Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25марта
Предыдущая новость
Сегодня, 12:26 40

Экс-депутат амурского заксобрания Сергей Абрамов предлагает передать свой мандат Сергею Трушу

Экс-депутат амурского заксобрания Сергей Абрамов предлагает передать свой мандат Сергею Трушу

Бывший депутат Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР Сергей Абрамов, который 19 марта заявил о сложении полномочий, предложил на свое место однопартийца, известного благовещенского активиста Сергея Труша.

«Когда меня спрашивают, если бы я единолично мог передать свой мандат депутата заксобрания, то кому бы я его отдал, я отвечаю – вижу на этом месте Труша Сергея. Знаю Сергея как порядочного, честного человека. Он готов бороться за свои идеи бескорыстно, не щадя живота своего, как говорил один великий русский реформатор. Я уверен, что, став депутатом амурского заксобрания, он станет ярким депутатом, который будет бороться за права амурчан. Надеюсь, однопартийцы поддержат его кандидатуру», – написал Сергей Абрамов у себя на странице в Фейсбуке.

23 марта на очередной сессии заксобрания амурские парламентарии приняли отставку Сергея Абрамова. Сам депутат на сессии не присутствовал, просто подал документы. 27 народных избранников проголосовали «за», один был против, двое воздержались. Это решение Сергей Николаевич на своей странице в соцсети объяснил семейными обстоятельствами и тем, что уже не живет в регионе. По информации Амур.инфо, он проживает в Москве. Свою отставку он не связывает со скандалом в одном из ночных клубов Благовещенска.

«Вопрос, кто теперь будет новым депутатом от фракции ЛДПР в заксобрании, будет решаться на Координационном совете местного отделения партии, – прокомментировал координатор амурского регионального отделения ЛДПР Руслан Жолтый. – Дата пока не определена. Затем кандидатура будет утверждаться в Москве. До 5 апреля мы должны подать данные в облизбирком. Пока время у нас есть».

Сам Сергей Труш сказал корреспонденту Амур.инфо, что это решение принимает не он. Но если ему партия окажет доверие, то он готов представлять интересы амурчан в местном законодательном органе.

Просмотров всего: 851

#заксобрание #областная власть #партии

распечатать

Комментарии
Показать все (40) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    Шило на мыло

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    удален

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А вдрук это Абрамов сказал, чтоб Труш не обиделся, когда дизайнера блогера с мандатом прокатят? Дескать я ж предлагал, это вместо тебя другУЮ захотели.

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    ЕЕЕ, Труша в депутаты!

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    В партии клоунов правило такое? Желание передать пост собутыльникам? Было бы полной победой для других партий кандидатура Труша, ибо нет больше сил, способных в большей мере опустить ЛДПР в самые низы.

    Удачи, Альбинка

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    удален

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Сергей мы в вас верим..

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Заксобрание будет вспоминать Абрамова на фоне Труша, как манну небесную.

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    2 часа назад

    IN TRUSH WE TRUST!

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    пусть ахинею не на форуме несёт,а в заксобрании)

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Прям пьеса Горького "На дне"

  • Sonato

    Sonato
    1 час назад

    Кто бы не был на месте Абрамова, всё одно. Не чего к лучшему у простых Благовещенцев не измениться.

  • aurum

    aurum
    1 час назад

    А Труш аккредитован в "Швейке"?

    Это дело надо "обмыть")))

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Поддерживаю! Я за Труша!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    А потом Сергей уедет в Москоу... Потом он возглавит ЛДПР после Вольфовича... Потом он станет Президентом России, построит в Благу скоростную трассу Париж - Токио, телепорт и межгалактическую станцию, восстановит спиртзавод... Главное, надо немного подождать.

