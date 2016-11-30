Амурские школьники выясняли, чем робот лучше (фото, видео)

В Благовещенске прошел второй STEM-фестиваль в области робототехники и электроники Make It. Фестиваль включал в себя два этапа – выставка разработок или соревнования роботов.

24марта в холе БГПУ состоялась выставка технических проектов. В ней приняли участие 25 школьников и студентов из Благовещенска, Шимановска и Белогорска. Так, самая маленькая участница, второклассница из Благовещенска, собрала робота с косичками, который умеет танцевать. «Это мероприятие мы организовываем для того, чтобы люди, увлекающиеся робототехникой и радиоэлектроникой, могли найти друг друга, пообщаться и обменяться опытом. У нас в Приамурье, к сожалению, это направление пока только развивается», - отметили организаторы Make It.

25 марта проходил самый сложный этап фестиваля – соревнования. Ребята состязались в четырех направлениях: кегельринг, кегельринг-квадро, шорт-трек и чертежник. Юным участникам нужно было запрограммировать своего робота на выполнение определенных задач. «Например, участник в этапе «Чертежник» должен был собрать робота, установить на него маркер. Этот робот должен двигаться по определенной траектории и нарисовать узор, заданный судьями», – пояснил начальник информационного центра БГПУ, преподаватель детского научно-образовательного Центра Артур Матевосян.

По словам организаторов, ребята-участники должны обладать глубокими математическими знаниями, заранее просчитать, например, сколько раз должно прокрутиться колесико у робота, чтобы он проехал от одной точки к другой.

В состязаниях «Кегельринг» на поле ставили специальные кегли и робот должен был вытолкать их за линию, при этом самому остаться в поле. Более трудная задача состояла в том, чтобы вытолкать только кегли одного, заданного, цвета.

В «Шорт-треке» роботы двигались по трассе на высокой скорости. Этот этап напоминал чемпионат мира «Формулу-1».

«Дети просто молодцы! Для них эти соревнования – такой драйв. Взрослые устали, а дети ни капельки», – улыбается Артур Матевосян.

В каждой категории были выбраны победители.

А в воскресенье, 26 марта, 40 юных изобретателей со всей области на четыре дня отправились в детский лагерь «Колосок», где пройдет профильная оздоровительная смена. Там ребята смогут получить новые знания в области робототехники и электроники.

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