Джен Псаки, официального представителя Госдепа США? Это она путает Иран с Ираком. Забыли её "умные" перлы про которые сочиняют анекдоты типа: «Пророссийские террористы одерживают победу потому, что их поддерживает Россия!» И эти люди диктуют всему миру, как кому надо жить.

    Назовите хоть одну страну, которая стала счастливой и процветающей, благодаря революционному перевороту. И я уеду туда на ПМЖ :D



    Питаться химическим китайским дерьмом это не есть кушать.

    Это рак, короткая жизнь и прочая.

    Насчет Псаки там больше вам дурачкам насочиняли, а вы и повелись.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    51 минута назад

    sinica

    Крокодиловая сумочка



    а на заднем плане мужики стоят- тихо и мирно, как будто ничего не происходит.. показуха..а ведь ничего и не происходит..



    показуха и заказуха, как всегда

    уже много раз говорилось и писалось

    что Путин обязательно уволит когонить из правительства перед выборами

    чтобы еще сильнее укрепить свой авторитет

    видимо выбор пал на "Димона", если его "полоскать" взялись

  • Демотиватор

    Демотиватор
    51 минута назад

    sinica

    дикаядикость

    чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    и в какой стране хочет жить молодежь? просветите..если не в нашей, то че вы здесь делаете?



    В Благе молодежь хочет жить в Питере и Маскве

    Масковская и Питерская уезжает на Запад

    А вы этого не знали?

  • Кварц

    Кварц
    51 минута назад

    дикаядикость

    на улицы вышла молодежь, которая знать не знает о ваших умозаключениях советской эпохи ... чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    что с неё взять с молодежи, которая пока кроме "хочу" ничего не понимает. В том числе не может еще сказать "могу" "умею", "сделаю", а вот "хочу-хочу-хочу!!!" это да. Воспитанные на рекламе: "Вы этого достойны!" и на мультике "Маша и Медведь". А уровень развития и образования многих заставляет задуматься, кто руководил революцией, кто затеял Великую Отечественную, кто в ней победил ит что сделал Калинин, раз его имя в нашем городе на каждом углу.



  • Vityaz’

    Vityaz’
    50 минут назад

    дикаядикость

    Сколько же у нас совков, олигархат, раскачивают лодку, кухарка и прочий бред. Вы правда не понимаете что происходит, на улицы вышла молодежь, которая знать не знает о ваших умозаключениях советской эпохи, вы привыкли видеть вертикаль, если вышли - значит заплатили, видимо по 300 рублей, еще позавчера говорили что ничего не будет и никто не придет, а теперь обсуждаете свершившийся факт.

    Вы остались в прошлом, пришло новое, молодое поколение, которое здесь то и не читает ваши бредни, ориентиры у молодежи другие, мышление другое, уровень общения и координации другие. Нет тут никаких госдепов и заказов, чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    Нам самим надо меняться , страна это субьективная составляющая , если вы являетесь той самой частью которая без мозгов то найдется и на вашу голову проруха , энергии у молодых всегда было много , пускать надо её в дело , если это дело есть вот такие мероприятия то естественно результат будет и виден уже сейчас .

  • Демотиватор

    Демотиватор
    50 минут назад

    Крокодиловая сумочка

    Подельника своего как он "уволит"

    Этож ОПГ

    Все там повязано и завязано

  • posta

    posta
    49 минут назад

    'Мне плевать на то, кто платит навальному и откуда он, но пока он рассказывает правду о ворье, которое рулит страной, он делает хорошее дело'

  • sinica

    sinica
    49 минут назад

    Демотиватор

    sinica

    дикаядикость

    чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    и в какой стране хочет жить молодежь? просветите..если не в нашей, то че вы здесь делаете?



    В Благе молодежь хочет жить в Питере и Маскве

    Масковская и Питерская уезжает на Запад

    А вы этого не знали?



    Вы дикаядикость?

  • Демотиватор

    Демотиватор
    49 минут назад

    удален

  • sinica

    sinica
    48 минут назад

    posta

    'Мне плевать на то, кто платит навальному и откуда он, но пока он рассказывает правду о ворье, которое рулит страной, он делает хорошее дело'



    вот и на Майдане платили..хорошее дело- говорите?

  • Демотиватор

    Демотиватор
    47 минут назад

    sinica

    Демотиватор

    sinica

    дикаядикость

    чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    и в какой стране хочет жить молодежь? просветите..если не в нашей, то че вы здесь делаете?



    В Благе молодежь хочет жить в Питере и Маскве

    Масковская и Питерская уезжает на Запад

    А вы этого не знали?



    Вы дикаядикость?



    с дикойдикостью трите темы в личке

  • Vityaz’

    Vityaz’
    47 минут назад

    Как познакомится с девушкой в белом?

  • Vityaz’

    Vityaz’
    45 минут назад

    Демотиватор

    Vityaz’

    дикаядикость

    Сколько же у нас совков, олигархат, раскачивают лодку, кухарка и прочий бред. Вы правда не понимаете что происходит, на улицы вышла молодежь, которая знать не знает о ваших умозаключениях советской эпохи, вы привыкли видеть вертикаль, если вышли - значит заплатили, видимо по 300 рублей, еще позавчера говорили что ничего не будет и никто не придет, а теперь обсуждаете свершившийся факт.

