Благовещенские поклонницы Стаса Михайлова на его концерте срывали с себя одежду

25 марта в ОКЦ выступил певец Стас Михайлов. Еще один концерт он даст в областном центре Приамурья 26 марта. Благовещенск – единственный город на Дальнем Востоке, где артист даёт сразу два концерта. Как и ожидалось, Стас Михайлов произвёл фурор. Благовещенские поклонницы ждали артиста целых полтора года. В последний раз он приезжал в октябре 2015 года.

На оба концерта билеты были распроданы в считанные дни. Они стоили от 2,5 до 5 тысяч, в прошлый раз цены начинались с 3 тысяч. Ближе к началу концерта к Общественно-культурному центру стекались сотни и сотни людей. Вся автостоянка была забита автомобилями. В гардеробе тоже было не протолкнуться.

Стас Михайлов только вышел на сцену, и его сразу окатил шквал аплодисментов. На этот раз артист привёз свою новую программу «Если завтра будет солнце». Она наполнена лёгкими, жизнерадостными песнями, под которые, как сказал сам Стас Михайлов, «можно петь и танцевать, оставив все свои заботы, просто отдохнуть душой и получить заряд положительной энергии».

В этот вечер певец благодарил зрителей за всё – за приём, за торт и шубу для мамы, за цветы. Из подаренных букетов можно было составить цветочный магазинчик. С ними он обращался очень бережно – каждый букет нюхал, а потом аккуратно укладывал на сцену. И ещё за каждый кланялся и целовал дарительницу. Почти в каждую песню он вставлял «Благовещенск» и приговаривал: «Благовещенск рулит!»

Ближе к середине концерта публика растанцевалась, и по традиции Стас Михайлов начал приглашать кого-нибудь выйти на сцену. Позвал маленькую девочку их первых рядов, но та постеснялась. Зато вызвалась молодая девушка, она провела с кумиром пару песен. Публика осмелела и уже просила сфотографироваться с певцом прямо на концерте, а он и не отказывал. К слову, профессиональным фотографам сделать снимки певца не разрешили. Фотографу Амур.инфо удалось запечатлеть лишь пару кадров.

Концерт близился к завершению, но зрители и не думали прощаться. На бис Стас Михайлов пел еще больше получаса. Весь зал танцевал – кто-то в своих креслах, кто-то в проходах.

«Мне очень жаль, что вам и танцевать негде, так вас много!» – посетовал певец. Но многие уже не обращали на это внимания. Одна девушка в порыве восторга сняла с себя кофту и крутила ею над головой. Это был общий драйв, к которому присоединился весь зал.

«Улыбка женщин нас делает лучше. Если женщина цветёт, душа поёт. Мужчины, радуйте ваших женщин!» – пожелал напоследок редким мужчинам в зале Стас Михайлов и под всеобщее «у-у-у» удалился. 26 марта в Благовещенске состоится второй концерт, после певец двинется на восток – его ждут поклонники в Биробиджане, Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.

Подробнее о концерте Стаса Михайлова можно прочитать на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».

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