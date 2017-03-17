В областном правительстве обсудили экономическое развитие Приамурья

Фото: amurobl.ru

В Приамурье прошло заседание коллегии министерства экономического развития области с участием руководителя «Агентства стратегических инициатив» в ДФО Ольга Курилова. Губернатор Амурской области Александр Козлов принял участие в режиме видеоселекторной связи, так как находился в Магдагачи.

«В нашем регионе реализуются крупные инвестиционные проекты. В область зашли такие компании, как «Газпром» и «СИБУР». Наша область, житница Дальнего Востока, становится индустриальной. А возле строящихся заводов всегда будет появляться малый бизнес, который будет востребован. А когда бизнес вкладывает средства, открывает предприятия, оказывает услуги, создает рабочие места – это и есть экономическое развитие. Одновременно у нас появляется возможность развития социальной, инженерной инфраструктуры с привлечением новых механизмов, таких как территории опережающего развития. Создание комфортного климата для бизнеса – одно из ключевых условий стабильного развития экономики и социальной сферы», – сказал глава области.

Он подчеркнул, что за последние годы правительством области был принят целый комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционного климата и поблагодарил Агентство стратегических инициатив, отметив, что практика агентства помогает в короткие сроки принимать необходимые решения.

«В 2016 году было сокращено количество процедур для получения разрешения на строительство с 14 до 9, количество дней сократилось со 117 до 104, также сокращены сроки постановки земельного участка на кадастровый учет с 10 до 5 рабочих дней. Сокращен срок подключения новых потребителей к электросетям со 164 дней до 79. Также создано агентство Амурской области по привлечению инвестиций, инвестиционный портал Амурской области, организован многофункциональный центр для бизнеса. Все позитивные изменения в инвестиционном климате отмечают и сами предприниматели», – отметил губернатор.

«Будут подведены результаты национального рейтинга, мы увидим место каждого региона. Но сейчас для нас более важно не занять то ли иное место, а показать динамику. И здесь все зависит от работы конкретных муниципальных образований», – сказала руководитель «Агентства стратегических инициатив» в ДФО.

О работе в районах также рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова.

«Мы увидели результаты проведенной работы. В Тынде введены объекты, торговые центры, выделены земельные участки. В Сковородине будет вводиться в эксплуатацию молочный комбинат, который два года назад был в плачевном состоянии. Но после обращения к губернатору он был передан из Минобороны в ведение КФХ. Также после обращения к губернатору предпринимателей два объекта введены в Константиновском районе», - рассказала она.

Она обратилась к Ольге Куриловой с инициативой распространить по всему Дальнему Востоку выездной опыт работы Правительства.

Затем в поселке Магдагачи губернатор встретился с представителями предпринимательского сообщества муниципалитета. С представителями бизнеса обсудили наиболее актуальные проблемы. Так, предпринимателей сегодня волнуют, в частности, вопросы, связанные с приобретением контрольно-кассовой техники, а также налог на имущество.

Однако благодаря своевременным и сплоченным действиям местные предприниматели смогли подать необходимые документы в профильные министерства региона, благодаря этому после принятия решения на ближайшем заседании районного совета депутатов ставка налога на имущество будет снижена с 2 до 1,5 %.

Все вопросы, поднятые магдагачинскими предпринимателями, поставлены на контроль, губернатором даны соответствующие поручения профильным ведомствам, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #экономика

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