    Вы остались в прошлом, пришло новое, молодое поколение, которое здесь то и не читает ваши бредни, ориентиры у молодежи другие, мышление другое, уровень общения и координации другие. Нет тут никаких госдепов и заказов, чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    Нам самим надо меняться , страна это субьективная составляющая , если вы являетесь той самой частью которая без мозгов то найдется и на вашу голову проруха , энергии у молодых всегда было много , пускать надо её в дело , если это дело есть вот такие мероприятия то естественно результат виден уже сейчас .



    В какое дело?

    На форумах власти жопу лизать

    А другой работы у нас и нету



    ну как то же люди собрались ? , кто то их организовал ? , и кто то же из них здесь находится ?

  • Кварц

    Кварц
    45 минут назад

    Демотиватор

    Кварц

    Демотиватор

    Кварц

    Раскачивают лодку, в которой сидят. Заказуха чистой воды.



    Из этой лодки какбэ продают все в заграницу, скоро жрать нечего будет....



    Ну да. Изголодались в нуль.



    Питаться химическим китайским дерьмом это не есть кушать.

    Это рак, короткая жизнь и прочая.

    Насчет Псаки там больше вам дурачкам насочиняли, а вы и повелись.



    Получите бесплатный гектар и выращивайте себе еду. Экологически чистую. Вы что думаете Европа кушает выращенное на собственных грядках? Такое же только турецкое дерьмо. Чистые продукты столько стоят, что не всякому по карману, а только олигархам. Учитесь, зарабатывайте и вперед на Европейские огурчики!

    Нам не насочиняли. Нам прямую речь с заседания показали.



  • Демотиватор

    Демотиватор
    45 минут назад

    Vityaz’

    Как познакомится с девушкой в белом?



    А на митинги ходи, а не трусливо дома сиди

  • sinica

    sinica
    45 минут назад

    Демотиватор

    sinica

    Демотиватор

    sinica

    дикаядикость

    чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    и в какой стране хочет жить молодежь? просветите..если не в нашей, то че вы здесь делаете?



    В Благе молодежь хочет жить в Питере и Маскве

    Масковская и Питерская уезжает на Запад

    А вы этого не знали?



    Вы дикаядикость?



    с дикойдикостью трите темы в личке



    а вы кто, чтоб советовать? вас спрашивали совет или вы просто от природы такой умный?или просто забыли под каким ником писали?

  • Vityaz’

    Vityaz’
    44 минуты назад

    вот а к стати, как собираются люди вообще ?

  • OT

    OT
    43 минуты назад

    дикаядикость

    Сколько же у нас совков, олигархат, раскачивают лодку, кухарка и прочий бред. Вы правда не понимаете что происходит, на улицы вышла молодежь, которая знать не знает о ваших умозаключениях советской эпохи, вы привыкли видеть вертикаль, если вышли - значит заплатили, видимо по 300 рублей, еще позавчера говорили что ничего не будет и никто не придет, а теперь обсуждаете свершившийся факт.

    Вы остались в прошлом, пришло новое, молодое поколение, которое здесь то и не читает ваши бредни, ориентиры у молодежи другие, мышление другое, уровень общения и координации другие. Нет тут никаких госдепов и заказов, чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    Вы сами не понимаете, что это политическая система не состоялась и не может состоятся с олигаратом.

    Олигархат должен быть ликвидирован.

    А молодежь не более, чем просто активация этими олигархами противостояние.

    Всем и без вас известно новое поколение.

    Просто приближенный к кремлю олигархат противостоит олигархатувне кремля.

    А наше-то с вами интерес в том, что коррумпированность власти уничтожить надо путем ликвидации олигархата как системы лоббирующей коррупцию.

    В этом и суть поддержки митинга.

  • sinica

    sinica
    43 минуты назад

    Демотиватор

    Vityaz’

    Как познакомится с девушкой в белом?



    А на митинги ходи, а не трусливо дома сиди



    советы свои в одно место засунь..

  • Vityaz’

    Vityaz’
    43 минуты назад

    Демотиватор

    Vityaz’

    Как познакомится с девушкой в белом?



    А на митинги ходи, а не трусливо дома сиди



    сходил бы , рядом постоял , но далеко очень да и некогда , своих митингов не мало )

  • alex 3

    alex 3
    43 минуты назад

    А девушку с плакатом надо на главную страницу поместить. Она этого достойна. Смелая и к тому же симпатичная.

  • Кварц

    Кварц
    41 минута назад

    OT

    дикаядикость



    А наше-то с вами интерес в том, что коррумпированность власти уничтожить надо путем ликвидации олигархата как системы лоббирующей коррупцию.

    В этом и суть поддержки митинга.



    В обезьянники смелее надо этих борцунов помещать для успокоения от весеннего возбуждения. За всю страну вздумали выступать. А меня спросили, нужна ли мне революция и уничтожение олигархов?



