В Зее тушили пожар в строящемся здании (видео)

25 марта в Зее пожарные тушили пожар в двухэтажном строящемся здании, расположенном в микрорайоне «Светлый» вблизи площади Шохина. Сообщение о возгорании кровли поступило в 14:02.

Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарных частей № 10 и № 55 города Зея в составе девяти человек и трёх единиц техники. Через 11 минут было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара огнём уничтожены кровля и потолочные перекрытия по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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