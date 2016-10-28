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Сегодня, 13:09 1

Профилактические отжиги в Амурской области планируется закончить к 1 апреля

В Амурской области продолжается кампания по подготовке региона к пожароопасному периоду – проводятся очистки населённых пунктов от горючих материалов и мусора, оборудуются защитные минполосы. Также проводятся профилактические контролируемые отжиги. Завершить их планируют к 1 апреля.

Специальная межведомственная комиссия проверяет ход работ. По данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС, по состоянию на 15 часов 25 марта на территории Амурской области было зарегистрировано 176 профилактических отжигов.

В некоторых районах области отжиги уже подходят к концу. Например, в Сковородинском районе работы по проведению отжигов выполнены полностью. В остальных районах закончить эти работы планируют до конца месяца, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары

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