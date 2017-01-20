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26марта
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Сегодня, 17:25 7

Благовещенск 26 марта стал Днем добрых дел

Благовещенск 26 марта стал Днем добрых дел
Фото: администрация Благовещенска

В областном центре Приамурья организовали День добрых дел. Инициатива его проведения принадлежит хореографическому ансамблю «Ровесники». Эстафету добрых дел активно приняли благовещенцы разных возрастов. Мероприятия Дня добрых дел проходят на 30 разных площадках города.

Так, на площади имени Ленина для всех желающих сегодня организованы танцы для здоровья, а в городских скверах и общественных местах прохожим раздают «рецепты счастья» и поделки-цветы.

Также волонтеры в День добрых дел информируют горожан об акции «Посылка ветерану», чтобы к 9 мая собрать подарки для ветеранов Великой Отечественной войны.

Площадкой для эстафеты добрых дел коллектива «Ровесники» стал ТРЦ «Острова». В рамках мероприятия участники коллектива провели конкурсы, мастер-классы по изготовлению открыток, танцевальную программу, а также благотворительную ярмарку. Все средства, вырученные от продажи сувениров, сделанных своими руками, направят на благотворительность.

Ребята рассказали гостям мероприятия о тех благотворительных проектах, в которых может принять участие каждый, а ровно в 15:00 все участники и гости мероприятия одномоментно отправили смс, чтобы перевести денежные средства на лечение годовалого Артемия Дымова, которому срочно требуется операция.


«Ровесники не только сами делают добрые дела, но и активно пытаются привлечь к благотворительности всех жителей Благовещенска. Своим примером они доказывают, что делать добрые дела не просто, а очень просто!» — рассказывают руководители ансамбля.

Планируется, что эстафета добрых дел будет продолжаться и после 26 марта, сообщает мэрия города.

Просмотров всего: 441

#жизнь

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Комментарии
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  • romaks

    romaks
    2 часа назад

    Забыли написать про ещё одно доброе дело - антикоррупционную прогулку.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Власть - позорники !!! Прикрылись детьми, чтобы не дать провести антикоррупционный митинг.

    Видимо бодрячка и его хозяина все устраивает как есть!

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    Прикрылись всякой фигней, лишь бы митинг не провели. Трусы.

    Тут по всей России масса народу собралась.

    Блага видимо лучше всех живет, у нее проблем нет.

    Ну раз так, то не жалуйтесь потом.

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Врядли АИ решилось бы освещать подобные мероприятия. Это не новость типа "В Чигирях зацвела верба", за это сверху влететь может

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    PRO согласен

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    20 минут назад

    Даааа... замолчали про доброе дело против коррупции! Вот такое АИ!

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    2 минуты назад

    время 20-46.... до сих пор ДДД продолжается?)))

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