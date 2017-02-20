Рыжие взрослые, дети и даже собаки: в Благовещенске прошел необычный флешмоб (фото)

В Благовещенске 26 марта прошел необычный флешмоб, в котором участвовали около сотни рыжих людей. Рыжие парни и девушки, взрослые и дети, и даже рыжие собаки собрались в сквере АОДНТ, чтобы сделать совместную фотографию и снять клип.

«Рыжие люди дарят позитив, сейчас за окном весна и хотелось в такую солнечную погоду собрать всех ярких людей вместе», – рассказала одна из авторов идеи проекта Мария.

По словам организаторов, на флешмоб пришли рыжие люди разных возрастов, некоторые даже взяли с собой рыжих питомцев. Всех собравшихся выстроили вместе и начали снимать на видео, как они танцуют. Движения показывал ведущий. А после все вместе сфотографировались. В дальнейшем организаторы смонтируют клип.

Кстати, накануне, 25 марта, эта же инициативная группа, организовавшая флешмоб, пригласила рыжих благовещенцев на фотосессию. Их заранее отобрали для фотопроекта Ginger Power. «Это была портретная съемка. Каждому отдельно делали макияж и прическу. Некоторые приходили уже готовые для фотосессии. В будущем мы будем договариваться, чтобы нам выделили площадку для фотовыставки», – добавила Мария.

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#жизнь

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