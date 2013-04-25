Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Минздраву позволить родителям отказываться от пробы Манту, если они того пожелают. Детский омбудсмен сообщила, что на данный момент рассматривается вопрос о предоставлении родителям альтернативы при проверке детей на туберкулез, в частности, реакции Манту, пишет РИА Новости.

«Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать ребенку Манту, но их не берут в садики, не пускают в школу и так далее. Здесь мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав. И буквально вот на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор», – сообщила обмудсмен

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что родители уже сейчас могут отказаться от данной пробы в соответствии с законодательством, но речь идет об альтернативных путях проверок на туберкулез, которые будут приравнены к реакции Манту. Например Т-спот. «Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны», - отметила она.

Как сообщало Амур.инфо, благовещенские родители тоже сталкиваются с проблемой того, что их детей отказываются принимать в детсады без пробы Манту. Так, осенью 2016 года в детском саду № 40 Благовещенска возник конфликт из-за отсутствия у ребёнка туберкулиновой пробы. Администрация дошкольного учреждения запретила родителям четырёхлетней девочки приводить её в сад.

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