Из-за теплой весны в Амурскую область раньше времени вернулись аисты

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На Дальнем Востоке уже с середины марта погода была больше похожа на апрельскую: среднесуточная температура опережает климатический график на 1,5-2 недели. Из-за такой ранней весны в Приамурье значительно раньше сроков прилетели дальневосточные аисты, пишут «Метеовести».

Обычное время, когда замечают первых аистов, вернувшихся с зимовки, − последние числа марта: в это время на юге Амурской области устанавливается положительный фон дневных температур. В этом году столбики термометров начали стабильно превышать нулевую отметку уже в начале второй декады марта. Естественным образом это повлияло на начало сезонной миграции птиц. Первыми всегда прилетают сильные особи, способные пережить морозы и трудности, связанные с недостатком кормов. Остальные, в основном молодняк, прилетают позже. Большим числом аисты не передвигаются.

Ранний прилёт аистов прибавил забот природоохранникам. Тёплый сухой март не только привлекателен для возвращения перелётных птиц, но также он влечёт за собой более ранний пожароопасный сезон. На территории Амурской области более 20 лет работает программа «Хранители аистиных гнезд». За эти годы популяция краснокнижных птиц значительно увеличилась. Основное содержание этой программы – установка искусственных опор, на которых аист может построить гнездо и обработка территории вокруг этих опор и других мест гнездовок аистов.

Ежегодно на территории заказников юга Амурской области идёт прирост популяции дальневосточного аиста. Самый большой был отмечен после паводка 2013 года. Тогда численность аиста по десяти районам Амурской области достигла 632 особей − в 2 раза больше, чем раньше. В этом году специалисты ожидают не менее 500.

Дождливый 2016 год был благоприятным по погодным условиям: реки выходили из берегов, шло зарыбление территорий. А чем больше рыбы и мелких околоводных позвоночных, тем больше и аистов.

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