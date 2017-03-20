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КПРФ хочет проверить достоверность фактов в фильме о Медведеве: обзор прессы

КПРФ хочет проверить достоверность фактов в фильме о Медведеве: обзор прессы
Фото: kommersant.ru

Где обнаружили план по смягчению климата в Арктике; сколько миллионов присвоил инкассатор Первоуральска; какое лекарство создали ученые NASA; какую мечту 112-летней старушки исполнили французские пожарные – о чем пишет пресса рассказывает в обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Из «Российской газеты» Павел Савинкин узнал о том, что план поворота сибирских рек был не первым советским проектом по изменению погоды в нашей стране. Исследователи обнаружили в архивах Госплана СССР план по смягчению климата в Арктике для проживания там части населения и комфортного судоходства. Детали (в частности, перемещение устья Оби на 200 километров, перенаправление Амура по другому руслу, установку мощнейших тепловых пушек для растапливания льда и прочее) лучше прочесть самим.

Напишут же такое

Интересна статья в «Панораме» о том, что депутаты Госдумы намерены проверить достоверность фактов, изложенных в фильме о тайном богатстве премьер-министра Дмитрия Медведева (как знают читатели, фильм гуляет по просторам Интернета). С этой инициативой выступила фракция КПРФ. Издание тут же отмечает, что вряд ли контролирующая нижнюю палату парламента «Единая Россия» поддержит инициативу коммунистов. Правда, можно еще объединиться со справедливороссами и ЛДПР и, набрав 90 подписей, инициативу все же протолкнуть, но кто же захочет стать политическим самоубийцей и станет «подписантом»?!

Оп-паньки

Кстати, о богатстве. Возвратившись к «Российской газете» обозреватель узнал, как некий свердловский инкассатор умудрился присвоить четыре миллиона подотчетных денег. Дело житейское, таким историям мы уже перестали удивляться: жалких 4 миллиона рублей – это не тонны денег Захарченко, Хорошавина и подруги Сердюкова Васильевой! Но парень не стал прятать деньги под подушку, не положил их в Сбербанк на депозит и не потратил на покупку цветов девушкам! Он тупо проиграл их в онлайн-казино! Теперь ему светит тюремный срок до 10 лет и штраф в миллион рублей. «Как минимум, обогатился знаниями», – замечает обозреватель.

Полный абзац

Удалось автору обзора полистать и «Аргументы неделi», в которых прочел о том, что предприимчивый продавец выставил на интернет-аукционе «редкие фотографии» времен Второй мировой войны – снимки высокопоставленных офицеров СС. Как оказалось, это всего лишь кадры из фильма «17 мгновений весны»: на одном – Вячеслав Тихонов в образе Штирлица, на другом – Куравлев-Айсман с черной повязкой на глазу. Интересная деталь: продавец «раритетов» пояснил, что «одноглазый» запечатлен в бункере Гитлера как раз после ранения. Жаль не говорится, купил кто-нибудь фотки, или нет…

Очень интересно

Очередь газеты «Труд-7». Здесь о том, что ученые из NASA после длительных экспериментов смогли создать лекарство от старости. Тестирование уникального препарата, которое подарит людям молодость, начнется в самое ближайшее время. Эксперименты на лабораторных грызунах продемонстрировали невероятные результаты – эффект омоложения можно наблюдать всего через неделю применения. Предполагается, что препарат выйдет на рынок уже через пять лет. Интересно: после принятия лекарства начнется обратный отсчет возраста человека или затормозится уже достигнутый?

В глубоких размышлениях переходит Павел Андреевич к заметке как раз о пожилых людях.

На посошок

Обозреватель допускает, что читатели помнят, как на прошлой неделе он рассказывал о старушке, которой сделали подарок к 100-летию – дали возможность посидеть в тюремной камере.

Сегодня «Удивительный мир» рассказывает еще об одной похожей истории. Французские пожарные в день 112-летия Матильды Лартиг исполнили каприз почтенной дамы: узнав от сотрудников дома престарелых о давней мечте старушки проехать на пожарной машине,они прокатили ее в «пожарке» по улицам Сен Тропе. Да «с ветерком»! Да с сиреной! Ох как молодо и заливисто смеялась занимающая седьмое место в списке долгожительниц страны Матильда, глядя на шарахающиеся в стороны автомобили!

