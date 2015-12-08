Для мамы Стаса Михайлова в Благовещенске приготовили необычный торт (видео)

В Благовещенске с гастролями находится популярный российский певец Стас Михайлов. 25 и 26 марта он даст два концерта в областном центре. Накануне, 24 марта, артист посетил один из меховых салонов города, где его ждал сюрприз – торт для его мамы, украшенный семейными фотографиями.

Владельцы магазина узнали, что 24 марта день рождения у мамы певца. Ей заочно преподнесли сладкий подарок и большой букет розовых роз.

«Ого, какой тортик! Мамуля, тебя даже в Благовещенске, смотри, с какой любовью встречают. Спасибо большое! Мы его возьмем и надо как-то его съесть», – сказал артист.

«А он съедобный?» – спросили в окружении артиста. – «Конечно!» – заверили в магазине.

Как сообщало Амур.инфо, Стас Михайлов успел прогуляться по набережной Благовещенска и записать видеообращение в жителям города.

«Привет, Благовещенск! – обратился певец к своим поклонникам. – Завтра увидимся на концерте. Думаю, у нас будут два дня хороших эмоций. Хорошего вечера!»

Фото и видео instagram.com/okcblag

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