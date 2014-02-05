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Благовещенские поклонницы Стаса Михайлова на его концерте срывали с себя одежду

Благовещенские поклонницы Стаса Михайлова на его концерте срывали с себя одежду

25 марта в ОКЦ выступил певец Стас Михайлов. Еще один концерт он даст в областном центре Приамурья 26 марта. Благовещенск – единственный город на Дальнем Востоке, где артист даёт сразу два концерта. Как и ожидалось, Стас Михайлов произвёл фурор. Благовещенские поклонницы ждали артиста целых полтора года. В последний раз он приезжал в октябре 2015 года.

На оба концерта билеты были распроданы в считанные дни. Они стоили от 2,5 до 5 тысяч, в прошлый раз цены начинались с 3 тысяч. Ближе к началу концерта к Общественно-культурному центру стекались сотни и сотни людей. Вся автостоянка была забита автомобилями. В гардеробе тоже было не протолкнуться.

Стас Михайлов только вышел на сцену, и его сразу окатил шквал аплодисментов. На этот раз артист привёз свою новую программу «Если завтра будет солнце». Она наполнена лёгкими, жизнерадостными песнями, под которые, как сказал сам Стас Михайлов, «можно петь и танцевать, оставив все свои заботы, просто отдохнуть душой и получить заряд положительной энергии».

В этот вечер певец благодарил зрителей за всё – за приём, за торт и шубу для мамы, за цветы. Из подаренных букетов можно было составить цветочный магазинчик. С ними он обращался очень бережно – каждый букет нюхал, а потом аккуратно укладывал на сцену. И ещё за каждый кланялся и целовал дарительницу. Почти в каждую песню он вставлял «Благовещенск» и приговаривал: «Благовещенск рулит!»

Ближе к середине концерта публика растанцевалась, и по традиции Стас Михайлов начал приглашать кого-нибудь выйти на сцену. Позвал маленькую девочку их первых рядов, но та постеснялась. Зато вызвалась молодая девушка, она провела с кумиром пару песен. Публика осмелела и уже просила сфотографироваться с певцом прямо на концерте, а он и не отказывал. К слову, профессиональным фотографам сделать снимки певца не разрешили. Фотографу Амур.инфо удалось запечатлеть лишь пару кадров.

Концерт близился к завершению, но зрители и не думали прощаться. На бис Стас Михайлов пел еще больше получаса. Весь зал танцевал – кто-то в своих креслах, кто-то в проходах.

«Мне очень жаль, что вам и танцевать негде, так вас много!» – посетовал певец. Но многие уже не обращали на это внимания. Одна девушка в порыве восторга сняла с себя кофту и крутила ею над головой. Это был общий драйв, к которому присоединился весь зал.

«Улыбка женщин нас делает лучше. Если женщина цветёт, душа поёт. Мужчины, радуйте ваших женщин!» – пожелал напоследок редким мужчинам в зале Стас Михайлов и под всеобщее «у-у-у» удалился. 26 марта в Благовещенске состоится второй концерт, после певец двинется на восток – его ждут поклонники в Биробиджане, Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.

Подробнее о концерте Стаса Михайлова можно прочитать на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».

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#концерты #культура

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Комментарии
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  • Статист

    Статист
    2 часа назад

    Паноптикум, ей Богу.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Просто посетители не читают АИ, поэтому не знают, что Стас - это падение культуры, вот.

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Всеобще "у-у-у" (с) это пять)))

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    наверное придется мне в редакторы(или замы идти) -надоело читать такие материалы. Ну что за хрень -поклонницы срывали с себя епрст одежду на его концерте и вот уже миллиарды глаз открывают статью ,выискивая что же там такое творилось то на его концерте - а на деле - "Одна девушка в порыве восторга сняла с себя кофту и крутила ею над головой" . Получая дозу отрезвления -понимаешь -как все уныло .

  • OT

    OT
    1 час назад

    Уважительный этот Стас.Ну он конечно не скажет, что благовещенцы "воняют собачьим говном" как что-то подобное это сказал известный Доренко.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ну вот. Сейчас и ОКЦ вслед за ночником закроется.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Амур инфо, для поднятия рейтинга напишите, что на концерте начался стриптиз!!! Ведь снятая кофту это уже начало стриптиза

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    а где фото??

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Хмык

    Ну вот. Сейчас и ОКЦ вслед за ночником закроется.



    с языка снял.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Алекс К

    а где фото??



    И видео.

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад



    Одна девушка в порыве восторга сняла с себя кофту и крутила ею над головой. Это был общий драйв, к которому присоединился весь зал.



    Прямо-таки весь зал снял кофточки?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    56 минут назад

    По ходу пьесы, Стас Михайлов, это психоделическая попса с применением технологий над сознанием человека. Что то вроде – Нас не догонят.. забыл как группу звали.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    22 минуты назад

    Это возмутительно, ни фото, ни видео))))).

  • Генрих VI

    Генрих VI
    17 минут назад

    Слава Богу экзальтированные зрительницы с певца одежду не стали срывать.

  • chuma

    chuma
    9 минут назад

    А Вы, батенька, вуаейрист.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    7 минут назад

    перед тем как срать снял трусы - я поклонник пихайлова?

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