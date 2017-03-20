КПРФ хочет проверить достоверность фактов в фильме о Медведеве: обзор прессы

Фото: kommersant.ru

Где обнаружили план по смягчению климата в Арктике; сколько миллионов присвоил инкассатор Первоуральска; какое лекарство создали ученые NASA; какую мечту 112-летней старушки исполнили французские пожарные – о чем пишет пресса рассказывает в обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Из «Российской газеты» Павел Савинкин узнал о том, что план поворота сибирских рек был не первым советским проектом по изменению погоды в нашей стране. Исследователи обнаружили в архивах Госплана СССР план по смягчению климата в Арктике для проживания там части населения и комфортного судоходства. Детали (в частности, перемещение устья Оби на 200 километров, перенаправление Амура по другому руслу, установку мощнейших тепловых пушек для растапливания льда и прочее) лучше прочесть самим.

Напишут же такое

Интересна статья в «Панораме» о том, что депутаты Госдумы намерены проверить достоверность фактов, изложенных в фильме о тайном богатстве премьер-министра Дмитрия Медведева (как знают читатели, фильм гуляет по просторам Интернета). С этой инициативой выступила фракция КПРФ. Издание тут же отмечает, что вряд ли контролирующая нижнюю палату парламента «Единая Россия» поддержит инициативу коммунистов. Правда, можно еще объединиться со справедливороссами и ЛДПР и, набрав 90 подписей, инициативу все же протолкнуть, но кто же захочет стать политическим самоубийцей и станет «подписантом»?!

Оп-паньки

Кстати, о богатстве. Возвратившись к «Российской газете» обозреватель узнал, как некий свердловский инкассатор умудрился присвоить четыре миллиона подотчетных денег. Дело житейское, таким историям мы уже перестали удивляться: жалких 4 миллиона рублей – это не тонны денег Захарченко, Хорошавина и подруги Сердюкова Васильевой! Но парень не стал прятать деньги под подушку, не положил их в Сбербанк на депозит и не потратил на покупку цветов девушкам! Он тупо проиграл их в онлайн-казино! Теперь ему светит тюремный срок до 10 лет и штраф в миллион рублей. «Как минимум, обогатился знаниями», – замечает обозреватель.

Полный абзац

Удалось автору обзора полистать и «Аргументы неделi», в которых прочел о том, что предприимчивый продавец выставил на интернет-аукционе «редкие фотографии» времен Второй мировой войны – снимки высокопоставленных офицеров СС. Как оказалось, это всего лишь кадры из фильма «17 мгновений весны»: на одном – Вячеслав Тихонов в образе Штирлица, на другом – Куравлев-Айсман с черной повязкой на глазу. Интересная деталь: продавец «раритетов» пояснил, что «одноглазый» запечатлен в бункере Гитлера как раз после ранения. Жаль не говорится, купил кто-нибудь фотки, или нет…

Очень интересно

Очередь газеты «Труд-7». Здесь о том, что ученые из NASA после длительных экспериментов смогли создать лекарство от старости. Тестирование уникального препарата, которое подарит людям молодость, начнется в самое ближайшее время. Эксперименты на лабораторных грызунах продемонстрировали невероятные результаты – эффект омоложения можно наблюдать всего через неделю применения. Предполагается, что препарат выйдет на рынок уже через пять лет. Интересно: после принятия лекарства начнется обратный отсчет возраста человека или затормозится уже достигнутый?

В глубоких размышлениях переходит Павел Андреевич к заметке как раз о пожилых людях.

На посошок

Обозреватель допускает, что читатели помнят, как на прошлой неделе он рассказывал о старушке, которой сделали подарок к 100-летию – дали возможность посидеть в тюремной камере.

Сегодня «Удивительный мир» рассказывает еще об одной похожей истории. Французские пожарные в день 112-летия Матильды Лартиг исполнили каприз почтенной дамы: узнав от сотрудников дома престарелых о давней мечте старушки проехать на пожарной машине,они прокатили ее в «пожарке» по улицам Сен Тропе. Да «с ветерком»! Да с сиреной! Ох как молодо и заливисто смеялась занимающая седьмое место в списке долгожительниц страны Матильда, глядя на шарахающиеся в стороны автомобили!

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