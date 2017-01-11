Жители поселка Ивановский остались без транспортного сообщения

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Амурской области продолжают держать на контроле решение вопроса транспортной доступности жителей поселка Ивановский Мазановского района, оказавшихся отрезанными от мира из-за неработающей паромной переправы.

В августе 2016 года жители Ивановского попросили общественников вмешаться в ситуацию, заложниками которой стали их семьи. По их словам, работа паромной переправы через реку Селемджу была приостановлена, вместо этого для перевозки пассажиров было налажено лодочное сообщение.

«В лодках вынуждены переправляться маленькие дети, инвалиды, пенсионеры, которым необходимо попасть в школу, фельдшерско-акушерский пункт или магазин за товарами первой необходимости, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова. – Такая перевозка в виду непредсказуемости горной реки ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. В то же время паромная переправа в летнее время является для жителей поселка единственным надежным и безопасным средством перевозки грузов и пассажиров».

Более полугода эксперты ОНФ вели переговоры с региональными и муниципальными властями, контролирующими и надзорными органами по вопросу оказания содействия в решении проблемы жителей отдаленного поселка, переоборудования старого парома в соответствии с современными техническими требованиями либо приобретения нового судна данной категории. Общественники обращали внимание чиновников на многочисленные нарушения законодательства, в том числе федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

По итогам проверки, проведенной транспортной прокуратурой по инициативе активистов ОНФ, начальника ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Амурской области» обязали осуществлять надзор за безопасностью функционирования лодочной переправы в навигационный период 2017 года.

Вместе с тем, по мнению экспертов Народного фронта, этих мер недостаточно для исправления ситуации, которая продолжает усугубляться. На днях в связи с провисанием льда и выходом верховой воды на реке Селемдже закрыли и ледовую переправу.

«Теперь связь с внешним миром у жителей поселка прервется полностью, – отметила Орлова. – Люди будут жить в изоляции почти два месяца, пока река не очистится ото льда, и на воду не будут спущены опасные лодки. Уже сейчас в наш адрес вновь стали поступать обращения граждан, обеспокоенных судьбой нескольких односельчанок, ожидающих рождения детей».

В связи с этим общественники направили письмо в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку по фактам нарушения конституционных прав жителей поселка Ивановский и принять действенные меры реагирования. Кроме того, в ближайшее время активисты ОНФ планируют снова обратиться к региональным властям за оказанием содействия в урегулировании сложной ситуации в Ивановском. Но вопрос до сих пор не решен.

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