В Благовещенске Toyota Ipsum разбила две машины и скрылась (фото, видео)

В областном центре Приамурья 26 марта произошло ДТП в районе пересечения улиц Василенко и Воронкова. Участниками аварии стали три машины – Nissan Tiida, Toyota Vits и Toyota Ipsum. Собственно последний автомобиль все и устроил. Он врезался в впереди идущий транспорт и скрылся с места происшествия.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», все три автомобиля двигались в одном направлении друг за другом по улице Василенко со стороны Институтской в сторону Воронкова. Первым ехал «витс», следом «тиида» и позади – «ипсум». Когда первые две машины притормозили, подъехав к перекрестку, «импсум» тормозить не стал. Водитель иномарки врезался в идущие перед ним авто, после чего скрылся в соседних дворах.

В итоге приехавшие на место аварии полицейские обнаружили брошенный «ипсум» в одном из дворов, водителя внутри не было. Сейчас стражам порядка предстоит разыскать владельца иномарки, устроившей ДТП, в результате которого автомобили получили серьезные повреждения.

Между тем, со слов очевидцев, по еще не подтвержденной информации, водителем Toyota Ipsum была женщина, находящаяся за рулем в нетрезвом виде. Так ли это на самом деле, установят полицейские.

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