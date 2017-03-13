Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:30 13

Украина предложила России отправить на «Евровидение» другого участника

Украина предложила России отправить на «Евровидение» другого участника

Украина готова допустить Россию к участию в «Евровидении», только если вместо Юлии Самойловой на конкурсе выступит другой российский представитель, который «не имеет проблем с украинским законодательством». Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, пишет ТАСС.

В минувшую среду стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну. СБУ считает, что Самойлова, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Ряд общественных и культурных деятелей России предложили обжаловать решение Украины в международных инстанциях.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения–2017", в том числе и представителя из РФ. И Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», – утверждал Кириленко в эфире «Украинского радио», видеозапись которого размещена на его странице в Twitter.

Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) выразил разочарование в связи с решением украинских властей запретить въезд Самойловой. ЕВС также предложил Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой для участия в конкурсе. Однако телеканал от этого предложения отказался. Отверг его и Киев, заявив, что трансляция станет нарушением украинских законов.

Украина получила право принимать «Евровидение–2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Полуфиналы состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Главной ареной мероприятия станет Международный выставочный центр. В «Евровидении–2017» примут участие представители 43 стран.

Просмотров всего: 947

#конкурсы #Украина

распечатать

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Хохляндия как всегда в своем репертуаре!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Они решили условия ставить?

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    3 часа назад

    Отправьте на "Евровидение" Дмитрия Медведева. Он тоже вызывает жалость.

  • священник Святослав

    священник Святослав
    2 часа назад

    На мой взгляд, Россия должна официально отказаться от участия в этом конкурсе и на этом закончить эту историю. Сейчас не нравится Самойлова, предложим другого - они найдут у него троюродную бабушку на Донбассе... и этому фарсу не будет конца.

  • just me

    just me
    2 часа назад

    священник Святослав

    На мой взгляд, Россия должна официально отказаться от участия в этом конкурсе и на этом закончить эту историю. Сейчас не нравится Самойлова, предложим другого - они найдут у него троюродную бабушку на Донбассе... и этому фарсу не будет конца.



    +100

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Дональд Трамп

    Отправьте на "Евровидение" Дмитрия Медведева. Он тоже вызывает жалость.



    Димона туда отправлять опасно ... если после евровидения хохлы не досчитаются в бюджете миллиарда долларов - скажут это Димон стырил.

    Опять Россия будет во всем виновата.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Мне одному насрать на это говновидение с пидорами и лесбиянками в финале?

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    священник Святослав

    На мой взгляд, Россия должна официально отказаться от участия в этом конкурсе и на этом закончить эту историю. Сейчас не нравится Самойлова, предложим другого - они найдут у него троюродную бабушку на Донбассе... и этому фарсу не будет конца.



    +++++++++++++++++++++++++++

  • sinica

    sinica
    1 час назад

    Так важен этот конкурс?А ну да нам там еще победы не хватает- на Украине..смысл провоцировать очередную агрессию от сумашедших нациков?

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    DimonS

    Мне одному насрать на это говновидение с пидорами и лесбиянками в финале?



    Нет, тезка, не одному.

  • full

    full
    1 час назад

    Сергей Труш

    Они решили условия ставить?



    Это не условия, это действие закона, который исполняют. В отличие от нас. Мы живем по понятиям, поэтому действия украинцев кажутся такими непривычными.

  • Крылья

    Крылья
    20 минут назад

    Шнура же собирались отправлять

  • valdemarushka

    valdemarushka
    16 минут назад

    DrDimon

    DimonS

    Мне одному насрать на это говновидение с пидорами и лесбиянками в финале?



    Нет, тезка, не одному.



    Да большинству((

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Первый канал не одобрил идею дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»
В России и мире 52

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в Киеве
Культура 23

Юлия Самойлова не поедет на «Евровидение»: ей запретили въезд на Украину

В России и мире

Робби Уильямс готов выступить на «Евровидении» за Россию