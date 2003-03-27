Газифицировали Марково: история Приамурья

геоамур.рф

27 марта 1968 года была завершена газификация первого в Амурской области села Марково.

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27 марта 1905-го в Благовещенске была издана листовка «Кто не с нами, тот против нас» с призывом присоединиться к революционной борьбе.

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1920 год. Главнокомандующий Амурской Красной армией И. Г. Безродных обратился ко всем волостным и сельсоветам с воззванием помочь фронту оружием и патронами. А в Благовещенске в этот день открылся VIII съезд трудящихся области. До 21 апреля его участники обсуждали важнейшие хозяйственные вопросы, а также отметили необходимость ликвидации так называемой читинской пробки и воссоединения с Советской Россией и создания Красной армии.

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1929 год. Почти трое суток работали в селе Толстовка девять производственных бригад. Рабочие затона имени Владимира Ленина оказывали шефскую помощь деревне: отремонтировали 10 плугов, трактор, изготовили 5 новых борон, короба к телеге и многое другое. Отрядом «Легкая кавалерия» обследованы кооперативы, сельсовет, артель «Земледелец», мельничное товарищество. Врач осмотрел больше 150 больных.

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27 марта 1969 года в Благовещенске около здания средней школы № 27 состоялось открытие памятника Сергею Кирову.

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27 марта 2003 года в областном центре митинговали против социальной несправедливости. Участники митинга вышли на центральную городскую площадь с лозунгами «Даёшь Всероссийский референдум!», «Требуем установить зарплаты на уровне прожиточного минимума», «Мы против повышения цен».

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2014 год. В областном центре отмечен рекорд тепла для дня 27 марта. В 16:00 температура воздуха в Благовещенске, по данным городской метеостанции, составила ровно +13 градусов. До этого самым тёплым днём за всю историю метеорологических наблюдений считался день 27 марта 1998 года, когда максимум составил +12,7 градуса.

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#жизнь #история

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