  • Жора Кипительников

    Жора Кипительников
    41 минута назад

    Демотиватор
    Жора Кипительников

    Навальный, это путинский проект по созданию иллюзии оппозиции и свободы. Как говорится лучший раб тот кто себя таковым не считает. Иначе он бы уже давно оказался в кампании Немцова, Политковской, Старовойтовой, генерала Петрова,Литвиненко и многих других менее известных деятелей



    Иллюзии

    Ты с кухни своей выйди для начала


    С каких это пор клавиатурные эксперты стали себя выше ставить кухонных?:)

  • Демотиватор

    Демотиватор
    40 минут назад

    sinica

    Демотиватор

    sinica

    Демотиватор

    sinica

    дикаядикость

    чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    и в какой стране хочет жить молодежь? просветите..если не в нашей, то че вы здесь делаете?



    В Благе молодежь хочет жить в Питере и Маскве

    Масковская и Питерская уезжает на Запад

    А вы этого не знали?



    Вы дикаядикость?



    с дикойдикостью трите темы в личке



    а вы кто, чтоб советовать? вас спрашивали совет или вы просто от природы такой умный?или просто забыли под каким ником писали?



    Ну умный да

    че тут сделаешь

    я консультирую просто, причем бесплатно

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    39 минут назад

    Не дай бог, чтобы подобными Кварцами, закварцевали народ. Если думать мозгами Кварца, то и правителя не надо, сами себя зароем в собственной подозрительности. Сектантский тип мышления у Кварца.

    Ну а что касается самой причины митинга, то тут можно сказать что, вертикально– воровской аппарат управления страной, дал серьёзную трещину. И то, о чём мечтал правитель, построить так называемую вертикаль, на подобие зоны, смотрящих и пахана – рушится.

  • OT

    OT
    39 минут назад

    Кварц

    OT

    дикаядикость


    А наше-то с вами интерес в том, что коррумпированность власти уничтожить надо путем ликвидации олигархата как системы лоббирующей коррупцию.

    В этом и суть поддержки митинга.



    В обезьянники смелее надо этих борцунов помещать для успокоения от весеннего возбуждения. За всю страну вздумали выступать. А меня спросили, нужна ли мне революция и уничтожение олигархов?



    А вас коррупция пусть защищает и спрашивать не станет никто.

  • Демотиватор

    Демотиватор
    39 минут назад

    Жора Кипительников

    Демотиватор

    Жора Кипительников

    Навальный, это путинский проект по созданию иллюзии оппозиции и свободы. Как говорится лучший раб тот кто себя таковым не считает. Иначе он бы уже давно оказался в кампании Немцова, Политковской, Старовойтовой, генерала Петрова,Литвиненко и многих других менее известных деятелей



    Иллюзии

    Ты с кухни своей выйди для начала



    С каких это пор клавиатурные эксперты стали себя выше ставить кухонных?:)


    Эт вопрос не ко мне

    чудики в одной конторке чудят просто

    а я че, я ниче

  • Vityaz’

    Vityaz’
    39 минут назад

    OT

    дикаядикость

    Сколько же у нас совков, олигархат, раскачивают лодку, кухарка и прочий бред. Вы правда не понимаете что происходит, на улицы вышла молодежь, которая знать не знает о ваших умозаключениях советской эпохи, вы привыкли видеть вертикаль, если вышли - значит заплатили, видимо по 300 рублей, еще позавчера говорили что ничего не будет и никто не придет, а теперь обсуждаете свершившийся факт.

    Вы остались в прошлом, пришло новое, молодое поколение, которое здесь то и не читает ваши бредни, ориентиры у молодежи другие, мышление другое, уровень общения и координации другие. Нет тут никаких госдепов и заказов, чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    Вы сами не понимаете, что это политическая система не состоялась и не может состоятся с олигаратом.

    Олигархат должен быть ликвидирован.

    А молодежь не более, чем просто активация этими олигархами противостояние.

    Всем и без вас известно новое поколение.

    Просто приближенный к кремлю олигархат противостоит олигархатувне кремля.

    А наше-то с вами интерес в том, что коррумпированность власти уничтожить надо путем ликвидации олигархата как системы лоббирующей коррупцию.

    В этом и суть поддержки митинга.



    выпил ! закуси ! а мне ? ,я не на долго , за столом долго сидеть вредно )))

  • Демотиватор

    Демотиватор
    37 минут назад

    Кварц

    OT

    дикаядикость


    А наше-то с вами интерес в том, что коррумпированность власти уничтожить надо путем ликвидации олигархата как системы лоббирующей коррупцию.

    В этом и суть поддержки митинга.



    В обезьянники смелее надо этих борцунов помещать для успокоения от весеннего возбуждения. За всю страну вздумали выступать. А меня спросили, нужна ли мне революция и уничтожение олигархов?



    Так ты походу продажный

    прислуживатель режЫма

    кто тебя будет спрашивать

  • Демотиватор

    Демотиватор
    36 минут назад

    Vityaz’

    вот а к стати, как собираются люди вообще ?



    эт ты че выпытываешь?

