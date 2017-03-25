Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость
25 марта 2017, 22:05 0

В Амурской области учились спасать от огня село

В Амурской области учились спасать от огня село

25 марта в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района прошли масштабные учения по защите населенного пункта от пожаров. В мероприятии были задействованы 25 единиц техники, свыше 200 человек и самолет Амурской авиабазы.

Районным главам показали, как правильно защищать населенный пункт от природного пожара, продемонстрировали работу оперативного штаба, пожарных и парашютистов Амурской авиабазы, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Полигон для учений развернулся на одном из полей на окраине села. Были специально установлены макеты домов, в сторону которых движется пожар. При этом одна из усадеб выполняла роль учебного пособия – на её примере участникам учений рассказали о правильных способах противопожарной защиты частного подворья. Чуть далее участникам учений показали принципы обустройства защитной минерализованной полосы при помощи сельхозтехники.

Самой зрелищной частью учений стала демонстрация работы пилотов Амурской авиабазы. С борта пролетавшего над полем самолёта ТВС-2 пилоты объявили о пожарной обстановке, сбросили вымпел с донесением, а также информационные листовки.

Затем неподалёку прошла демонстрация совместных действий парашютистов и пожарных при тушении природных пожаров. С борта самолёта на парашютах спустились пять пожарных десантников, которые первыми приступили к тушению условного пожара при помощи ранцевых огнетушителей. Затем к работе подключились силы противопожарной службы.

В завершение учений губернатор Александр Козлов обсудил с главами, как идет подготовка к пожароопасному периоду. По мнению властей, практика контролируемых отжигов, которую вернули в прошлом году, позволит спокойнее пройти опасный период, главное все делать вовремя. Наиболее эффективно работа по проведению профилактических отжигов проводится в Сковородинском районе, там привлекли дополнительные силы и средства и в течение трех дней планы противопожарной защиты в части проведения отжигов территорий населенных пунктов Сковородинского района выполнены на 100 %.

Остальным районам, как отметили на совещании, этого показателя необходимо достичь до 1 апреля 2017 года. «Я официально говорю каждому из здесь присутствующих, если на его территории произойдет чрезвычайная ситуация, то оценивать работу руководителя мы будем уже с точки зрения уголовного права. Есть вопросы, в которых надо быть не просто руководителем, а быть лидером. Взять своих замов, взять глав поселений и работать. Если надо, то лично участвовать в мероприятиях», – отметил глава Приамурья.

Кроме того, Александр Козлов призвал глав на время пожароопасного периода не уходить в отпуска, чтобы лучше контролировать ситуации в своих образованиях, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 139

#пожары #учения

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Микроавтобус вспыхнул возле АЗС в Ивановском районе (видео)
Общество

Амурские студенты и спасатели искали «пострадавших» в лесу (фото)
Происшествия 6

Район железнодорожного моста под Белогорьем окутало дымом
Общество 6

Благовещенцам рекомендуют избегать разведения костров и сжигания мусора

23 марта, 13:25