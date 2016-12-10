Экс-депутат амурского заксобрания Сергей Абрамов предлагает передать свой мандат Сергею Трушу

Бывший депутат Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР Сергей Абрамов, который 19 марта заявил о сложении полномочий, предложил на свое место однопартийца, известного благовещенского активиста Сергея Труша.

«Когда меня спрашивают, если бы я единолично мог передать свой мандат депутата заксобрания, то кому бы я его отдал, я отвечаю – вижу на этом месте Труша Сергея. Знаю Сергея как порядочного, честного человека. Он готов бороться за свои идеи бескорыстно, не щадя живота своего, как говорил один великий русский реформатор. Я уверен, что, став депутатом амурского заксобрания, он станет ярким депутатом, который будет бороться за права амурчан. Надеюсь, однопартийцы поддержат его кандидатуру», – написал Сергей Абрамов у себя на странице в Фейсбуке.

23 марта на очередной сессии заксобрания амурские парламентарии приняли отставку Сергея Абрамова. Сам депутат на сессии не присутствовал, просто подал документы. 27 народных избранников проголосовали «за», один был против, двое воздержались. Это решение Сергей Николаевич на своей странице в соцсети объяснил семейными обстоятельствами и тем, что уже не живет в регионе. По информации Амур.инфо, он проживает в Москве. Свою отставку он не связывает со скандалом в одном из ночных клубов Благовещенска.

«Вопрос, кто теперь будет новым депутатом от фракции ЛДПР в заксобрании, будет решаться на Координационном совете местного отделения партии, – прокомментировал координатор амурского регионального отделения ЛДПР Руслан Жолтый. – Дата пока не определена. Затем кандидатура будет утверждаться в Москве. До 5 апреля мы должны подать данные в облизбирком. Пока время у нас есть».

Сам Сергей Труш сказал корреспонденту Амур.инфо, что это решение принимает не он. Но если ему партия окажет доверие, то он готов представлять интересы амурчан в местном законодательном органе.

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