    ах тыж засланец

  • Vityaz’

    Vityaz’
    35 минут назад

    Сергей вокалист

    Не дай бог, чтобы подобными Кварцами, закварцевали народ. Если думать мозгами Кварца, то и правителя не надо, сами себя зароем в собственной подозрительности. Сектантский тип мышления у Кварца. Ну а что касается самой причины митинга, то тут можно сказать что, вертикально– воровской аппарат управления страной, дал серьёзную трещину. И то, о чём мечтал правитель, построить так называемую вертикаль, на подобие зоны, смотрящих и пахана – рушится.



    не смотрю ТВ зашел новости здесь посмотреть , а тууут ?! , в городе водка путёвая перевелась или не закусывают ....

  • Vityaz’

    Vityaz’
    33 минуты назад

    Демотиватор

    Vityaz’

    вот а к стати, как собираются люди вообще ?



    эт ты че выпытываешь?

    ах тыж засланец



    а я не мелочусь .

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    33 минуты назад

    Vityaz’

    Сергей вокалист

    Не дай бог, чтобы подобными Кварцами, закварцевали народ. Если думать мозгами Кварца, то и правителя не надо, сами себя зароем в собственной подозрительности. Сектантский тип мышления у Кварца. Ну а что касается самой причины митинга, то тут можно сказать что, вертикально– воровской аппарат управления страной, дал серьёзную трещину. И то, о чём мечтал правитель, построить так называемую вертикаль, на подобие зоны, смотрящих и пахана – рушится.



    не смотрю ТВ зашел новости здесь посмотреть , а тууут ?! , в городе водка путёвая перевелась или не закусывают ....



    Штрекбрехер. Из комуняк?

  • Vityaz’

    Vityaz’
    32 минуты назад

    так как с девушкой в белом познакомиться то ?

  • Демотиватор

    Демотиватор
    31 минута назад

    А че революцию то 17 года бухие сделали.

  • Vityaz’

    Vityaz’
    31 минута назад

    Дмитрий1

    Vityaz’

    Сергей вокалист

    Не дай бог, чтобы подобными Кварцами, закварцевали народ. Если думать мозгами Кварца, то и правителя не надо, сами себя зароем в собственной подозрительности. Сектантский тип мышления у Кварца. Ну а что касается самой причины митинга, то тут можно сказать что, вертикально– воровской аппарат управления страной, дал серьёзную трещину. И то, о чём мечтал правитель, построить так называемую вертикаль, на подобие зоны, смотрящих и пахана – рушится.



    не смотрю ТВ зашел новости здесь посмотреть , а тууут ?! , в городе водка путёвая перевелась или не закусывают ....



    Штрекбрехер. Из комуняк?



    это на каком языке вы тут написали ?

  • Демотиватор

    Демотиватор
    30 минут назад

    удален

  • OT

    OT
    30 минут назад

    Vityaz’

    OT

    дикаядикость

    Сколько же у нас совков, олигархат, раскачивают лодку, кухарка и прочий бред. Вы правда не понимаете что происходит, на улицы вышла молодежь, которая знать не знает о ваших умозаключениях советской эпохи, вы привыкли видеть вертикаль, если вышли - значит заплатили, видимо по 300 рублей, еще позавчера говорили что ничего не будет и никто не придет, а теперь обсуждаете свершившийся факт.

    Вы остались в прошлом, пришло новое, молодое поколение, которое здесь то и не читает ваши бредни, ориентиры у молодежи другие, мышление другое, уровень общения и координации другие. Нет тут никаких госдепов и заказов, чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    Вы сами не понимаете, что это политическая система не состоялась и не может состоятся с олигаратом.

    Олигархат должен быть ликвидирован.

    А молодежь не более, чем просто активация этими олигархами противостояние.

    Всем и без вас известно новое поколение.

    Просто приближенный к кремлю олигархат противостоит олигархатувне кремля.

    А наше-то с вами интерес в том, что коррумпированность власти уничтожить надо путем ликвидации олигархата как системы лоббирующей коррупцию.

    В этом и суть поддержки митинга.



    выпил ! закуси ! а мне ? ,я не на долго , за столом долго сидеть вредно )))



    Это все на что хватило мозжечка?

    Отдыхай. Отпахал свое.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    29 минут назад

    на ипатевский домик деньги начали собирать. или уже построен?

    а вообще ПОЗОР путину и его прихлебаям, чё арестовываете боитесь? рано или поздно подымут вас на вилы видимо

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    28 минут назад

    Крокодиловая сумочка



    Её уносят на руках, а должен были заломить руки, залить лицо слезоточивой хренью и уложить в асфальт лицом белой ленточкой вверх?

  • OT

    OT
    27 минут назад

    Vityaz’

    так как с девушкой в белом познакомиться то ?



    А ты видимо из "вылеченых"?

    Понятно теперь.

    Только политика может вновь вернуть тебя на лечебные курсы. Не вмешивайся. Отдыхай.

