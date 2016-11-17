Благовещенец Мгер Аджемян взял серебро Кубка мира по самбо

Фото: vk.com

Благовещенский спортсмен Мгер Аджемян завоевал серебряную медаль на Кубке мира по самбо. Соревнования «Мемориал Харлампиева» проводились в Москве. В них приняли участие 300 спортсменов из 27 стран.

38-й турнир по самбо, посвященный выдающемуся спортсмену и основоположнику самбо Анатолию Харлампиеву, прошёл с 23 по 26 марта в столице страны. «При проведении Кубка мира неизменными остаются самые главные принципы: нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на силе духа и дружеских взаимоотношениях», – отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. Российская сборная одержала победы во всех трёх командных зачётах – среди женщин, мужчин и в боевом самбо.

Благовещенец Мгер Аджемян выступал в весовой категории 62 килограмма. Мгер уступил представителю Туркменистана Бегли Меретгелдиеву. Третье место заняли Рааханджав Цеден-Иш (Монголия) и Борислав Янаков (Болгария).

«Я стал вторым, и для меня это поражение, – рассказал Мгер Аджемян корреспонденту Амур.инфо. – Конечно, для кого-то это мечта – войти хотя бы в тройку на Кубке мира, но я был нацелен выиграть Кубок мира! В первой схватке я встретился с борцом из Киргизии, выиграл уверенно. Во второй схватке встретился со спортсменом из Марокко, выиграл болевым приёмом. В полуфинале я боролся со спортсменом из Монголии, выиграл очень тяжело – 3:2,получил повреждения во время этой схватки. В финале со мной боролся спортсмен из Туркменистана. К сожалению, я не смог должным образом показать свою борьбу, справедливости ради, я на голову был сильнее их, но сказалась травма и сгонка веса, потребовавшая много сил. Будем работать дальше, анализировать ошибки».

24-летний Мгер и его старший брат Манук с детства занимаются самбо, оба являются мастерами спорта России международного класса. Участвуют и побеждают в соревнованиях высокого ранга. Так, в прошлом, 2016 году, Мгер завоевал золотую медаль на Чемпионате МВД России по самбо. В том же году братья взяли золото Кубка России по самбо.

В январе этого года Мгер занял первое место на чемпионате МВД России по самбо в Рязани. На соревнованиях спортсмена сопровождал тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Амурской области Виктор Курашов.

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