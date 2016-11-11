Благовещенск присоединился к всероссийской акции «Россия за защиту животных»

Благовещенские зоозащитники поддержали всероссийскую акцию «Россия за защиту животных». Около 50 человек собрались в районе кинотеатра «Харбин» с целью собрать подписи за изменения, которые активисты предлагают внести в новый федеральных закон о животных.

«Прежде всего, мы предлагаем внести пункт об обязательной регистрации домашних животных, – рассказала Амур.инфо организатор пикета Ирина Васюкова. – Также мы предлагаем вести обязательную. Стерилизацию для всех домашних животных, а для владельцев племенных животных установить квоту на разведение. Запретить умерщвление животных с целью регуляции их численности. Кроме этого, мы предлагаем снизить возраст, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, до 14 лет. Предусмотреть наказание за подобное деяние до 8 лет лишения свободы».

По словам Ирины Васюковой, на пикет собралось около 50 человек. Многие пришли со своими питомцами. Активисты собирали подписи под предлагаемыми поправками.

«Сегодня более чем в 100 городах России проходят митинги. Активисты соберут подписи под этими предложениями и отправят в Москву. 2 апреля в Москве пройдет большой митинг», – рассказала Ирина.

Сегодня зоозащитниками удалось собрать около 80 подписей. «Мы просили у мэрии дать нам провести пикет на центральной площади, там проходимость людей больше. Но нам отказали, мотивируя тем, что уже другая организация подала заявку раньше нас», – добавила Ирина. Подписи будут собрать да 2 апреля. Желающие подписаться под обращением могут обратиться в Общество защиты животных «Шанс» или в общественную организацию «Кошкин дом».

Идея провести всероссийскую акцию возникла после того, как президент Владимир Путин поручил правительству разработать закон, который ужесточает наказание для живодеров. В середине сентября 2016 года законодательные инициативы были внесены в Госдуму. Авторы документа требуют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными по статье 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации и просят не переводить эти действия в ряд административного правонарушения. Одновременно предлагается увеличить срок лишения свободы до шести лет, если деяние совершено группой лиц.

Инициатива возникла после нашумевшего на всю страну дела хабаровских живодерок.

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#животные #митинги

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