  • Vityaz’

    Vityaz’
    26 минут назад

    OT

    Vityaz’

    OT

    дикаядикость

    Сколько же у нас совков, олигархат, раскачивают лодку, кухарка и прочий бред. Вы правда не понимаете что происходит, на улицы вышла молодежь, которая знать не знает о ваших умозаключениях советской эпохи, вы привыкли видеть вертикаль, если вышли - значит заплатили, видимо по 300 рублей, еще позавчера говорили что ничего не будет и никто не придет, а теперь обсуждаете свершившийся факт.

    Вы остались в прошлом, пришло новое, молодое поколение, которое здесь то и не читает ваши бредни, ориентиры у молодежи другие, мышление другое, уровень общения и координации другие. Нет тут никаких госдепов и заказов, чем быстрей вы это поймете, тем быстрей поймете молодежь, то, чем они хотят жить, в какой стране.



    Вы сами не понимаете, что это политическая система не состоялась и не может состоятся с олигаратом.

    Олигархат должен быть ликвидирован.

    А молодежь не более, чем просто активация этими олигархами противостояние.

    Всем и без вас известно новое поколение.

    Просто приближенный к кремлю олигархат противостоит олигархатувне кремля.

    А наше-то с вами интерес в том, что коррумпированность власти уничтожить надо путем ликвидации олигархата как системы лоббирующей коррупцию.

    В этом и суть поддержки митинга.



    выпил ! закуси ! а мне ? ,я не на долго , за столом долго сидеть вредно )))



    Это все на что хватило мозжечка?

    Отдыхай. Отпахал свое.



    уже уходите ? ,эххх дружище , а я после первой бутылки могу ещё не мало ))))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    25 минут назад

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    25 минут назад

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    24 минуты назад

    Сергей, а ты к чему эти фото постишь?

  • Вежливый

    Вежливый
    23 минуты назад

    навальный пытается майдан замутить?

  • Vityaz’

    Vityaz’
    23 минуты назад

    3.4

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    22 минуты назад

    К тому, что такое разгон митинга в демократической стране, и пример того, как в тоталитарном государстве уносят на руках.

    Я выделю, и повторю вопрос отдельно.

    Кто знаком с тем, какими методами Навальный намерен бороться с коррупцией? Или он намерен это делать честностью?.. А честностью кого, и что если этот новый окажется нечестным, что тогда?.. Запомните, тот, кто нашёл щель в двери, чтобы пройти во власть, очень плотно закрывает дверь за собой. Пример тому - Украина. То, что инкриминировалось Януковичу сейчас гораздо твёрже и жёстче разгоняется нынешним майданным правительством. Я ни в коем случае не оправдываю коррупцию, мало того, в своих блогах я разматываю клубочки хитросплетений отношений. Бывшего министра спорта Амурской области нам удалось усадить под следствие. Теперь по другим структурам веду работу. Но ведь мне необходимо собрать реальные факты вывода средств и несоблюдения действующего законодательства, чтоб привлечь заворочавшихся министров и чиновников. Что же Навальный?.. Он что-то предложил? Посадил?.. Или кого-то усадить на президентство хочет?

    Навальный предложил, озвучил некий план, или хотя бы метод экономического развития страны? Что является полем для цветения коррупции? Госзакупки? Так сама система аукционов построенная на рыночной экономике при отсутствии госпредприятий, для того, чтобы якобы конкурентной борьбой сбивать цену, чем экономить средства. Об этом заявлено самой теорией рынка. То есть, человек человеку - враг. НО!.. Что если при этом человек человеку друг? А что если друг на время?.. Тогда это уже СГОВОР. Ведь даже хищники на водопое в период засухи не жрут травоядных.

    Вы все же прекрасно понимаете, что требования к аукциону составляет конкретный живой человек, и он очень легко составляет его так, что условия может выполнить нужный предприниматель, удобный. Как этот факт установить, если по закону всё сделано легально, а у чиновника племянник успешный парикмахер-сценарист, и он хорошо зарабатывает. А предприниматель просто принесёт деньги племяннику, а тот оформит это как с десяток креативных стрижек, уплатит налоги и подарит дяде Майбох (всё это условно, разумеется). И как ЭТО исключить?.. А Навальный что-то предложил?..

    Или у них всё сводится к киванию в сторону Европы, мол у них там всё хорошо, и нам надо таким же образом всё делать, тогда будет и у нас так. Всё, мол, в менталитете, вот, мол, новые сейчас зайдут вместо старных, и всё изменится. Да лаадно?!!.. Или нужно как в Германии - политик живёт себе спокойно и работает, не получая бабла от корпораций но выйдя на пенсию въезжает в особняк и получает солидный пакет акций той самой корпорации, чьи интересы он там лоббировал. Или как в США, где лоббирование, это НОРМА. или где жена президента возглавляет государственный департамент, и НИКТО не сказал, что Клинтоны это коррупционеры, или что Бушы, Байдоны, это семейный бизнес..

    Так вот, скажите, КАКИЕ инициативы по искоренению коррупции предложены Навальным?

  • anschutka

    anschutka
    20 минут назад

    Крокодиловая сумочка



    Про девушку в белом пальто https://meduza.io/feature/2017/03/27/i-tut-menya-ponesli

  • Колямба

    Колямба
    18 минут назад

    поставили в Москве теплые и красивые остановки. не долго музыка играла, не долго фраер танцевал, навальнята все остановки обклеили своими листовками. вот лишь бы нагадить.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    16 минут назад

    Сергей Труш

    К тому, что такое разгон митинга в демократической стране, пример того, как в тоталитарном государстве уносят на руках приведёт.