  • лань

    лань
    1 час назад

    Я на форуме новичок,читаю комментарии С.Труша,вижу ,что он разбирается во всех вопросах,экономических,политических,и т.д.,что очень важно,чтобы работать в заксобрании.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Дмитрий1

    А потом Сергей уедет в Москоу... Потом он возглавит ЛДПР после Вольфовича... Потом он станет Президентом России, построит в Благу скоростную трассу Париж - Токио, телепорт и межгалактическую станцию, восстановит спиртзавод... Главное, надо немного подождать.



    ниче! 17 лет ждем,а все конца не видать:) подождем пока Сергей начнет строить трассу Париж-Токио))

  • Призрак Хрума

    Призрак Хрума
    1 час назад

    системник

    Заксобрание будет вспоминать Абрамова на фоне Труша, как манну небесную.



    Напомню руководить фракцией будет баба

    а этой имрази с бабами воевать проще

  • Призрак Хрума

    Призрак Хрума
    59 минут назад

    Алекс К

    Дмитрий1

    А потом Сергей уедет в Москоу... Потом он возглавит ЛДПР после Вольфовича... Потом он станет Президентом России, построит в Благу скоростную трассу Париж - Токио, телепорт и межгалактическую станцию, восстановит спиртзавод... Главное, надо немного подождать.



    ниче! 17 лет ждем,а все конца не видать:) подождем пока Сергей начнет строить трассу Париж-Токио))



    Вот и я оптомже

    Он останавливает процесс, а так нельзя

  • Призрак Хрума

    Призрак Хрума
    57 минут назад

    СаняCh

    В партии клоунов правило такое? Желание передать пост собутыльникам? Было бы полной победой для других партий кандидатура Труша, ибо нет больше сил, способных в большей мере опустить ЛДПР в самые низы.

    Удачи, Альбинка



    Клоуны не воруют в отличме от вашей партии

    Да и Трампа все че то клоуном называли

    а оно воно оно как получилось

  • Призрак Хрума

    Призрак Хрума
    55 минут назад

    aurum

    А Труш аккредитован в "Швейке"?

    Это дело надо "обмыть")))



    В швейке Едро сидит

    Ну по крайней мере представители Молодой ее гвардии

    Еще там людей убивают, но все шито-крыто

    Едро

    ОПГ

    ПЖиВ

  • Maikl

    Maikl
    55 минут назад

    Печааль.. совсем пеечально с кадрами в лдпр..

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    55 минут назад

    ланьЯ на форуме новичок,читаю комментарии С.Труша,вижу ,что он разбирается во всех вопросах,экономических,политических,и т.д.,что очень важно,чтобы работать в заксобрании.


    Труш уже пальцы стёр от перерегистраций :)

  • Призрак Хрума

    Призрак Хрума
    46 минут назад

    Свободу попугаям!

    лань

    Я на форуме новичок,читаю комментарии С.Труша,вижу ,что он разбирается во всех вопросах,экономических,политических,и т.д.,что очень важно,чтобы работать в заксобрании.



    Труш уже пальцы стёр от перерегистраций :)


    Нет зайчишка

    я не Труш

    я плохой, очень плохой

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    43 минуты назад

    Maikl

    Печааль.. совсем пеечально с кадрами в лдпр..



    Вступи и работай. В чём проблемы?..Пойдёшь, в понедельник, со мной пройтись в парочку организаций?.. Или не, я в них сам, а тебя по-прошу заскочить в третью.

    Материальчик один к публикации нарисовался, по области данные шлют. Нужно экспертные оценки и кое-какие документы получить. Для публикаций, показать знойную заботу о развитии области одним из наших министерств. Договорились?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    40 минут назад

    лань

    Я на форуме новичок,читаю комментарии С.Труша,вижу ,что он разбирается во всех вопросах,экономических,политических,и т.д.,что очень важно,чтобы работать в заксобрании.



    Да он вообще молодец, читает такие книги, которые я слова даже не знаю. А как рисует, ммм... Будущий президент!

  • mstya

    mstya
    38 минут назад

    лань

    Я на форуме новичок,читаю комментарии С.Труша,вижу ,что он разбирается во всех вопросах,экономических,политических,и т.д.,что очень важно,чтобы работать в заксобрании.