Просмотров всего: 961

#СМИ

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад



    Всем известно о моём отношении к тем, кто пытается подорвать страну изнутри. Однако я посмотрел фильм Навального. А сегодня я посмотрел другой фильм, который мне посоветовал посмотреть мой друг по Фейсбук, а теперь я советую посмотреть этот фильм вам. Помните, судья обязан выслушать ОБЕ стороны, две точки зрения. Так что прошу вас, посмотрите. Ведь вы же не планктон, которого накормили чем-то.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    3 часа назад

    А что таи проверять то, когда эти два клоуна народу рассказывают про годовой доход 8-9 миллионов рублей, волгу, ниву и прицеп, а все их окружение долларовые миллиардеры, вот тут вот и напрашивается вывод, либо полные идиоты, либо что то нам не договаривают.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Итак, я повторю вопрос. Кто знаком с тем, какими методами Навальный намерен бороться с коррупцией? Или он намерен это делать честностью?.. А честностью кого, и что если этот новый окажется нечестным, что тогда?.. Запомните, тот, кто нашёл щель в двери, чтобы пройти во власть, очень плотно закрывает дверь за собой. Пример тому - Украина. То, что инкриминировалось Януковичу сейчас гораздо твёрже и жёстче разгоняется нынешним майданным правительством. Я ни в коем случае не оправдываю коррупцию, мало того, в своих блогах я разматываю клубочки хитросплетений отношений. Бывшего министра спорта Амурской области нам удалось усадить под следствие. Теперь по другим структурам веду работу. Но ведь мне необходимо собрать реальные факты вывода средств и несоблюдения действующего законодательства, чтоб привлечь заворочавшихся министров и чиновников. Что же Навальный?.. Он что-то предложил? Посадил?.. Или кого-то усадить на президентство хочет?

    Навальный предложил, озвучил некий план, или хотя бы метод экономического развития страны? Что является полем для цветения коррупции? Госзакупки? Так сама система аукционов построенная на рыночной экономике при отсутствии госпредприятий, для того, чтобы якобы конкурентной борьбой сбивать цену, чем экономить средства. Об этом заявлено самой теорией рынка. То есть, человек человеку - враг. НО!.. Что если при этом человек человеку друг? А что если друг на время?.. Тогда это уже СГОВОР. Ведь даже хищники на водопое в период засухи не жрут травоядных.

    Вы все же прекрасно понимаете, что требования к аукциону составляет конкретный живой человек, и он очень легко составляет его так, что условия может выполнить нужный предприниматель, удобный. Как этот факт установить, если по закону всё сделано легально, а у чиновника племянник успешный парикмахер-сценарист, и он хорошо зарабатывает. А предприниматель просто принесёт деньги племяннику, а тот оформит это как с десяток креативных стрижек, уплатит налоги и подарит дяде Майбох (всё это условно, разумеется). И как ЭТО исключить?.. А Навальный что-то предложил?..

    Или у них всё сводится к киванию в сторону Европы, мол у них там всё хорошо, и нам надо таким же образом всё делать, тогда будет и у нас так. Всё, мол, в менталитете, вот, мол, новые сейчас зайдут вместо старных, и всё изменится. Да лаадно?!!.. Или нужно как в Германии - политик живёт себе спокойно и работает, не получая бабла от корпораций но выйдя на пенсию въезжает в особняк и получает солидный пакет акций той самой корпорации, чьи интересы он там лоббировал. Или как в США, где лоббирование, это НОРМА. или где жена президента возглавляет государственный департамент, и НИКТО не сказал, что Клинтоны это коррупционеры, или что Бушы, Байдоны, это семейный бизнес..

    Так вот, скажите, КАКИЕ инициативы по искоренению коррупции предложены Навальным?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    EvgenZ

    А что таи проверять то, когда эти два клоуна народу рассказывают про годовой доход 8-9 миллионов рублей, волгу, ниву и прицеп, а все их окружение долларовые миллиардеры, вот тут вот и напрашивается вывод, либо полные идиоты, либо что то нам не договаривают.



    А что не так в словах тех, кто имеет всё за госсчёт? Ему нужно заработную плату поднять, на что?..Про долларовых миллионеров расскажите подробнее. По убеждению многих я тоже богат. Правда теперь, те же люди с такой же ненавистью упрекают, что я НЕ богат, а по тому туп.