    Я...........................НИКТО не сказал, что Клинтоны это коррупционеры, или что Бушы, Байдоны, это семейный бизнес..

    Так вот, скажите, КАКИЕ инициативы по искоренению коррупции предложены Навальным?



    Митинги были против коррупции. Митинги были с целью потребовать от власти дать объяснения. Пойдёт Навальный кандидатом в Президенты в 2018 году - там и спрашивай его про программу. США причём? Из США в РФ народ массово едет или наоборот? Почему?

  • Хмык

    Хмык
    16 минут назад

    sinica

    Крокодиловая сумочка



    а на заднем плане мужики стоят- тихо и мирно, как будто ничего не происходит.. показуха..а ведь ничего и не происходит..



    Тут сложно мужиков осуждать. С одной стороны, женщине особо ничего не угрожает. Да, неприятности, но не смертельные. А вступись - может получится кровавая буча. Нападение на ментов, срок. Цель митинга, как я понял, было показать сучность власти и лезть в провокации, не допустить крови. Цель оправдана.



    Что будет на следующем митинге, который рано или поздно будет, я не знаю, но, думаю, что там всё будет в несколько раз жестче.



  • Демотиватор

    Демотиватор
    16 минут назад

    Колямба

    поставили в Москве теплые и красивые остановки. не долго музыка играла, не долго фраер танцевал, навальнята все остановки обклеили своими листовками. вот лишь бы нагадить.



    Тут жрать нечего становится, а он об остановках

  • Гыга

    Гыга
    16 минут назад

    Ну, чо. Рыволуция закончилась? Как и ожидалось. Массовость? Ну, если 8 000 в 12.5 милионной Москве, это массовость, то ой. 0.06℅ от населения Москвы. Норот, чо. И то, учитывая тех, кто там оказался случайно и был посчитан (а таких тоже хватает), учитывая, что все говно традиционно стекается в столицы. Очень много, большая часть наверное - школота. Ну, тут как обычно.

    Владик. 1.5 тыс из 633 тыс. Побольше. Но тоже фигня, около 0.2%

    Учитывая количество школоты, пора брать на вооружение опыт Китая:

    Адресно присылать SMS вида:

    "Студент Лю, мы узнали, что Вы отчислены из

    университета за 5 прогулов подряд.

    Это не беда - наш сайт о работе поможет Вам найти своё призвание. Вакансии строительных рабочих,

    официантов, водителей"

    - и страшный, полный анальной боли крик юного креакла, который при конкурсе 280 человек на одно место поступил год

    назад на что-нибудь экономическое или юридическое, слышен даже на Мадагаскаре.

  • vadis

    vadis
    16 минут назад

    Вся беда в том, что любого поставь на пост премьер-министра, - он будет под себя загребать. То же самое про бояр - Гос Думу и т.д. Такой уж animal (человеческий) ))) фактор - сначала для родных и близких, а уж потом... Нужен реальный закон, который обрезает такую возможность, как хапнуть, пользуясь положением. Закон вроде есть, но не работает... Почему, после смерти Сталина, от него осталось только пару шинелей, и тд. Наследники, то бишь, ничего не поимели.

  • Vityaz’

    Vityaz’
    15 минут назад

    спасибо милой мордашке за инфу ( прости если чё не так ляпнул ) о девушке , вот есть же люди ...

  • anschutka

    anschutka
    14 минут назад

    Навальный это та иголка, что вскрывает гнойник. Если бы не было таких кошмарных злоупотреблений, тотального распила бюджета и наплевательского отношения к людям, Навальный не был бы так популярен. Наши политиканы сами тащат страну в пропасть, а обвиняют в этом митинги и Госдеп.

    ЗЫ: не за Навального, не за революцию

  • Хмык

    Хмык
    14 минут назад

    Дмитрий1

    Сергей, а ты к чему эти фото постишь?



    Труш ведь тоже за коррупцию. Вот и оправдывает действия полиции, типа за бугром всё еще круче.



  • Vityaz’

    Vityaz’
    13 минут назад

    Демотиватор

    Vityaz’

    Демотиватор

    Vityaz’

    Демотиватор

    Vityaz’

    так как с девушкой в белом познакомиться то ?



    Такими как ты она не заинтересуется, думаю

    трусливый и продажный

    кому такие нужны



    о ! хорошие слова , думаю что кое кто с вами уже не согласен в корне , тс , ни кому такое обо мне не говорите больше ,а то вас поколотят .



    Чето не думаю что тут у кого то колотилка на ето выросла.

    Деградировала Амурка я смотрю



    оооо ! братка !!! как ты Прав , ты бы знал , как ты сейчас прально сказанул ))) респект !



    ну так и надо все поменять



    Я построю дом , отремонтирую забор , женюсь , деток рожу и вот тогда вы себя не узнаете это точно , потому что для этого всего мне нужна абсолютно другая страна ! и она станет такой .

