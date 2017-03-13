Украина предложила России отправить на «Евровидение» другого участника

Украина готова допустить Россию к участию в «Евровидении», только если вместо Юлии Самойловой на конкурсе выступит другой российский представитель, который «не имеет проблем с украинским законодательством». Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, пишет ТАСС.

В минувшую среду стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну. СБУ считает, что Самойлова, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Ряд общественных и культурных деятелей России предложили обжаловать решение Украины в международных инстанциях.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения–2017", в том числе и представителя из РФ. И Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», – утверждал Кириленко в эфире «Украинского радио», видеозапись которого размещена на его странице в Twitter.

Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) выразил разочарование в связи с решением украинских властей запретить въезд Самойловой. ЕВС также предложил Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой для участия в конкурсе. Однако телеканал от этого предложения отказался. Отверг его и Киев, заявив, что трансляция станет нарушением украинских законов.

Украина получила право принимать «Евровидение–2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Полуфиналы состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Главной ареной мероприятия станет Международный выставочный центр. В «Евровидении–2017» примут участие представители 43 стран.

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