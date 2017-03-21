В Благовещенске в ДТП погибла известный врач-стоматолог

Авария, которая произошла в Благовещенске 24 марта, унесла жизнь 59-летней Ирины Гавриловны Калиты. Она много лет работала врачом-стоматологом. По словам родных, Ирина Гавриловна лечила и детей, и взрослых. Ко всем могла найти подход.

Семья вспоминает ее как чуткого, отзывчивого человека, полного оптимизма. Два месяца назад Ирина Гавриловна похоронила мужа. У нее два взрослых сына и трое внуков.

Прощание с Ириной Гавриловной пройдет 27 марта с 10:00 до 11:00 в криминальном морге на Кузнечной.

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#память

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