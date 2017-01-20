Благовещенск 26 марта стал Днем добрых дел

Фото: администрация Благовещенска

В областном центре Приамурья организовали День добрых дел. Инициатива его проведения принадлежит хореографическому ансамблю «Ровесники». Эстафету добрых дел активно приняли благовещенцы разных возрастов. Мероприятия Дня добрых дел проходят на 30 разных площадках города.

Так, на площади имени Ленина для всех желающих сегодня организованы танцы для здоровья, а в городских скверах и общественных местах прохожим раздают «рецепты счастья» и поделки-цветы.

Также волонтеры в День добрых дел информируют горожан об акции «Посылка ветерану», чтобы к 9 мая собрать подарки для ветеранов Великой Отечественной войны.

Площадкой для эстафеты добрых дел коллектива «Ровесники» стал ТРЦ «Острова». В рамках мероприятия участники коллектива провели конкурсы, мастер-классы по изготовлению открыток, танцевальную программу, а также благотворительную ярмарку. Все средства, вырученные от продажи сувениров, сделанных своими руками, направят на благотворительность.

Ребята рассказали гостям мероприятия о тех благотворительных проектах, в которых может принять участие каждый, а ровно в 15:00 все участники и гости мероприятия одномоментно отправили смс, чтобы перевести денежные средства на лечение годовалого Артемия Дымова, которому срочно требуется операция.





«Ровесники не только сами делают добрые дела, но и активно пытаются привлечь к благотворительности всех жителей Благовещенска. Своим примером они доказывают, что делать добрые дела не просто, а очень просто!» — рассказывают руководители ансамбля.

Планируется, что эстафета добрых дел будет продолжаться и после 26 марта, сообщает мэрия города.

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#жизнь

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