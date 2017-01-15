Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:47 1

В Зее тушили пожар в строящемся здании (видео)

В Зее тушили пожар в строящемся здании (видео)

25 марта в Зее пожарные тушили пожар в двухэтажном строящемся здании, расположенном в микрорайоне «Светлый» вблизи площади Шохина. Сообщение о возгорании кровли поступило в 14:02.

Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарных частей № 10 и № 55 города Зея в составе девяти человек и трёх единиц техники. Через 11 минут было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара огнём уничтожены кровля и потолочные перекрытия по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 271

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Профилактические отжиги в Амурской области планируется закончить к 1 апреля

сегодня, 13:09
Общество 1

В Амурской области учились спасать от огня село
Происшествия

Микроавтобус вспыхнул возле АЗС в Ивановском районе (видео)
Общество 21

Ночной клуб в Благовещенске, где девушка разделась за деньги, закрывают