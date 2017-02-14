Благовещенцев приглашают принять участие в Дне добрых дел

Фото: allatra.livejournal.com

26 марта в Благовещенске будет проходить День добрых дел. Инициатива проведения праздника принадлежит хореографическому ансамблю «Ровесники», сообщает пресс-служба мэрии.

В программе мероприятия: конкурсы, мастер-классы, танцевальная программа, благотворительная ярмарка. Ребята расскажут гостям мероприятия о благотворительных проектах, в которых может принять участие каждый.

«"Ровесники" не только сами делают добрые дела, но и активно пытаются привлечь к благотворительности всех жителей Благовещенска. Своим примером они доказывают, что делать добрые дела не просто, а очень просто! С этой целью и проводится для горожан День добрых дел, который запланирован на 26 марта. Площадка нашего коллектива будет работать с 14 до 16 часов в ТРЦ "Острова" возле Эйфелевой башни», — рассказывают руководители ансамбля. — На празднике "Ровесники" соберут средства на лечение годовалого Артемия Дымова, которому срочно требуется операция, а также мы расскажем о том, как ещё можно сделать благое дело. Поделитесь своей добротой – примите участие в Дне добрых дел, ведь вместе мы сможем многое для спасения человеческой жизни!»

Многие городские общественные организации активно поддержали инициативу «Ровесников» – они присоединятся ко Дню добрых дел и сделают мероприятие более масштабным. Различные акции и мероприятия будут проходить на территории всего города.

– С 11:00 до 13:00 – на территории сквера в районе перекрестка Калинина – Октябрьская;

– с 13:00 до 15:00 на набережной в районе перекрестка Уралова – Калинина, на площади Победы, в районе ДК Профсоюзов, на территории парка Дружбы, в районе магазина «Универмага», на территории сквера Воинов-интернационалистов, а также на площади имени Ленина и на территории домов культуры сел Плодопитомник, Белогорье, Садовое;

– с 15:00 до 17:00 на территории сквера имени Мухина;

– с 16:00 до 18:00 на площади имени Ленина.

Помимо этого, в Дне добрых дел примут участие и общеобразовательные учреждения города. С 13:00 до 15:00 в микрорайонах общеобразовательных учреждений педагоги и ученики будут раздавать листовки о безопасности в сети Интернет, на дорогах, водоемах, о бережном отношении к природе.

Просмотров всего: 230

#дети #праздники

распечатать