  • Гыга

    Гыга
    12 минут назад

    О! Вот уже и хозяева заступились за лешу:

    https://republic.ru/posts/81163

    Вашингтон «озабочен» задержанием в Москве политика Алексея Навального, пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Марка Тонера.

    Тонер также заявил, что США «осуждают» задержание сотен протестующих в России и призывают «немедленно» отпустить мирных демонстрантов.

  • Демотиватор

    Демотиватор
    11 минут назад

    vadis

    Вся беда в том, что любого поставь на пост премьер-министра, - он будет под себя загребать. То же самое про бояр - Гос Думу и т.д. Такой уж animal (человеческий) ))) фактор - сначала для родных и близких, а уж потом... Нужен реальный закон, который обрезает такую возможность, как хапнуть, пользуясь положением. Закон вроде есть, но не работает... Почему, после смерти Сталина, от него осталось только пару шинелей, и тд. Наследники, то бишь, ничего не поимели.



    Потому что МЫ это разрешаем им

  • Гыга

    Гыга
    10 минут назад

    anschutka

    Навальный это та иголка, что вскрывает гнойник. Если бы не было таких кошмарных злоупотреблений, тотального распила бюджета и наплевательского отношения к людям, Навальный не был бы так популярен. Наши политиканы сами тащат страну в пропасть, а обвиняют в этом митинги и Госдеп.

    ЗЫ: не за Навального, не за революцию



    Вор вскрывает коррупцию

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 минут назад

    Дмитрий1

    Сергей Труш

    К тому, что такое разгон митинга в демократической стране, пример того, как в тоталитарном государстве уносят на руках приведёт.

    Я...........................НИКТО не сказал, что Клинтоны это коррупционеры, или что Бушы, Байдоны, это семейный бизнес..

    Так вот, скажите, КАКИЕ инициативы по искоренению коррупции предложены Навальным?



    Митинги были против коррупции. Митинги были с целью потребовать от власти дать объяснения. Пойдёт Навальный кандидатом в Президенты в 2018 году - там и спрашивай его про программу. США причём? Из США в РФ народ массово едет или наоборот? Почему?



    США, как пример демократического государства. Хищений в области госконтрактом там в РАЗЫ больше, но это не оправдывает наше отечественное ворьё. НО!.. Участвуя в этом митинге,

    КАКИЕ идеи Навального вы поддерживаете?

    Какими методами он намеревается бороться с коррупцией?

    Какие доказательства приведены?

    Навальный не намерен выдвигаться и побеждать ЗАКОННЫМИ методами, ибо он лишь пропагандирует ЧТО-ТО, не рассказав то, как конкретно он готов бороться, какие инициативы выдвигал. К выборам 2018 года он должен себе сколотить имидж великомученика, а затем ПРОДАТЬ страну по рыночной стоимости, при этом до продажи стоимость собьют организацией гражданской войны как на Украине.. Я уж не помню, дискутировал ли я тогда в Крокодиловой сумочкой, но с кем-то из ей подобных точно и указывал, в декабре 2014 года, что на Украине будет ГРАЖДАНСКАЯ война, мне та мадам пыталась рассказать, что на Украине не нищие арабы, что люди там умнее и не допустят войны.. ОДНАКО мы имеем то, что имеем.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 минут назад

    Хмык

    Дмитрий1

    Сергей, а ты к чему эти фото постишь?



    Труш ведь тоже за коррупцию. Вот и оправдывает действия полиции, типа за бугром всё еще круче.



    Ты чо врёшь опять, трепло!

  • Vityaz’

    Vityaz’
    7 минут назад

    Фсё , пошла лобби , кому это надо ? .

  • OT

    OT
    6 минут назад

    Гыга

    anschutka

    Навальный это та иголка, что вскрывает гнойник. Если бы не было таких кошмарных злоупотреблений, тотального распила бюджета и наплевательского отношения к людям, Навальный не был бы так популярен. Наши политиканы сами тащат страну в пропасть, а обвиняют в этом митинги и Госдеп.

    ЗЫ: не за Навального, не за революцию



    Вор вскрывает коррупцию



    Не вор вскрывает коррупцию, а коррупция вскрывает сама себя и так всегда будет. Это такая ее закономерная природа.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    6 минут назад

    Кварц





    Ну куда денутся плохие врачи, безразличные учителя, тупые чиновники?



    ...есть «масса прекрасных мест», где можно заработать деньги быстрее и больше.

    Приведя в качестве примера бизнес, Медведев подчеркнул, что самое главное – личный выбор.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 минуты назад

    Стартаперы Навального бугага. То есть винтились сегодня с думами о будущем, о 10000 евро)

  • Морской человек

    Морской человек
    1 минута назад

    Президент России с маленьких и больших трибун рассказывает о двойных стандартах Европы и некоторых других отвратительных стран. Но в своей стране, по отношению к своему народу, он давно пользуется такой тактикой. Если ты избранный (друг, сват, брат Путина и т.п.), то ничего не помешает тебе воровать, обманывать, не платить налоги в России. Примеров то хоть отбавляй. Сердюков, Васильева, Медведев, Ротенберги, Тимченко, Шувалов…

    И это происходит с одобрения Президента, потому что он не может быть в стороне от этого. Это его люди, он их привел с собой. А ведь этого человека выбирала вся страна. Надеялись, что будет честно и справедливо.