    Логничный вывод ога.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Ооо, как Труш разошёлся, молодец, держи от власти печеньку. Рубль в два раза девальвировали, Обама виноват, за 15 лет ничего не построили, империалисты не дают, за 8 лет более 60% ЗВР непонятно на что растратили, вас так послушать... одним словом фуфлометы.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Всем известно о моём отношении к тем, кто пытается подорвать страну изнутри. Однако я посмотрел фильм Навального. А сегодня я посмотрел другой фильм, который мне посоветовал посмотреть мой друг по Фейсбук, а теперь я советую посмотреть этот фильм вам. Помните, судья обязан выслушать ОБЕ стороны, две точки зрения. Так что прошу вас, посмотрите. Ведь вы же не планктон, которого накормили чем-то.



    Сам по себе фильм слабоватый. Назвать его "расследованием" - это как-то громко. А во второй половине так вообще нарезка из не связанных между собой кадров про несущего хрень про говно и сметану Кургиняна, пусирайт и почему-то про Исакий. В итоге - хреново изложенное, хреново срежиссированная и смонтированная не очень убедительная ахинея. Смотреть стоит только первые минут пятнадцать, там хоть какие-то доводы приводятся. От того, что обозвали "расследованием", ожидаешь больше.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Nabivachev

    Сергей Труш

    Всем известно о моём отношении к тем, кто пытается подорвать страну изнутри. Однако я посмотрел фильм Навального. А сегодня я посмотрел другой фильм, который мне посоветовал посмотреть мой друг по Фейсбук, а теперь я советую посмотреть этот фильм вам. Помните, судья обязан выслушать ОБЕ стороны, две точки зрения. Так что прошу вас, посмотрите. Ведь вы же не планктон, которого накормили чем-то.



    Сам по себе фильм слабоватый. Назвать его "расследованием" - это как-то громко. А во второй половине так вообще нарезка из не связанных между собой кадров про несущего хрень про говно и сметану Кургиняна, пусирайт и почему-то про Исакий. В итоге - хреново изложенное, хреново срежиссированная и смонтированная не очень убедительная ахинея. Смотреть стоит только первые минут пятнадцать, там хоть какие-то доводы приводятся. От того, что обозвали "расследованием", ожидаешь больше.



    Ну я, собственно, то же самое могу сказать о фильме Навального. Вопрос о том каким образом Медведев летает в Тоскану на дачу мне непонятно, например. Равно как и то, зачем виноградники, если он ими заниматься не может, даже в деле контроля. С Кургиняном и его оценками не согласен. Этот фильм ВСЕГДА будет восприниматься как отмазка.

    Про кросовки вообще улыбнло, фильм "Плутовство" ...прям по сценарию! :)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Кто-нибудь, что-нибудь ОЗВУЧИЛ по искоренению коррупции, кроме "Ай-яй-яй, они нечестные!". Какие системные, структурные изменения должны быть приняты, чтобы исключить саму вероятность развития событий по такому сценарию у меня нет времени перебирать во власти всех жителей страны, чтобы найти того, кто окажется неистово честен, чтобы при сохранении ЭТОЙ системы мог управлять и развивать.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Сергей Труш

    Nabivachev

    Сергей Труш

    Всем известно о моём отношении к тем, кто пытается подорвать страну изнутри. Однако я посмотрел фильм Навального. А сегодня я посмотрел другой фильм, который мне посоветовал посмотреть мой друг по Фейсбук, а теперь я советую посмотреть этот фильм вам. Помните, судья обязан выслушать ОБЕ стороны, две точки зрения. Так что прошу вас, посмотрите. Ведь вы же не планктон, которого накормили чем-то.



    Сам по себе фильм слабоватый. Назвать его "расследованием" - это как-то громко. А во второй половине так вообще нарезка из не связанных между собой кадров про несущего хрень про говно и сметану Кургиняна, пусирайт и почему-то про Исакий. В итоге - хреново изложенное, хреново срежиссированная и смонтированная не очень убедительная ахинея. Смотреть стоит только первые минут пятнадцать, там хоть какие-то доводы приводятся. От того, что обозвали "расследованием", ожидаешь больше.



    Ну я, собственно, то же самое могу сказать о фильме Навального. Вопрос о том каким образом Медведев летает в Тоскану на дачу мне непонятно, например. Равно как и то, зачем виноградники, если он ими заниматься не может, даже в деле контроля. С Кургиняном и его оценками не согласен. Этот фильм ВСЕГДА будет восприниматься как отмазка.

