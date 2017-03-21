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Сегодня, 11:16 4

В Благовещенске в ДТП погибла известный врач-стоматолог

В Благовещенске в ДТП погибла известный врач-стоматолог

Авария, которая произошла в Благовещенске 24 марта, унесла жизнь 59-летней Ирины Гавриловны Калиты. Она много лет работала врачом-стоматологом. По словам родных, Ирина Гавриловна лечила и детей, и взрослых. Ко всем могла найти подход.

Семья вспоминает ее как чуткого, отзывчивого человека, полного оптимизма. Два месяца назад Ирина Гавриловна похоронила мужа. У нее два взрослых сына и трое внуков.

Прощание с Ириной Гавриловной пройдет 27 марта с 10:00 до 11:00 в криминальном морге на Кузнечной.

Просмотров всего: 3764

#память

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Комментарии
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  • лань

    лань
    2 часа назад

    Соболезнование родным и близким,светлая память....

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    "в криминальном морге на Кузнечной".

    Хороший морг. Вообще тот квартальчик в Благ-Сити самый приближенный к соблюдению норм, кодифицированный, уподоблен царствию Божьему на Земле. На мой взгляд! В том квартальчике есть столовая с гардеробом! Причём гардероба не миновать! В том квартальчике на ул. Октябрьской самые вкусные пирожки и др. В том квартальчике ассистенты = доцентам.

  • Гагусик

    Гагусик
    1 час назад

    Это бабушка девочки Кати, которую угробили в перенатальном и которой собирали деньги на лечение?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    55 минут назад

    Как так, очень жалко

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