    Особо жаждущих честности и справедливости Росгвардия быстро по участкам забрала.

    У кого-нибудь ещё есть иллюзию насчёт того, в каком государстве мы живем? Мы - российский народ - челядь, холопы, крепостные без права голоса.

    Многие здравомыслящие люди сейчас задумаются за кого отдать свой голос на следующих выборах Президента России. Лишь бы Медведев на законодательном уровне не подтолкнул свою идею о лишении права голоса тех, кто бедный.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    58 секунд назад

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    38 секунд назад

    Крокодиловая сумочка выделю, и повторю вопрос отдельно.

    Кто знаком с тем, какими методами Навальный намерен бороться с коррупцией? Или он намерен это делать честностью?.. А честностью кого, и что если этот новый окажется нечестным, что тогда?.. Запомните, тот, кто нашёл щель в двери, чтобы пройти во власть, очень плотно закрывает дверь за собой. Пример тому - Украина. То, что инкриминировалось Януковичу сейчас гораздо твёрже и жёстче разгоняется нынешним майданным правительством. Я ни в коем случае не оправдываю коррупцию, мало того, в своих блогах я разматываю клубочки хитросплетений отношений. Бывшего министра спорта Амурской области нам удалось усадить под следствие. Теперь по другим структурам веду работу. Но ведь мне необходимо собрать реальные факты вывода средств и несоблюдения действующего законодательства, чтоб привлечь заворочавшихся министров и чиновников. Что же Навальный?.. Он что-то предложил? Посадил?.. Или кого-то усадить на президентство хочет?

    Навальный предложил, озвучил некий план, или хотя бы метод экономического развития страны? Что является полем для цветения коррупции? Госзакупки? Так сама система аукционов построенная на рыночной экономике при отсутствии госпредприятий, для того, чтобы якобы конкурентной борьбой сбивать цену, чем экономить средства. Об этом заявлено самой теорией рынка. То есть, человек человеку - враг. НО!.. Что если при этом человек человеку друг? А что если друг на время?.. Тогда это уже СГОВОР. Ведь даже хищники на водопое в период засухи не жрут травоядных.

    Вы все же прекрасно понимаете, что требования к аукциону составляет конкретный живой человек, и он очень легко составляет его так, что условия может выполнить нужный предприниматель, удобный. Как этот факт установить, если по закону всё сделано легально, а у чиновника племянник успешный парикмахер-сценарист, и он хорошо зарабатывает. А предприниматель просто принесёт деньги племяннику, а тот оформит это как с десяток креативных стрижек, уплатит налоги и подарит дяде Майбох (всё это условно, разумеется). И как ЭТО исключить?.. А Навальный что-то предложил?..

    Или у них всё сводится к киванию в сторону Европы, мол у них там всё хорошо, и нам надо таким же образом всё делать, тогда будет и у нас так. Всё, мол, в менталитете, вот, мол, новые сейчас зайдут вместо старных, и всё изменится. Да лаадно?!!.. Или нужно как в Германии - политик живёт себе спокойно и работает, не получая бабла от корпораций но выйдя на пенсию въезжает в особняк и получает солидный пакет акций той самой корпорации, чьи интересы он там лоббировал. Или как в США, где лоббирование, это НОРМА. или где жена президента возглавляет государственный департамент, и НИКТО не сказал, что Клинтоны это коррупционеры, или что Бушы, Байдоны, это семейный бизнес..

    Так вот, скажите, КАКИЕ инициативы по искоренению коррупции предложены Навальным?

  • домовенок

    домовенок
    19 секунд назад

    Жора Кипительников

    Навальный, это путинский проект по созданию иллюзии оппозиции и свободы. Как говорится лучший раб тот кто себя таковым не считает. Иначе он бы уже давно оказался в кампании Немцова, Политковской, Старовойтовой, генерала Петрова,Литвиненко и многих других менее известных деятелей



    То есть, вы хотите сказать, что у нас в стране нет коррупции? А если есть - с ней не надо бороться?

  • Хмык

    Хмык
    1 секунда назад

    Гыга

    О! Вот уже и хозяева заступились за лешу:

    https://republic.ru/posts/81163

    Вашингтон «озабочен» задержанием в Москве политика Алексея Навального, пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Марка Тонера.

    Тонер также заявил, что США «осуждают» задержание сотен протестующих в России и призывают «немедленно» отпустить мирных демонстрантов.



    Врут? По Российским СМИ ни о каких митингах и задержанных ни слова.



Показать все (140) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 8

Тындинцы выразили недоверие городским властям
Общество 85

Благовещенск присоединился к всероссийской акции «Россия за защиту животных»
В России и мире

Минюст собирается вносить поправки в УК за нарушения на митингах
Общество 848

Администрация Благовещенска не согласовала антикоррупционный митинг на 26 марта

17 марта, 18:18