    Про кросовки вообще улыбнло, фильм "Плутовство" ...прям по сценарию! :)))



    вот я и говорю - в начале еще было связное повествование.

  • Tуман

    Tуман
    57 минут назад

    Оба фильма стОят друг друга. Вопросов много и там и тут. Любительское кино.

    А вот если я положил 10 рублей в банк и мне там пообещали, что через три года я получу в банке 15 рублей. Зачем мне знать, как банк эти 5 рублей для меня заработает? Это о виноградниках, если что.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    48 минут назад

    Сергей Труш

    Кто-нибудь, что-нибудь ОЗВУЧИЛ по искоренению коррупции, кроме "Ай-яй-яй, они нечестные!". Какие системные, структурные изменения должны быть приняты, чтобы исключить саму вероятность развития событий по такому сценарию у меня нет времени перебирать во власти всех жителей страны, чтобы найти того, кто окажется неистово честен, чтобы при сохранении ЭТОЙ системы мог управлять и развивать.



    Серега, дело говоришь. Когда станешь депутатом, не забывай свои слова.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    48 минут назад

    Tуман

    Оба фильма стОят друг друга. Вопросов много и там и тут. Любительское кино.

    А вот если я положил 10 рублей в банк и мне там пообещали, что через три года я получу в банке 15 рублей. Зачем мне знать, как банк эти 5 рублей для меня заработает? Это о виноградниках, если что.



    А мне, кстати, крайне важно знать то, каким образом банк зарабатывает 5 рублей с моих 10-ти, и почему это может сделать банк, а не я, например, ведь банк - посредник, между мной и тем, кто берёт деньги у банка. Получается, что тот, кто взял у банка, вернул банку бОльшую сумму, чем ту, которую выплатил мне банк, поскольку он снял маржу себе. То есть, не фиксированная плата за работу, а проценты с суммы. Казалось бы, работу банк выполняет одну и ту же, что со 1 000 рублей кредита, что с 10 000, а прибыль имеет разную. Мало того, банк, может сидеть на спекулятивных операциях, и являться пирамидой, следовательно я понимаю то, насколько его кредиты интересны и могут быть востребованы, поскольку сам являюсь вкладчиком.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    40 минут назад

    Nabivachev

    Сергей Труш

    Кто-нибудь, что-нибудь ОЗВУЧИЛ по искоренению коррупции, кроме "Ай-яй-яй, они нечестные!". Какие системные, структурные изменения должны быть приняты, чтобы исключить саму вероятность развития событий по такому сценарию у меня нет времени перебирать во власти всех жителей страны, чтобы найти того, кто окажется неистово честен, чтобы при сохранении ЭТОЙ системы мог управлять и развивать.



    Серега, дело говоришь. Когда станешь депутатом, не забывай свои слова.



    По этому я и пытаюсь вынести на обсуждение те методы решения проблемы, которые базировались на выводах изучения природы коррупции. Я об этом писал в блоге "Экономика, это не хрематистика". Я признаю человеческие пороки как данность, но не считаю их нормой, искоренении этих пороков утопично, это было продемонстрировано коммунистами.А следование другим методам безкоррупционной работы вело к многочисленным арестам за хищения социалистической собственности, за растраты и саботаж. Позднее сами же коммунисты осудили такие методы мотивации чиновников, а население их в этом поддержало. по этому я считаю, что необходимо ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ челвоеческие пороки, перекрывая им ручейки. Подавляющее число крупных бизнесменов и предпринимателей имеет непосредственную подпитку от бюджета, они нам говорят о качестве и конкуретной борьбе, а сами, при этом занимаются выстраиванием коррупционных схем, поскольку ОТЛИЧНО понимают, что пороки рыночной экономики НЕ ПОЗВОЛЯЮТ развивать предприятие. К сожалению, население в этом отношении совершенно не грамотно..

    Кстати, Сергей, прикольную особенность я наблюдаю. Люди готовы призывать к ответу чиновников, за несоблюдение законов, в то время как демонстрирования им методов ужесточения контроля за соблюдением закона, когда им придётся так же работать в открытую вызывает недовольное "Уууу! Это неприемлемо!".. люди хотят получать больше, потратив меньше, и в этом видят смысл своей деятельности, при этом если кто-то поступает по отношению к ним так же, как они, но опережает их в результативности - злодеи и воры!.. Вот такой парадокс.

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