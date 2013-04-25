Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:09 3

Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту

Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту
Фото: MoiRody.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Минздраву позволить родителям отказываться от пробы Манту, если они того пожелают. Детский омбудсмен сообщила, что на данный момент рассматривается вопрос о предоставлении родителям альтернативы при проверке детей на туберкулез, в частности, реакции Манту, пишет РИА Новости.

«Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать ребенку Манту, но их не берут в садики, не пускают в школу и так далее. Здесь мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав. И буквально вот на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор», – сообщила обмудсмен

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что родители уже сейчас могут отказаться от данной пробы в соответствии с законодательством, но речь идет об альтернативных путях проверок на туберкулез, которые будут приравнены к реакции Манту. Например Т-спот. «Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны», - отметила она.

Как сообщало Амур.инфо, благовещенские родители тоже сталкиваются с проблемой того, что их детей отказываются принимать в детсады без пробы Манту. Так, осенью 2016 года в детском саду № 40 Благовещенска возник конфликт из-за отсутствия у ребёнка туберкулиновой пробы. Администрация дошкольного учреждения запретила родителям четырёхлетней девочки приводить её в сад.

Просмотров всего: 319

#дети #закон #здоровье #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Если родители не великого ума и не понимают что туберкулез опасен и показатели его завышены в народе. Пусть не ставят, минус один безмозглый человек

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад

    Бодрячок

    Если родители не великого ума и не понимают что туберкулез опасен и показатели его завышены в народе. Пусть не ставят, минус один безмозглый человек



    Не у каждого реакция Манту показывает то, что от неё ожидают!

    Мы из-за неё три года на учёте состояли!

  • Мелисса

    Мелисса
    24 минуты назад

    Что ещё она может посоветовать))

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Амурские школьники выясняли, чем робот лучше (фото, видео)
Общество 4

Благовещенцев приглашают принять участие в Дне добрых дел
Общество 62

Александр Эндерс вышел на работу в Белогорске
В России и мире 1

Приморские учёные создали капсулы долголетия