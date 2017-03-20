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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: журналист и преподаватели колледжа искусств и культуры

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: журналист и преподаватели колледжа искусств и культуры

Утром 27 марта в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Эхо недели». Гостем студии станет журналист Павел Савинкин. Ведущие – Татьяна Удалова, Михаил Митрофанов.

Днем на «Эхо» придут преподаватели Амурского областного колледжа искусств и культуры Лидия Муралис и Татьяна Обогрелова. Тема беседы – седьмой региональный фестиваль «Азбука театра». Ведущие – Олег Никитин, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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