    Врачей-композиторов-певцов знаю, инженеров-механиков-юмористов тоже, а вот дизайнеров-экономистов-политиков-спеЙциалистов околовсяческих напралвений еще не встречал. Что ли кухарки перевелись?... "кухарки" такие)))

  • Призрак Хрума

    Призрак Хрума
    37 минут назад

    Сергей Труш

    Maikl

    Печааль.. совсем пеечально с кадрами в лдпр..



    Вступи и работай. В чём проблемы?..Пойдёшь, в понедельник, со мной пройтись в парочку организаций?.. Или не, я в них сам, а тебя по-прошу заскочить в третью.

    Материальчик один к публикации нарисовался, по области данные шлют. Нужно экспертные оценки и кое-какие документы получить. Для публикаций, показать знойную заботу о развитии области одним из наших министерств. Договорились?



    Да что там

    Оне ссатца

    воены клавииатуры

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    34 минуты назад

    mstya

    лань

    Я на форуме новичок,читаю комментарии С.Труша,вижу ,что он разбирается во всех вопросах,экономических,политических,и т.д.,что очень важно,чтобы работать в заксобрании.



    Врачей-композиторов-певцов знаю, инженеров-механиков-юмористов тоже, а вот дизайнеров-экономистов-политиков-спеЙциалистов околовсяческих напралвений еще не встречал. Что ли кухарки перевелись?... "кухарки" такие)))



    Вы подпись свою прочитайте.

  • Цунай

    Цунай
    26 минут назад

    А где Труш за Навального собирает завтра?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    25 минут назад

    Цунай

    А где Труш за Навального собирает завтра?



    Здравствуйте! Сегодня в 16:00.

  • Морской человек

    Морской человек
    25 минут назад

    Чем не нравится Труш? Тем, что у него на всё есть свое мнение? Он готов это мнение аргументировано отстаивать. То, что он считает себя оппозицией нынешней власти, большой плюс. С хорошей оппозицией власть не будет расслабляться.

    Что плохого в том, что человек попробует себя проявить в политике?

    Сторонникам едра лучше вообще помолчать. Вы вспомните, как Медведева избирали место посторожить.

    Так что, давайте посмотрим, сможет ли господин Труш реализовать свои не самые плохие идеи в жизнь.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    19 минут назад

    Очень даже правильное решение,

    а почему бы и не Труш!!

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    15 минут назад

    Серёжа, ты знаешь что Жирик "заднеприводной" ты уже готов ради партии на "это"....,ну на партийную "прописку "...? )))

  • Призрак Хрума

    Призрак Хрума
    8 минут назад

    А заднеприводные это кто

    У которых жен нет, одни друзья

    Ты че то против Путина имеешь?

  • Призрак Хрума

    Призрак Хрума
    7 минут назад

    На форуме рассадник просто экстремизма....

  • Victrix

    Victrix
    4 минуты назад

    Серега, мои искренние поздравления!!!!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 минуты назад

    Victrix

    Серега, мои искренние поздравления!!!!



    С чем поздравляете? Если с ЗС, то ещё решения нет.

  • Victrix

    Victrix
    2 минуты назад

    Дмитрий1

    Victrix

    Серега, мои искренние поздравления!!!!



    С чем поздравляете? Если с ЗС, то ещё решения нет.



    Будет, зуб даю.

  • ay

    ay
    2 минуты назад

    С чем? Есть русская поговорка на сей щот: "не скажи Хоп, покеда не перескочишь".

Показать все (40) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 18

В областном правительстве обсудили экономическое развитие Приамурья
Общество

В Благовещенском католическом приходе выставили копию Туринской плащаницы
Общество 2

В Амурской области могут появиться новые льготные авиамаршруты
Общество 7

Прокуратура проверит сковородинских коммунальщиков и мэрию

вчера, 10:49