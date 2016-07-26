Около сотни благовещенцев присоединились к велопробегу в рамках акции «Час Земли» (фото)

Вечером, 25 марта, благовещенские велосипедисты устроили велопробег, приуроченный к всемирной экологической акции «Час Земли». Организовал его местный клуб велотуризма «Два колеса». По словам организаторов, число участников превзошло их ожидания. Вместо 50 предполагаемых велосипедистов к акции присоединились порядка ста человек.

Сбор участников был на площади имени Ленина. Сам велопробег стартовал в 20:30, он был организован по маршруту: от набережной до Калинина, по Калинина до Горького, по Горького до Театральной, затем от Театральной по набережной обратно на площадь имени Ленина. Улицы при этом в городе не перекрывались, велосипедисты с фонариками и светоотражающими элементами двигались по тротуару.

«Акция проходит второй год подряд, и в прошлом году было гораздо меньше участников. В этом году мы ожидали, что приедет человек 50, но их было под сотню. Поэтому в следующем году будем уже официально организовывать, то есть с сопровождением сотрудников ГАИ. Мы, конечно, соблюдали правила дорожного движения, но уследить за всеми и держать всех под контролем, когда такое число участников, сложно», – рассказала руководитель велотуристического клуба «Два колеса» Оксана Пыгамова.

«Услышал об этой акции и решил присоединиться. Погода совершенно не смущает, главное в этом деле – хорошая компания. Все остальное роли никакой не играет», – поделился участник велопробега Олег Воронов.

«Мы все любим свою землю и стараемся сделать ее прекраснее и лучше, поэтому решили присоединиться», – сказала велосипедистка Ирина Нотерзор.

«Я вообще люблю велосипед, мне очень нравится такая тусовка, я у же ездила с этими ребятами. Поэтому, когда услышала про эту акцию, решила присоединиться, – добавила еще одна участница велопробега Светлана Герасева.

Цель экологической акции «Час Земли» – привлечь внимание людей к сохранению природы Земли. В ходе акции Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В этот день в определённое время гаснет и подсветка самых известных зданий и памятников мира, таких как Московский Кремль, Эйфелева башня, Биг-Бен, римский Колизей. В Благовещенске с 20:30 до 21:30 не горела подсветка администрации города, правительства области, гостиницы «Юбилейной» и жилых домов по улице 50-летия Октября.

Кстати, в этом году акция стала самой масштабной за всю историю. В экологической акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли» в 2017 году приняли участие более 180 стран против 178 в прошлом году, пишут «Известия».

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#жизнь #природа

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