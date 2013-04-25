Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Минздраву позволить родителям отказываться от пробы Манту, если они того пожелают. Детский омбудсмен сообщила, что на данный момент рассматривается вопрос о предоставлении родителям альтернативы при проверке детей на туберкулез, в частности, реакции Манту, пишет РИА Новости.
«Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать ребенку Манту, но их не берут в садики, не пускают в школу и так далее. Здесь мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав. И буквально вот на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор», – сообщила обмудсмен
Уполномоченный по правам ребенка добавила, что родители уже сейчас могут отказаться от данной пробы в соответствии с законодательством, но речь идет об альтернативных путях проверок на туберкулез, которые будут приравнены к реакции Манту. Например Т-спот. «Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны», - отметила она.
Как сообщало Амур.инфо, благовещенские родители тоже сталкиваются с проблемой того, что их детей отказываются принимать в детсады без пробы Манту. Так, осенью 2016 года в детском саду № 40 Благовещенска возник конфликт из-за отсутствия у ребёнка туберкулиновой пробы. Администрация дошкольного учреждения запретила родителям четырёхлетней девочки приводить её в сад.
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