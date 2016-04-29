В Благовещенске стартовала акция «Чистый город». Заявки на участие уже подали 10 организаций и предприятий. В первую очередь чистоту наведут в парках, скверах и других общественных территориях. Между тем жители составили свой список грязных мест.

Акцию «Чистый город» проводят более десяти лет. В этом году весенний этап акции начался на месяц раньше обычного – 20 марта. Взяться за мешки и грабли не в апреле, а в марте велела сама погода, говорят местные власти. Со сходом снега обнажились горы мусора. Благовещенцы даже составили свой список грязных мест в городе. Среди них район Тайваня, улица Нагорная, пересечение улиц Пушкина и Октябрьской. В чёрный список попал и участок набережной в районе жилого комплекса «Берег удачи».

«Территория не убирается вообще. Всё, что ветров сдувает , то и валяется. Как отсыпали, так всё и остаётся. Дальше пройдите – там свалка большая. Мало чего убирается здесь. Когда набережная была сделана, так оно и осталось, а здесь нет», – рассказал житель города Павел Григорецкий.

Сквер на КПП, за второй поликлиникой снова попал в список грязных мест. В прошлый раз замусоренная территория взволновала одного из местных жителей. После чего, добровольцы и сотрудники министерства имущественный отношений области, являющиеся его правообладателем, очистили сквер.

«Чистый город, чистый город. Где-то там показуха, убираются. А здесь из года в год чистого города никто не видел. Хотя, по всей видимости, здесь когда-то было прекрасное место отдыха», – возмущается горожанин Владимир Горлинич.

Чисто здесь было недолго. Сквер снова завален бутылками, пакетами и бумажками. Очистят его в этом году или нет – станет известно совсем скоро. В ходе акции, как правило, первые в очереди на уборку – скверы, парки и другие общественные места. Не останутся в стороне и придомовые территории и участки возле различных организаций. С начала этой недели на участие в «Чистом городе» подали уже десять заявок. Обычно их набирается около ста.

В честь дня экологии организаторы акции «Чистый город» предложили убрать берега рек Зея и Бурхановка. Помогать им в этом будут волонтеры.

Подать заявку можно не только на участие в акции, но и на предоставление инвентаря. Мешки, грабли и другой инструмент выделят местные власти. А собраннный мусор вывезут машины ГСТК. В ходе «Чистого города» они выбрасывают обычно более ста тонн мусора.

«Город необходимо убрать полностью, поэтому мы не разделяем его на кварталы. К сожалению, мы отмечаем, что у нас много несанкционированных свалок - более 50. Их мы тоже каждый год убираем, поэтому просьба к горожанам: вывозить мусор на полигон, а не стараться вывозить мусор на пустыри. Поэтому надеемся, что весь город приведём в порядок. Не только центральные улицы, но и отдалённые кварталы», – рассказал начальник управления ЖКХ г.Благовещенска Сергей Казанцев.

Городские службы уберутся на дорогах и возле них, нанесут новую разметку и побелят деревья - рассказали нам городские власти. В апреле уже начнутся городские субботники. Совместными усилиями планируют очистить город от мусора к началу мая, когда завершится весенний этап акции. Чтобы в чёрном списке загрязненных улиц не осталось ни одного адреса.

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