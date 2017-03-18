Диана Арбенина сыграла в Благовещенске «нормальный рок-н-ролл»

24 марта в Благовещенске выступила Диана Арбенина. Она приезжает в областной центр регулярно и каждый раз собирает полные залы. В этот раз экс-солистка «Ночных снайперов» привезла программу «Выживут только влюблённые». Весь концерт превратился в двухчасовое веселье.

«Благовещенск, привет! Огромное спасибо, что пришли!» – прокричала Арбенина в бурлящую толпу у сцены. И, заметив, что кто-то ещё сидит, добавила: «Что-то зал у нас разделён на две части, присоединяйтесь! Рок-н-ролл — музыка очень лояльная. Она предполагает абсолютно разное поведение на концертах, поэтому, если вам хочется сидеть слушать стихи, то wеlcome, если хочется биться об стену, то, безусловно, wеlcome!» – выпалила Арбенина в зал.

Как она её исполняла – никто не видел, в сопровождении музыкантов звучал только её голос. Впрочем, «прятки» оказались «в тему». И эти стихи перекликались с Бродским, песни на стихи которого Диана Арбенина неоднократно исполняла. Артистка как всегда была аскетична: в черной облегающей одежде, белой рубашке и спортивных ботинках.

Новые песни перемежались с хитами – Google, «Поговори со мной, Ольга», «Я по асфальту шагаю» и другими. Мощный звук сопровождался видеорядом на большом экране позади сцены, на нём тоже пела Арбенина, точно попадая в слова себя настоящей. Зрители заметили, что всё это создавало эффект, как будто смотришь цельный клип. Выступление также отмечалось эффектным световым шоу.

«Был жёсткий технический райдер, мы его смогли исполнить. Всё оборудование местное, благовещенское. Grand Arena развивается, и мы уже готовы к концертам такого уровня», –пояснила организатор выступления Яна Кряжевских.

Арбениной все время дарили букеты, а она быстро передавала их помощнику. Задерживаться было нельзя: концерт шёл нон-стопом.

«Ах, как жаль, что улетаем», – позволила Диана себе маленькое ностальгическое отступление. И тут же оживилась: « Да ведь завтра у вас концерт Стаса Михайлова! Живем в одной гостинице, кстати. Я вот познакомилась с его костюмерами и бэк-вокалом. Хорошие ребята», – рассмеялась Арбенина. Публика иронически загудела.

Вторая часть концерта была подарком тем, кто любит проверенные хиты. На них поднялись даже те, кто до этого сидел в креслах. «31-я весна» превратилась в массовый танец, а «Корабли» качались на волнах зрительского восторга.

«Парни, не, ну чё это вообще? Давайте сыграем нормально. Чтобы вставило. Нормальный рок-н-ролл», - раззадорила она своих музыкантов, и те ещё больше добавили градуса. «Морячкой» завершилось всеобщее двухчасовое веселье.

Подробнее о том, как прошел концерт Дианы Арбениной читайте в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».

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