В Амурской области учились спасать от огня село

25 марта в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района прошли масштабные учения по защите населенного пункта от пожаров. В мероприятии были задействованы 25 единиц техники, свыше 200 человек и самолет Амурской авиабазы.

Районным главам показали, как правильно защищать населенный пункт от природного пожара, продемонстрировали работу оперативного штаба, пожарных и парашютистов Амурской авиабазы, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Полигон для учений развернулся на одном из полей на окраине села. Были специально установлены макеты домов, в сторону которых движется пожар. При этом одна из усадеб выполняла роль учебного пособия – на её примере участникам учений рассказали о правильных способах противопожарной защиты частного подворья. Чуть далее участникам учений показали принципы обустройства защитной минерализованной полосы при помощи сельхозтехники.

Самой зрелищной частью учений стала демонстрация работы пилотов Амурской авиабазы. С борта пролетавшего над полем самолёта ТВС-2 пилоты объявили о пожарной обстановке, сбросили вымпел с донесением, а также информационные листовки.

Затем неподалёку прошла демонстрация совместных действий парашютистов и пожарных при тушении природных пожаров. С борта самолёта на парашютах спустились пять пожарных десантников, которые первыми приступили к тушению условного пожара при помощи ранцевых огнетушителей. Затем к работе подключились силы противопожарной службы.

В завершение учений губернатор Александр Козлов обсудил с главами, как идет подготовка к пожароопасному периоду. По мнению властей, практика контролируемых отжигов, которую вернули в прошлом году, позволит спокойнее пройти опасный период, главное все делать вовремя. Наиболее эффективно работа по проведению профилактических отжигов проводится в Сковородинском районе, там привлекли дополнительные силы и средства и в течение трех дней планы противопожарной защиты в части проведения отжигов территорий населенных пунктов Сковородинского района выполнены на 100 %.

Остальным районам, как отметили на совещании, этого показателя необходимо достичь до 1 апреля 2017 года. «Я официально говорю каждому из здесь присутствующих, если на его территории произойдет чрезвычайная ситуация, то оценивать работу руководителя мы будем уже с точки зрения уголовного права. Есть вопросы, в которых надо быть не просто руководителем, а быть лидером. Взять своих замов, взять глав поселений и работать. Если надо, то лично участвовать в мероприятиях», – отметил глава Приамурья.

Кроме того, Александр Козлов призвал глав на время пожароопасного периода не уходить в отпуска, чтобы лучше контролировать ситуации в своих образованиях, сообщает пресс-служба областного правительства.

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